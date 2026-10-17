Σκληρές εικόνες στην Ινδονησία: Γυναίκα κατέρρευσε από δημόσιο μαστίγωμα επειδή έκανε σεξ εκτός γάμου

Οκτώ άνθρωποι καταδικάστηκαν σε έως 100 χτυπήματα με ραβδί για παραβίαση της Σαρία – Άνδρας γονάτισε από τον πόνο μπροστά σε πλήθος θεατών





Οι εικόνες από την Μπάντα Άτσεχ, πρωτεύουσα της μοναδικής επαρχίας της χώρας που εφαρμόζει στην πράξη τη Σαρία, δείχνουν υγειονομικό προσωπικό και αξιωματούχους της θρησκευτικής αστυνομίας να συγκεντρώνονται γύρω από τη γυναίκα μετά την εκτέλεση της















Οι μαστιγώσεις πραγματοποιούνται από ειδικούς εκτελεστές, γνωστούς ως «αλγκόχος» (algojos), οι οποίοι χρησιμοποιούν ραβδιά από ρατάν για να χτυπούν τους καταδικασμένους.



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Οι εκτελεστές φορούν σκουρόχρωμες στολές που καλύπτουν ολόκληρο το σώμα τους, ενώ τα πρόσωπά τους παραμένουν κρυμμένα ώστε να μη γίνεται γνωστή η ταυτότητά τους.



Οι σωματικές αυτές τιμωρίες επιβάλλονται για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων η κατανάλωση αλκοόλ, τα τυχερά παιχνίδια, οι ομοφυλοφιλικές πράξεις και οι σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου.



Μια γυναίκα κατέρρευσε μετά από δημόσιο μαστίγωμα της επειδή είχε σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου στην Ινδονησία , όπου η εφαρμογή του ισλαμικού νόμου στην επαρχία Άτσεχ εξακολουθεί να προκαλεί έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.Οι εικόνες από την Μπάντα Άτσεχ, πρωτεύουσα της μοναδικής επαρχίας της χώρας που εφαρμόζει στην πράξη τη Σαρία, δείχνουν υγειονομικό προσωπικό και αξιωματούχους της θρησκευτικής αστυνομίας να συγκεντρώνονται γύρω από τη γυναίκα μετά την εκτέλεση της ποινής της . Την ίδια ώρα, ένας άνδρας γονάτισε από τον πόνο ενώ μαστιγωνόταν για μοιχεία Η γυναίκα και ο άνδρας ήταν μεταξύ των οκτώ ανθρώπων που καταδικάστηκαν από το ισλαμικό δικαστήριο της Μπάντα Άτσεχ, για παραβιάσεις διαφορετικών διατάξεων της Σαρία. Οι ποινές που τους επιβλήθηκαν έφταναν έως και τα 100 χτυπήματα με ραβδί.Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε δημόσια εξέδρα της πόλης, παρουσία αξιωματούχων του ισλαμικού δικαστηρίου και πολιτών που είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν την εκτέλεση των ποινών.Οι μαστιγώσεις πραγματοποιούνται από ειδικούς εκτελεστές, γνωστούς ως «αλγκόχος» (algojos), οι οποίοι χρησιμοποιούν ραβδιά από ρατάν για να χτυπούν τους καταδικασμένους.Οι εκτελεστές φορούν σκουρόχρωμες στολές που καλύπτουν ολόκληρο το σώμα τους, ενώ τα πρόσωπά τους παραμένουν κρυμμένα ώστε να μη γίνεται γνωστή η ταυτότητά τους.Οι σωματικές αυτές τιμωρίες επιβάλλονται για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων η κατανάλωση αλκοόλ, τα τυχερά παιχνίδια, οι ομοφυλοφιλικές πράξεις και οι σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου.





Οι καταδικασμένοι λιποθυμούν από τον πόνο – Η δημόσια διαπόμπευση Το δημόσιο μαστίγωμα στην Άτσεχ δεν αποσκοπεί μόνο στη σωματική τιμωρία, αλλά και στη διαπόμπευση όσων κρίνονται ένοχοι για παραβίαση του ισλαμικού νόμου.



