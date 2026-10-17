Υπέγραψε! Η απάντηση στην απώλεια του Εμπαπέ είναι ο Ολίσε – Το κόλπο γκρόσο του 2027

Η Nike ετοιμάζεται να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά του ποδοσφαιρικού εξοπλισμού, επενδύοντας σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου αυτή την εποχή