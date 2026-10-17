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LaLiga: Ο Ρεκένα «πάγωσε» τη Λα Κορούνια στο 82' και χάρισε τον βαθμό στη Λεβάντε, δείτε τα γκολ
LaLiga: Ο Ρεκένα «πάγωσε» τη Λα Κορούνια στο 82' και χάρισε τον βαθμό στη Λεβάντε, δείτε τα γκολ
Ισόπαλες 1-1 οι δύο ομάδες στην πρεμιέρα της 9ης αγωνιστικής, συμπληρώνοντας πέντε διαδοχικά παιχνίδια χωρίς νίκη
Στο ισόπαλο 1-1 έμειναν η Λα Κορούνια και η Λεβάντε στο εναρκτήριο παιχνίδι της 9ης αγωνιστικής στην ισπανική LaLiga, συνεχίζοντας το αρνητικό σερί των 5 αγώνων χωρίς νίκη.
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 63' με τον Ενσονγκό κι έδειχναν ικανοί για να «αγγίξουν» τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη, όμως ο Ρεκένα στο 82' έφερε το ματς στα ίσα και χάρισε έναν πολύτιμο βαθμό στους Βαλενθιάνους.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 9ης αγωνιστικής της La Liga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Λα Κορούνια-Λεβάντε 1-1 (63' Ενσονγκό - 82' Ρεκένα)
Εσπανιόλ-Ατλέτικο Μαδρίτης 17/10
Βιγιαρεάλ-Ελτσε 17/10
Μπέτις-Μπαρτσελόνα 17/10
Βαλένθια-Αθλέτικ Μπιλμπάο 17/10
Οσασούνα-Σανταντέρ 18/10
Θέλτα-Αλαβές 18/10
Μάλαγα-Σοσιεδάδ 18/10
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 63' με τον Ενσονγκό κι έδειχναν ικανοί για να «αγγίξουν» τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη, όμως ο Ρεκένα στο 82' έφερε το ματς στα ίσα και χάρισε έναν πολύτιμο βαθμό στους Βαλενθιάνους.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 9ης αγωνιστικής της La Liga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Λα Κορούνια-Λεβάντε 1-1 (63' Ενσονγκό - 82' Ρεκένα)
Εσπανιόλ-Ατλέτικο Μαδρίτης 17/10
Βιγιαρεάλ-Ελτσε 17/10
Μπέτις-Μπαρτσελόνα 17/10
Βαλένθια-Αθλέτικ Μπιλμπάο 17/10
Οσασούνα-Σανταντέρ 18/10
Θέλτα-Αλαβές 18/10
Μάλαγα-Σοσιεδάδ 18/10
Ρεάλ Μαδρίτης-Σεβίλλη 18/10
Χετάφε-Ράγιο Βαγεκάνο 19/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 24
Ατλέτικο Μαδρίτης 19
Μπέτις 19
Ρεάλ Μαδρίτης 18
Σεβίλλη 14
Σοσιεδάδ 13
Αλαβές 11
Λα Κορούνια 11 -9αγ.
Θέλτα 8
Αθλέτικ Μπιλμπάο 8 -6αγ.
Βιγιαρεάλ 8
Εσπανιόλ 8
Ράγιο Βαγεκάνο 8 -7αγ.
Χετάφε 8
Σανταντέρ 8
Οσασούνα 8
Λεβάντε 7
Έλτσε 6
Βαλένθια 5
Μάλαγα 4
Χετάφε-Ράγιο Βαγεκάνο 19/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 24
Ατλέτικο Μαδρίτης 19
Μπέτις 19
Ρεάλ Μαδρίτης 18
Σεβίλλη 14
Σοσιεδάδ 13
Αλαβές 11
Λα Κορούνια 11 -9αγ.
Θέλτα 8
Αθλέτικ Μπιλμπάο 8 -6αγ.
Βιγιαρεάλ 8
Εσπανιόλ 8
Ράγιο Βαγεκάνο 8 -7αγ.
Χετάφε 8
Σανταντέρ 8
Οσασούνα 8
Λεβάντε 7
Έλτσε 6
Βαλένθια 5
Μάλαγα 4
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