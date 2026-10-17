Τέιλορ Σουίφτ: Για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα στην κορυφή του βρετανικού chart με το «Patient Zero»

Η ποπ σταρ είναι η μοναδική καλλιτέχνιδα που έχει καταφέρει να κατακτήσει την κορυφή του βρετανικού chart με τρία singles μέσα στο 2026