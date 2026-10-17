Sleepovers, σχολικές εκδρομές, κατασκήνωση. Δεν είναι απλώς μια διανυκτέρευση. Είναι μια μικρή πρόβα ανεξαρτησίας.
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Αρη, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στο μπάσκετ και τα μεγάλα ματς στην Premier League
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Αρη, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στο μπάσκετ και τα μεγάλα ματς στην Premier League
Από την Premier League και τη Bundesliga μέχρι την ελληνική Stoiximan Super League και την GBL, το σημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήθος αναμετρήσεων
Γεμάτη αγωνιστική δράση περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Από την Premier League και τη Bundesliga μέχρι την ελληνική Stoiximan Super League και την GBL, το σημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήθος αναμετρήσεων για τους φίλους του αθλητισμού.
Ξεχωρίζουν οι αγώνες της ΑΕΚ με τη Μύκονο, του Κολοσσού με τον ΠΑΟΚ και του Άρη με το Μαρούσι στο μπάσκετ, καθώς και η αναμέτρηση Λεβαδειακός – Βόλος για τη Super League.
Από το διεθνές ποδοσφαιρικό πρόγραμμα, το ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα παιχνίδια Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι – Ίπσουιτς, Μπάγερν Μονάχου – Λειψία και Μπέτις – Μπαρτσελόνα, ενώ δεν λείπουν οι επιλογές από το τένις, το βόλεϊ και το χάντμπολ.
11:30 Magenta Sport 6 | Αλεξάντερ Ζβέρεφ – Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φόκινα (Σαγκάη)
12:00 Novasports 6HD | WTA 1000 Γουχάν
13:00 Magenta Sport 3 | Socca Champions League
13:30 Novasports Extra 3 | WTA 1000 Γουχάν
14:00 Magenta Sport 6 | Ραφαέλ Χόδαρ – Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Σαγκάη)
14:00 Magenta Sport 3 | Socca Champions League (Ποδόσφαιρο)
14:30 Novasports Premier League | Έβερτον – Τσέλσι (Premier League)
Από την Premier League και τη Bundesliga μέχρι την ελληνική Stoiximan Super League και την GBL, το σημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήθος αναμετρήσεων για τους φίλους του αθλητισμού.
Ξεχωρίζουν οι αγώνες της ΑΕΚ με τη Μύκονο, του Κολοσσού με τον ΠΑΟΚ και του Άρη με το Μαρούσι στο μπάσκετ, καθώς και η αναμέτρηση Λεβαδειακός – Βόλος για τη Super League.
Από το διεθνές ποδοσφαιρικό πρόγραμμα, το ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα παιχνίδια Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι – Ίπσουιτς, Μπάγερν Μονάχου – Λειψία και Μπέτις – Μπαρτσελόνα, ενώ δεν λείπουν οι επιλογές από το τένις, το βόλεϊ και το χάντμπολ.
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμεραΑναλυτικά όλες οι επιλογές:
11:30 Magenta Sport 6 | Αλεξάντερ Ζβέρεφ – Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φόκινα (Σαγκάη)
12:00 Novasports 6HD | WTA 1000 Γουχάν
13:00 Magenta Sport 3 | Socca Champions League
13:30 Novasports Extra 3 | WTA 1000 Γουχάν
14:00 Magenta Sport 6 | Ραφαέλ Χόδαρ – Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Σαγκάη)
14:00 Magenta Sport 3 | Socca Champions League (Ποδόσφαιρο)
14:30 Novasports Premier League | Έβερτον – Τσέλσι (Premier League)
14:30 Magenta Sport 2 | Γουότφορντ – Τσάρλτον (Sky Bet EFL Championship)
14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Αστέρας Άκτωρ Β – Ζάκυνθος (Superbet League 2)
15:00 Magenta Sport 3 League | Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης (LaLiga)
15:00 Magenta Sport 3 | Socca Champions League (Ποδόσφαιρο)
15:00 ΣΠΟΡ FM TV1 | ΑΕΚ – Μύκονος (Betsson GBL)
16:00 Magenta Sport 1 | Βενέτσια – Νάπολι (Serie A)
16:00 ΣΠΟΡ FM TV2 | Κολοσσός – ΠΑΟΚ (Stoiximan GBL)
16:30 Novasports Extra 2 | Έλβερσμπεργκ – Άουγκσμπουργκ (Bundesliga)
16:30 Novasports Extra 1 | Βέρντερ Βρέμης – Πάντερμπορν (Bundesliga)
16:30 Novasports 6HD | Σάλκε – Μάιντς (Bundesliga)
16:30 Novasports 5HD | Αμβούργο – Στουτγκάρδη (Bundesliga)