Οι ποινές εκτελούνται συχνά έξω από τεμένη ή σε κεντρικές πλατείες, παρουσία πολιτών, αρκετοί από τους οποίους καταγράφουν τη διαδικασία με τα κινητά τους τηλέφωνα.



Δεν είναι σπάνιο οι καταδικασμένοι να λιποθυμούν από τον πόνο, ενώ φωτογραφίες και βίντεο έχουν καταγράψει επανειλημμένα άνδρες και γυναίκες να απομακρύνονται με φορεία μετά τον μαστιγωμό τους.







Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι ο συνδυασμός της σωματικής βίας και της δημόσιας ταπείνωσης προκαλεί σοβαρές ψυχολογικές επιπτώσεις, οι οποίες μπορεί να διαρκέσουν για χρόνια.



Διεθνείς αντιδράσεις: «Σκληρή και απάνθρωπη τιμωρία που μπορεί να συνιστά βασανιστήριο» Η Διεθνής Αμνηστία και το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch) έχουν καταδικάσει επανειλημμένα την πρακτική, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει τόσο το Σύνταγμα της Ινδονησίας όσο και τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.



Σε παλαιότερη ανακοίνωσή της, η Διεθνής Αμνηστία είχε επισημάνει:



«Ο μαστιγωμός αντιβαίνει στο Σύνταγμα της Ινδονησίας και συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των διεθνών προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα».



Η οργάνωση είχε προσθέσει ότι πρόκειται για «σκληρή, απάνθρωπη και εξευτελιστική τιμωρία, η οποία μπορεί να συνιστά βασανιστήριο», κατά παράβαση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων και άλλων διεθνών συμφωνιών στις οποίες συμμετέχει η Ινδονησία.



Ο εκτελεστικός διευθυντής της Διεθνούς Αμνηστίας στην Ινδονησία, Ουσμάν Χαμίντ, είχε επίσης επικρίνει στο παρελθόν τη δυσανάλογη αυστηρότητα των ποινών, αναφερόμενος σε συμπεριφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



«Μια τέτοια συμπεριφορά μπορεί να θεωρηθεί ανάρμοστη, επειδή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται από ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών», είχε δηλώσει.



«Αποτελεί, όμως, έγκλημα που δικαιολογεί φυλάκιση ή ακόμη και μαστίγωμα; Αυτό θα ήταν υπερβολικό», είχε προσθέσει.



Από την πλευρά τους, οι τοπικές αρχές υπερασπίζονται την πρακτική, υποστηρίζοντας ότι λειτουργεί αποτρεπτικά και αποτελεί μέρος της θρησκευτικής και πολιτιστικής ταυτότητας της επαρχίας.



Οι επικριτές της, ωστόσο, προειδοποιούν ότι έχει πλήξει τη διεθνή εικόνα της Ινδονησίας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προκαλεί μακροχρόνια τραύματα στους ανθρώπους που υφίστανται αυτές τις τιμωρίες.



Παρά τις αντιδράσεις, ο δημόσιος μαστιγωμός εξακολουθεί να απολαμβάνει ευρεία υποστήριξη μεταξύ του κυρίως μουσουλμανικού πληθυσμού της Άτσεχ.



Πώς η Άτσεχ έγινε η μοναδική επαρχία της Ινδονησίας που εφαρμόζει τη Σαρία Η Ινδονησία είναι η πολυπληθέστερη μουσουλμανική χώρα στον κόσμο, με περισσότερους από εννέα στους δέκα κατοίκους της να αυτοπροσδιορίζονται ως μουσουλμάνοι. Το αρχικό δημοσίευμα αναφέρεται σε πληθυσμό 255 εκατομμυρίων ανθρώπων, αριθμό που αντιστοιχεί σε παλαιότερα δημογραφικά στοιχεία.



Παρότι η πλειονότητα του πληθυσμού ακολουθεί μια μετριοπαθή εκδοχή του Ισλάμ, το ινδονησιακό κράτος αναγνωρίζει επίσημα έξι θρησκείες, καθώς και τις αυτόχθονες θρησκευτικές πεποιθήσεις.



