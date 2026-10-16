Ο Χουάν Ραμόν Ρότσα για τον Γιώργο Βαρδινογιάννη: «Όταν ερχόταν έτρεμαν τα τσιμέντα, αλλά είχε μεγάλη ψυχή» - Ο Μπορέλι, η Λίβερπουλ και η Παιανία
Ο Χουάν Ραμόν Ρότσα για τον Γιώργο Βαρδινογιάννη: «Όταν ερχόταν έτρεμαν τα τσιμέντα, αλλά είχε μεγάλη ψυχή» - Ο Μπορέλι, η Λίβερπουλ και η Παιανία
Τον έζησε για χρόνια ως παίκτης, αλλά και ως προπονητής - Ο Χουάν Ραμόν Ρότσα θυμάται τον «Καπετάνιο» με σεβασμό, συγκίνηση και πολλή αγάπη, μιλώντας στο protothema.gr
Ο Χουάν Ραμόν Ρότσα είναι ένας από τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου που μπορούν να συνδεθούν άμεσα με την παρουσία και τη θητεία των 21 ετών του Γιώργου Βαρδινογιάννη στον Παναθηναϊκό.
Τον έζησε ως παίκτης. Τον έζησε ως προπονητής. Κατέκτησε πρωταθλήματα και Κύπελλα τόσο με το σορτσάκι και τη φανέλα όσο και με τη φόρμα στον πάγκο. Μαζί πανηγύρισαν και δυο ιστορικές πορείες στην Ευρώπη. Την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1984-85 και στους 4 του Champions League το 1995-96.
Ο Χουάν Ραμόν Ρότσα θυμήθηκε πολλά από αυτά που έζησε με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη μιλώντας στο protothema.gr. Με συγκίνηση, με αγάπη και σεβασμό.
«Είναι δύσκολη μέρα. Δυστυχώς έτσι είναι η ζωή αλλά είναι δύσκολη μέρα. Ήταν σοκ για εμένα και για την οικογένειά μου. Να φανταστείτε, με πήρε η κόρη μου από το Μεξικό για να μου πει πως το έμαθε».
Ο Χουάν Ραμόν Ρότσα θυμάται και τις διαφορές στις συζητήσεις του με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη όταν ήταν παίκτης και όταν ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας τον Μάρτιο του 1994.
Αγωνίστηκε από το 1980 έως και το 1989 και προπόνησε τον Παναθηναϊκό από εκείνο τον Μάρτιο έως και τον Οκτώβριο του 1996. Επί Γιώργου Βαρδινογιάννη επιστρατεύτηκε και από τον Μάρτιο έως και τον Ιούνιο του 1999. Συνολικά πανηγύρισε 4 πρωταθλήματα και 7 κύπελλα. Όλα με τον «Καπετάνιο» στη διοίκηση των πρασίνων.
«Σίγουρα είχαμε άλλη σχέση όταν ήμουν παίκτης και άλλη όταν ανέλαβα ως προπονητής. Όταν ήμουν παίκτης βρισκόμασταν όταν ερχόταν στην προπόνηση ή μετά από αγώνες. Όταν ήμουν προπονητής μιλούσαμε συνεχώς. Άλλωστε τότε τα προπονητικά τιμ ήταν μικρά. Δεν είναι όπως τώρα. Είχαμε δημιουργικές διαφωνίες αλλά όποιος ήταν ειλικρινής μαζί του είχε μια ωραία κουβέντα.
Τον θυμάμαι με στοργή. Ήταν ένας άνθρωπος που τον έζησα χρόνια, ήξερα πως λειτουργούσε. Πρόσφερε πολλά. Πήρε την ομάδα από το 1979 όταν έγινε επαγγελματική ως συνέχεια του Ερασιτέχνη».
Ο Χουάν Ραμόν Ρότσα στέκεται και στην κατασκευή του προπονητικού κέντρου της Παιανίας: «Το είδα, το έζησα. Άλλαξαν όλα με τα εγκαίνια της Παιανίας, με την κατασκευή της. Έζησα εκείνη την περίοδο, τη θυμάμαι από τις χωματουργικές εργασίες μέχρι την ημέρα που ολοκληρώθηκε. Μας πρόσφερε όλες τις ανέσεις».