16:30 Novasports 3HD | Ουνιόν Βερολίνου – Ντόρτμουντ (Bundesliga)
17:00 Novasports Premier League | Μάντσεστερ Σίτι – Ίπσουιτς (Premier League)
17:00 Novasports Start | Φούλαμ – Χαλ (Premier League)
17:00 Novasports 4HD | Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ (Premier League)
17:00 Novasports 2HD | Λεβαδειακός – Βόλος (Elabet Super League)
17:00 Magenta Sport 2 | Νόριτς – Πόρτσμουθ (Sky Bet EFL Championship)
17:00 ΣΠΟΡ FM TV4 | Δόξα Λευκάδας – Προμηθέας Πάτρας (GBL 2026-27)
17:00 ΣΠΟΡ FM TV3 | Ηρακλής – Καρδίτσα (Ιαπωνική Stoiximan GBL)
17:15 Magenta Sport 4 League | Βιγιαρεάλ – Έλτσε (LaLiga)
17:30 Novasports 1HD | Ντεν Χάαγκ – PSV Αϊντχόφεν (Eredivisie)
17:30 ΣΠΟΡ FM TV1 | Άρης – Μαρούσι (Stoiximan GBL)
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Θέτιδα Βούλας – Πανιώνιος ΓΣΣ (Α1 Γυναικών Volley League)
19:00 Magenta Sport 1 | Μπολόνια – Ίντερ (Serie A)
19:00 Mega News | Ολυμπιακός – Νετλαν (EHF European League)
19:30 Novasports Premier League | Νιούκαστλ – Άστον Βίλα (Premier League)
19:30 Novasports Prime | Μπάγερν Μονάχου – Λειψία (Bundesliga)
19:30 Magenta Sport 3 League | Μπέτις – Μπαρτσελόνα (LaLiga)
21:00 Novasports Start | Τέλσταρ – Φέγενορντ (Eredivisie)
21:30 Novasports 2HD | Ανόβερο – Ζανκτ Πάουλι (Bundesliga 2)
21:45 Magenta Sport 1 | Ρόμα – Τζένοα (Serie A)
22:00 Magenta Sport 3 League | Βαλένθια – Μπιλμπάο (LaLiga)
22:00 Magenta Sport 2 | Νταντί – Ρέιντζερς (Scottish Premiership)
22:30 Magenta Sport 4 | Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιραϊς – Ατλάντα Ντριμ (WNBA Finals)
14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Αστέρας Άκτωρ Β – Ζάκυνθος (Superbet League 2)
15:00 Magenta Sport 3 League | Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης (LaLiga)
15:00 Magenta Sport 3 | Socca Champions League (Ποδόσφαιρο)
15:00 ΣΠΟΡ FM TV1 | ΑΕΚ – Μύκονος (Betsson GBL)
16:00 Magenta Sport 1 | Βενέτσια – Νάπολι (Serie A)
16:00 ΣΠΟΡ FM TV2 | Κολοσσός – ΠΑΟΚ (Stoiximan GBL)
16:30 Novasports Extra 2 | Έλβερσμπεργκ – Άουγκσμπουργκ (Bundesliga)
16:30 Novasports Extra 1 | Βέρντερ Βρέμης – Πάντερμπορν (Bundesliga)
16:30 Novasports 6HD | Σάλκε – Μάιντς (Bundesliga)
16:30 Novasports 5HD | Αμβούργο – Στουτγκάρδη (Bundesliga)
16:30 Novasports 3HD | Ουνιόν Βερολίνου – Ντόρτμουντ (Bundesliga)
17:00 Novasports Premier League | Μάντσεστερ Σίτι – Ίπσουιτς (Premier League)
17:00 Novasports Start | Φούλαμ – Χαλ (Premier League)
17:00 Novasports 4HD | Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ (Premier League)
17:00 Novasports 2HD | Λεβαδειακός – Βόλος (Elabet Super League)
17:00 Magenta Sport 2 | Νόριτς – Πόρτσμουθ (Sky Bet EFL Championship)
17:00 ΣΠΟΡ FM TV4 | Δόξα Λευκάδας – Προμηθέας Πάτρας (GBL 2026-27)
17:00 ΣΠΟΡ FM TV3 | Ηρακλής – Καρδίτσα (Ιαπωνική Stoiximan GBL)
17:15 Magenta Sport 4 League | Βιγιαρεάλ – Έλτσε (LaLiga)
17:30 Novasports 1HD | Ντεν Χάαγκ – PSV Αϊντχόφεν (Eredivisie)
17:30 ΣΠΟΡ FM TV1 | Άρης – Μαρούσι (Stoiximan GBL)
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Θέτιδα Βούλας – Πανιώνιος ΓΣΣ (Α1 Γυναικών Volley League)
19:00 Magenta Sport 1 | Μπολόνια – Ίντερ (Serie A)
19:00 Mega News | Ολυμπιακός – Νετλαν (EHF European League)
19:30 Novasports Premier League | Νιούκαστλ – Άστον Βίλα (Premier League)
19:30 Novasports Prime | Μπάγερν Μονάχου – Λειψία (Bundesliga)
19:30 Magenta Sport 3 League | Μπέτις – Μπαρτσελόνα (LaLiga)
21:00 Novasports Start | Τέλσταρ – Φέγενορντ (Eredivisie)
21:30 Novasports 2HD | Ανόβερο – Ζανκτ Πάουλι (Bundesliga 2)
21:45 Magenta Sport 1 | Ρόμα – Τζένοα (Serie A)
22:00 Magenta Sport 3 League | Βαλένθια – Μπιλμπάο (LaLiga)
22:00 Magenta Sport 2 | Νταντί – Ρέιντζερς (Scottish Premiership)
22:30 Magenta Sport 4 | Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιραϊς – Ατλάντα Ντριμ (WNBA Finals)
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