Η Άτσεχ αποτελεί εξαίρεση ως προς την εφαρμογή της θρησκευτικής νομοθεσίας.



Το 2001, η κεντρική κυβέρνηση παραχώρησε στην επαρχία καθεστώς ειδικής αυτονομίας, επιχειρώντας να τερματίσει μια μακροχρόνια αυτονομιστική εξέγερση.



Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Άτσεχ απέκτησε το δικαίωμα να εφαρμόζει τη Σαρία ως μέρος του νομικού της συστήματος, αποτελώντας τη μοναδική επαρχία της Ινδονησίας με αυτό το καθεστώς.



Η εφαρμογή του ισλαμικού νόμου άρχισε το 2002, ενώ το 2003 προστέθηκαν νέες διατάξεις που επέκτειναν τους περιορισμούς στην ιδιωτική και κοινωνική ζωή.







Μεταξύ αυτών περιλαμβανόταν η απαγόρευση να βρίσκεται κάποιος μόνος με άτομο του αντίθετου φύλου, εφόσον δεν είναι σύζυγος ή συγγενής του.



Παράλληλα, θεσπίστηκαν ποινές για σεξουαλικά αδικήματα, εξωσυζυγικές σχέσεις, εκδηλώσεις τρυφερότητας μεταξύ ανύπαντρων ανθρώπων και σεξουαλικές σχέσεις ανηλίκων.







Στο στόχαστρο της θρησκευτικής αστυνομίας ακόμη και γυναίκες χωρίς μαντίλα Οι έλεγχοι της θρησκευτικής αστυνομίας στην Άτσεχ επεκτείνονται σε πολλές πτυχές της καθημερινότητας.



Έχουν καταγραφεί περιπτώσεις στις οποίες μουσουλμάνες γυναίκες βρέθηκαν στο στόχαστρο επειδή δεν φορούσαν μαντίλα ή επειδή επέλεγαν στενά ρούχα.



Αντίστοιχοι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε βάρος ανθρώπων που καταναλώνουν αλκοόλ ή συμμετέχουν σε τυχερά παιχνίδια.



Οι αυστηροί κανόνες μπορούν να οδηγήσουν σε κυρώσεις ακόμη και για συμπεριφορές όπως το να στέκεται κάποιος πολύ κοντά στον σύντροφό του σε δημόσιο χώρο ή να βρίσκεται μόνος με άτομο με το οποίο δεν είναι παντρεμένος.



Άνδρες και γυναίκες έχουν καταρρεύσει από τον πόνο μετά την εκτέλεση των ποινών, με τη σοβαρότητα των τραυματισμών τους να εντείνει τις ανησυχίες για τη σωματική και ψυχική τους υγεία.





Το σχέδιο για αποκεφαλισμούς που προκάλεσε αντιδράσεις Την τελευταία δεκαετία, η κεντρική κυβέρνηση της Ινδονησίας έχει εκχωρήσει πρόσθετες αρμοδιότητες στις περιφερειακές αρχές, με στόχο την ενίσχυση της αυτονομίας και την επιτάχυνση της ανάπτυξης.



Στην Άτσεχ, ωστόσο, η εφαρμογή της θρησκευτικής νομοθεσίας έχει επανειλημμένα προκαλέσει αντιπαραθέσεις.



Το 2018, οι τοπικές αρχές ξεκίνησαν δημόσια διαβούλευση για το ενδεχόμενο εισαγωγής του αποκεφαλισμού ως μορφής ποινής.



Η προοπτική αυτή προκάλεσε την αντίδραση της κεντρικής κυβέρνησης της Ινδονησίας, η οποία προειδοποίησε ότι ένα τέτοιο μέτρο δεν θα επιτρεπόταν βάσει της εθνικής νομοθεσίας.



Παρά τη διεθνή κατακραυγή, οι δημόσιοι μαστιγωμοί εξακολουθούν να αποτελούν μέρος του ποινικού συστήματος της επαρχίας, με τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να ζητούν τον τερματισμό τους.