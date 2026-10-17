Το εμβληματικό ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης που αγαπούσε ο Ωνάσης, κλείνει για τέσσερα χρόνια και... αλλάζει πλήρως

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Το ιστορικό ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης,θα κλείσει τις πόρτες του για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια, από τον Ιανουάριο του 2027, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης στην εμβληματική του πρόσοψη. Η αυλαία της λειτουργίας του αναμένεται να πέσει στις 19 Ιανουαρίου, χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμη η ημερομηνία επαναλειτουργίας του.Το ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης που βρίσκεται στη διασταύρωση τωνκαιάνοιξε τις πύλες του την 1η Οκτωβρίου του 1907.Είναι διάσημο για την εντυπωσιακή του είσοδο με το κόκκινο χαλί, τη γαλλική αναγεννησιακή αρχιτεκτονική του και τις εμφανίσεις του σε ταινίες όπως το «HOME ALONE 2» και το «Bride Wars». Ανάμεσα στους διάσημους επισκέπτες του περιλαμβάνονται ο Νέλσον Μαντέλα (Nelson Mandela), οι Beatles, η Λάιζα Μινέλι (Liza Minnelli) και ο αρχιτέκτονας Φρανκ Λόιντ Ράιτ (Frank Lloyd Wright).Σύμφωνα με το ίδιο το ξενοδοχείο, το The Plaza ήταν το αγαπημένο ξενοδοχείο του Αριστοτέλη Ωνάση στη Νέα Υόρκη και το επισκεπτόταν συχνά με την Τζάκι Ωνάση.Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της εταιρείαςπου διαχειρίζεται το Plaza: «Tο εγχείρημα αντικατοπτρίζει την πολυπλοκότητα της συντήρησης ενός κτιρίου τέτοιας αρχιτεκτονικής και ιστορικής σημασίας. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις απαιτήσεις διατήρησης της ιστορικής του φυσιογνωμίας και στη μακροπρόθεσμη φροντίδα του κτιρίου, καθώς και στην ασφάλεια των επισκεπτών, των εργαζομένων και της ευρύτερης κοινότητας. Η έκταση και η πολυπλοκότητα των εργασιών στην πρόσοψη απαιτούν λεπτομερή σχεδιασμό και συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς, καθώς και συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις για την προστασία της ιστορικής κληρονομιάς».Δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για το μέλλον των περισσότερων απότου ξενοδοχείου. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, το προσωπικό θα έχει «το δικαίωμα να επιστρέψει στις θέσεις του με τις ίδιες αποδοχές» μόλις το ξενοδοχείο επαναλειτουργήσει. Στο ενδιάμεσο διάστημα, το συνδικάτο Hotel & Gaming Trades Council, που εκπροσωπεί τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, θα καταβάλει προσπάθειες για την απορρόφησή τους σε άλλες θέσεις εργασίας.