Ο Ρότσα είναι από εκείνους που μπορεί να μιλήσει για όλες τις πτυχές τις προσωπικότητας του Γιώργου Βαρδινογιάννη: «Όταν ερχόταν, έτρεμαν τα τσιμέντα. Το καταλαβαίναμε όλοι, όλοι έλεγαν ''έρχεται ο Βαρδινογιάννης, έρχεται ο Βαρδινογιάννης''. Αλλά είχε μεγάλη ψυχή. Έτρεχε στα νοσοκομεία για εμάς και στα ιατρικά κέντρα. Μας είχε δώσει το δικαίωμα να τον παίρνουμε τηλέφωνο αν συνέβαινε κάτι ή αν θέλαμε κάτι. Είχα γνωρίσει την οικογένεια, τα παιδιά του, έρχονταν στα ταξίδια από μικρά με την ομάδα».
Για τον ίδιο, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης ήταν εκείνος που τον βοήθησε όχι μόνο στην καριέρα του αλλά και στη ζωή του: «Η δική μου μεταγραφή ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά εκείνος κατόρθωσε να τη φέρει εις πέρας. Και όχι μόνο αυτό. Δεσμεύτηκε και το έκανε να αναλάβει τα σχολεία των παιδιών. Για εμάς, για την οικογένειά μας, ήταν κάτι συγκινητικό και σημαντικό. Η κόρη μου με πήρε από το Μεξικό, όπου ζει για να μου πει πως έφυγε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης».
«Θα το γυρίσουμε με τη Λίβερπουλ» και το τσιγάρο με τον Μπορέλι
Σίγουρα ο Χουάν Ραμόν Ρότσα έχει πολλές ιστορίες να διηγηθεί από τη συνύπαρξή του με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη. Αλλά αν πρέπει να ανακαλέσει μία, αυτή που του έρχεται στο μυαλό είναι μετά το πρώτο ματς με τη Λίβερπουλ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, τη σεζόν 1984-85.
«Τα πρώτα 4 χρόνια που είχε την ομάδα όταν έγινε επαγγελματικό το ποδόσφαιρο ήταν δύσκολα. Στη συνέχεια όμως αντιλήφθηκε τι χρειάζεται προκειμένου να κάνει μια καλή ομάδα και να έχει επιτυχίες και στην Ευρώπη. Έγινε μια σπουδαία προσπάθεια με τον Γιάτσεκ Γκμοχ.
Μια ιστορία που μου έρχεται στο μυαλό και είναι ενδεικτική είναι όταν επιστρέφαμε από την Αγγλία μετά το 4-0 από τη Λίβερπουλ. Το ματς που μου είχαν ακυρώσει το γκολ στο 0-0. ''Μην είστε έτσι. Θα το γυρίσουμε παιδιά. Θα είμαστε 2-0 στο ημίχρονο μπροστά στη ρεβάνς, θα κάνουμε το 3-0 στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου και μετά το 4-0'', μας έλεγε».
Όσο για την ιστορία που... δεν θα ξεχάσει ως προπονητής, αυτή είναι φυσικά μετά την ιστορική επιτυχία επί του Άγιαξ, το 1-0 στην Ολλανδία στο πρώτο παιχνίδι για τα ημιτελικά του Champions League τη σεζόν 1995-96: «Θα ερχόταν στα αποδυτήρια και ο Μπορέλι που ήταν πειραχτήρι είπε να του δέσουν το πόδι ότι και καλά τραυματίστηκε. Μπήκε ο πρόεδρος με το τσιγάρο, κάτι μεγάλα που κάπνιζε, βλέπει και τον Μπορέλι με το πόδι με επίδεσμο και του λέει ''τι έγινε τι συνέβη, να το δούμε αμέσως''. Του λέει ο Μπορέλι ''πρόεδρε σε παρακαλώ, επειδή με πειράζει το τσιγάρο, αν μπορείς να καπνίσεις λίγο έξω''.
