Υπέγραψε! Η απάντηση στην απώλεια του Εμπαπέ είναι ο Ολίσε – Το κόλπο γκρόσο του 2027
SPORTS

Υπέγραψε! Η απάντηση στην απώλεια του Εμπαπέ είναι ο Ολίσε – Το κόλπο γκρόσο του 2027

Η Nike ετοιμάζεται να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά του ποδοσφαιρικού εξοπλισμού, επενδύοντας σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου αυτή την εποχή

Υπέγραψε! Η απάντηση στην απώλεια του Εμπαπέ είναι ο Ολίσε – Το κόλπο γκρόσο του 2027
Ο Μάικλ Ολίσε, ο οποίος αγωνίζεται στην Μπάγερν Μονάχου, φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον αμερικανικό κολοσσό, σε μια συνεργασία που ενδέχεται να συνδεθεί με την αναβίωση ενός εμβληματικού μοντέλου ποδοσφαιρικών παπουτσιών.

Σύμφωνα με το εξειδικευμένο μέσο Footy Headlines, η Nike εξασφάλισε την υπογραφή του Γάλλου μεσοεπιθετικού, ο οποίος μέχρι πρότινος διατηρούσε την ελευθερία να επιλέγει μόνος του τα παπούτσια που φορούσε.

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