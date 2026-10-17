Τέιλορ Σουίφτ: Για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα στην κορυφή του βρετανικού chart με το «Patient Zero»
Τέιλορ Σουίφτ: Για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα στην κορυφή του βρετανικού chart με το «Patient Zero»
Η ποπ σταρ είναι η μοναδική καλλιτέχνιδα που έχει καταφέρει να κατακτήσει την κορυφή του βρετανικού chart με τρία singles μέσα στο 2026
Για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, η Τέιλορ Σουίφτ παραμένει στην πρώτη θέση του βρετανικού chart singles με το τραγούδι της «Patient Zero».
Η ποπ σταρ είναι η μοναδική καλλιτέχνιδα που έχει καταφέρει να κατακτήσει την κορυφή του βρετανικού chart με τρία singles μέσα στο 2026. Σύμφωνα με την Official Charts Company, το «Patient Zero» προστίθεται στα «Opalite» και «I Knew It, I Knew You».
Το τραγούδι κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο, μαζί με το βιντεοκλίπ του, στο οποίο εμφανίζονται η Ντακότα Τζόνσον και ο Κόλιν Φάρελ.
Δείτε το βιντεοκλίπ του «Patient Zero»
Στις υπόλοιπες θέσεις της κατάταξης, το «Babydoll» του Τζέιμι Μίλερ ανέβηκε στο Νο 2. Ακολουθεί στο Νο 3 το «Stop The Wedding» της Άσε, ενώ στο Νο 4 βρίσκεται το «Great Expectation» της Σιένα Σπάιρο.
Ανοδική πορεία σημείωσε και το «Nicole Kidman» της Αντέλα, το οποίο έφτασε στο Νο 5, με τίτλο εμπνευσμένο από το όνομα της διάσημης ηθοποιού του Χόλιγουντ. Το τραγούδι, που κυκλοφόρησε στις αρχές Σεπτεμβρίου, έγινε έκτοτε viral στο TikTok. Αφορμή στάθηκε και ένα βίντεο από την Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, στο οποίο η Ντούα Λίπα, η Κρίστεν Γουίγκ, ο Πέδρο Πασκάλ και η ίδια η Νικόλ Κίντμαν εμφανίζονται να τραγουδούν τους στίχους.
Η ποπ σταρ είναι η μοναδική καλλιτέχνιδα που έχει καταφέρει να κατακτήσει την κορυφή του βρετανικού chart με τρία singles μέσα στο 2026. Σύμφωνα με την Official Charts Company, το «Patient Zero» προστίθεται στα «Opalite» και «I Knew It, I Knew You».
Taylor Swift (@taylorswift13) makes it a hat-trick of weeks at Number 1 with Patient Zero 😮— Official Charts (@officialcharts) October 16, 2026
There are also some SURPRISE new entries! Check out this week's Official Singles Chart here 👀 https://t.co/gQSnR4DlA1
Δείτε το βιντεοκλίπ του «Patient Zero»
Στις υπόλοιπες θέσεις της κατάταξης, το «Babydoll» του Τζέιμι Μίλερ ανέβηκε στο Νο 2. Ακολουθεί στο Νο 3 το «Stop The Wedding» της Άσε, ενώ στο Νο 4 βρίσκεται το «Great Expectation» της Σιένα Σπάιρο.
Ανοδική πορεία σημείωσε και το «Nicole Kidman» της Αντέλα, το οποίο έφτασε στο Νο 5, με τίτλο εμπνευσμένο από το όνομα της διάσημης ηθοποιού του Χόλιγουντ. Το τραγούδι, που κυκλοφόρησε στις αρχές Σεπτεμβρίου, έγινε έκτοτε viral στο TikTok. Αφορμή στάθηκε και ένα βίντεο από την Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, στο οποίο η Ντούα Λίπα, η Κρίστεν Γουίγκ, ο Πέδρο Πασκάλ και η ίδια η Νικόλ Κίντμαν εμφανίζονται να τραγουδούν τους στίχους.
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