Βγαίνει ο πρόεδρος και όταν επιστρέφει, βλέπει να έχει βγει ο επίδεσμος, του είπε ο Μπορέλι πως δεν έχει κάτι και όλοι γελάγαμε. Ήταν και η ατμόσφαιρα τέτοια μετά τη νίκη».
Για τον Χουάν Ραμόν Ρότσα, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης ήταν σαν οικογένειά του. Από τις πρώτες του ημέρες και στιγμές στην Ελλάδα έως και την καταξίωση και τις επιτυχίες. Η σύνδεση με την παρουσία του «Καπετάνιου» στον Παναθηναϊκό ήταν και είναι άμεση.
Τον έζησε ως παίκτης. Τον έζησε ως προπονητής. Κατέκτησε πρωταθλήματα και Κύπελλα τόσο με το σορτσάκι και τη φανέλα όσο και με τη φόρμα στον πάγκο. Μαζί πανηγύρισαν και δυο ιστορικές πορείες στην Ευρώπη. Την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1984-85 και στους 4 του Champions League το 1995-96.
Ο Χουάν Ραμόν Ρότσα θυμήθηκε πολλά από αυτά που έζησε με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη μιλώντας στο protothema.gr. Με συγκίνηση, με αγάπη και σεβασμό.
«Είναι δύσκολη μέρα. Δυστυχώς έτσι είναι η ζωή αλλά είναι δύσκολη μέρα. Ήταν σοκ για εμένα και για την οικογένειά μου. Να φανταστείτε, με πήρε η κόρη μου από το Μεξικό για να μου πει πως το έμαθε».
Ο Χουάν Ραμόν Ρότσα θυμάται και τις διαφορές στις συζητήσεις του με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη όταν ήταν παίκτης και όταν ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας τον Μάρτιο του 1994.
Αγωνίστηκε από το 1980 έως και το 1989 και προπόνησε τον Παναθηναϊκό από εκείνο τον Μάρτιο έως και τον Οκτώβριο του 1996. Επί Γιώργου Βαρδινογιάννη επιστρατεύτηκε και από τον Μάρτιο έως και τον Ιούνιο του 1999. Συνολικά πανηγύρισε 4 πρωταθλήματα και 7 κύπελλα. Όλα με τον «Καπετάνιο» στη διοίκηση των πρασίνων.
«Σίγουρα είχαμε άλλη σχέση όταν ήμουν παίκτης και άλλη όταν ανέλαβα ως προπονητής. Όταν ήμουν παίκτης βρισκόμασταν όταν ερχόταν στην προπόνηση ή μετά από αγώνες. Όταν ήμουν προπονητής μιλούσαμε συνεχώς. Άλλωστε τότε τα προπονητικά τιμ ήταν μικρά. Δεν είναι όπως τώρα. Είχαμε δημιουργικές διαφωνίες αλλά όποιος ήταν ειλικρινής μαζί του είχε μια ωραία κουβέντα.
Τον θυμάμαι με στοργή. Ήταν ένας άνθρωπος που τον έζησα χρόνια, ήξερα πως λειτουργούσε. Πρόσφερε πολλά. Πήρε την ομάδα από το 1979 όταν έγινε επαγγελματική ως συνέχεια του Ερασιτέχνη».
Ο Χουάν Ραμόν Ρότσα στέκεται και στην κατασκευή του προπονητικού κέντρου της Παιανίας: «Το είδα, το έζησα. Άλλαξαν όλα με τα εγκαίνια της Παιανίας, με την κατασκευή της. Έζησα εκείνη την περίοδο, τη θυμάμαι από τις χωματουργικές εργασίες μέχρι την ημέρα που ολοκληρώθηκε. Μας πρόσφερε όλες τις ανέσεις».
Ο Ρότσα είναι από εκείνους που μπορεί να μιλήσει για όλες τις πτυχές τις προσωπικότητας του Γιώργου Βαρδινογιάννη: «Όταν ερχόταν, έτρεμαν τα τσιμέντα. Το καταλαβαίναμε όλοι, όλοι έλεγαν ''έρχεται ο Βαρδινογιάννης, έρχεται ο Βαρδινογιάννης''. Αλλά είχε μεγάλη ψυχή. Έτρεχε στα νοσοκομεία για εμάς και στα ιατρικά κέντρα. Μας είχε δώσει το δικαίωμα να τον παίρνουμε τηλέφωνο αν συνέβαινε κάτι ή αν θέλαμε κάτι. Είχα γνωρίσει την οικογένεια, τα παιδιά του, έρχονταν στα ταξίδια από μικρά με την ομάδα».
