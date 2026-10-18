Χειρουργήθηκε ο Εμιλιάνο Μαρτίνες μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του, το πρώτο μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο

Emiliano “Dibu” Martínez sufrió un duro golpe durante el segundo tiempo del partido entre Chelsea y Everton, por la Premier League. El arquero argentino quedó tendido en el césped tras chocar con un rival cuando intentaba despejar un centro. Después de ocho minutos de atención médica, fue retirado en camilla y reemplazado por el belga Mike Penders. https://t.co/TuLtCde5nz — Contexto Tucumán (@contextocomar) October 17, 2026

🚨🇦🇷 Emiliano ‘Dibu’ Martínez completed surgery tonight after suffering serious injury. “The most important things are 3 points and clean sheet. I’ll be back in few weeks!” 💙 https://t.co/aBnzQJmCop — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 18, 2026

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Πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (18/10) η χειρουργική επέμβαση στον Εμιλιάνο Μαρτίνες, μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του στην σαββατιάτικη (17/10), εκτός έδρας αναμέτρηση της Τσέλσι με την Έβερτον.Ο Αργεντινός τερματοφύλακας τραυματίστηκε έπειτα από σύγκρουση με τον Μπράνθγουεϊτ, με αποτέλεσμα να παραμείνει για αρκετή ώρα στο έδαφος, προκαλώντας έντονη ανησυχία. Η εικόνα του ήταν ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς φαινόταν να έχει χάσει τις αισθήσεις του, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε απ’ τον αγωνιστικό χώρο με φορείο.Οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο 34χρονος γκολκίπερ υπέστη κάταγμα στην κάτω γνάθο και αργά το βράδυ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου.Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με τον ίδιο και τη σύζυγό του να ενημερώνουν τον κόσμο για την υγεία του., έσπευσε αρχικά να καθησυχάσει όσους ανησύχησαν για την κατάσταση του άνδρα της, μέσα από ανάρτησή της στο Instagram.«Σας ευχαριστώ όλους για τα όμορφα μηνύματα και το ενδιαφέρον σας για τον Έμι. Είναι καλά, δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό και σύντομα θα επιστρέψει στην κανονικότητά του. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για όλη αυτή την αγάπη και τη στήριξη», έγραψε χαρακτηριστικά.Το πρωί της Κυριακής (18/10), ο ίδιος ο Μαρτίνες έστειλε το δικό του μήνυμα, επιβεβαιώνοντας ότι η χειρουργική επέμβαση πήγε καλά. Παράλληλα, ευχαρίστησε όσους επικοινώνησαν μαζί του και εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επιστροφή του στα γήπεδα μέσα στις επόμενες εβδομάδες.«Ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα. Η επέμβαση πήγε καλά. Το σημαντικότερο είναι ότι κερδίσαμε τους 3 βαθμούς και κρατήσαμε ανέπαφη την εστία μας. Θα επιστρέψουμε σε λίγες εβδομάδες», ανέφερε ο Αργεντινός τερματοφύλακας, δείχνοντας τη... διαφορετική νοοτροπία του και το πνεύμα νικητή που διαθέτει.