Για τον ίδιο, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης ήταν εκείνος που τον βοήθησε όχι μόνο στην καριέρα του αλλά και στη ζωή του: «Η δική μου μεταγραφή ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά εκείνος κατόρθωσε να τη φέρει εις πέρας. Και όχι μόνο αυτό. Δεσμεύτηκε και το έκανε να αναλάβει τα σχολεία των παιδιών. Για εμάς, για την οικογένειά μας, ήταν κάτι συγκινητικό και σημαντικό. Η κόρη μου με πήρε από το Μεξικό, όπου ζει για να μου πει πως έφυγε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης».
«Θα το γυρίσουμε με τη Λίβερπουλ» και το τσιγάρο με τον Μπορέλι
Σίγουρα ο Χουάν Ραμόν Ρότσα έχει πολλές ιστορίες να διηγηθεί από τη συνύπαρξή του με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη. Αλλά αν πρέπει να ανακαλέσει μία, αυτή που του έρχεται στο μυαλό είναι μετά το πρώτο ματς με τη Λίβερπουλ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, τη σεζόν 1984-85.
«Τα πρώτα 4 χρόνια που είχε την ομάδα όταν έγινε επαγγελματικό το ποδόσφαιρο ήταν δύσκολα. Στη συνέχεια όμως αντιλήφθηκε τι χρειάζεται προκειμένου να κάνει μια καλή ομάδα και να έχει επιτυχίες και στην Ευρώπη. Έγινε μια σπουδαία προσπάθεια με τον Γιάτσεκ Γκμοχ.
Μια ιστορία που μου έρχεται στο μυαλό και είναι ενδεικτική είναι όταν επιστρέφαμε από την Αγγλία μετά το 4-0 από τη Λίβερπουλ. Το ματς που μου είχαν ακυρώσει το γκολ στο 0-0. ''Μην είστε έτσι. Θα το γυρίσουμε παιδιά. Θα είμαστε 2-0 στο ημίχρονο μπροστά στη ρεβάνς, θα κάνουμε το 3-0 στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου και μετά το 4-0'', μας έλεγε».
Όσο για την ιστορία που... δεν θα ξεχάσει ως προπονητής, αυτή είναι φυσικά μετά την ιστορική επιτυχία επί του Άγιαξ, το 1-0 στην Ολλανδία στο πρώτο παιχνίδι για τα ημιτελικά του Champions League τη σεζόν 1995-96: «Θα ερχόταν στα αποδυτήρια και ο Μπορέλι που ήταν πειραχτήρι είπε να του δέσουν το πόδι ότι και καλά τραυματίστηκε. Μπήκε ο πρόεδρος με το τσιγάρο, κάτι μεγάλα που κάπνιζε, βλέπει και τον Μπορέλι με το πόδι με επίδεσμο και του λέει ''τι έγινε τι συνέβη, να το δούμε αμέσως''. Του λέει ο Μπορέλι ''πρόεδρε σε παρακαλώ, επειδή με πειράζει το τσιγάρο, αν μπορείς να καπνίσεις λίγο έξω''.
Βγαίνει ο πρόεδρος και όταν επιστρέφει, βλέπει να έχει βγει ο επίδεσμος, του είπε ο Μπορέλι πως δεν έχει κάτι και όλοι γελάγαμε. Ήταν και η ατμόσφαιρα τέτοια μετά τη νίκη».
Για τον Χουάν Ραμόν Ρότσα, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης ήταν σαν οικογένειά του. Από τις πρώτες του ημέρες και στιγμές στην Ελλάδα έως και την καταξίωση και τις επιτυχίες. Η σύνδεση με την παρουσία του «Καπετάνιου» στον Παναθηναϊκό ήταν και είναι άμεση.
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