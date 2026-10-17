Sleepovers, σχολικές εκδρομές, κατασκήνωση. Δεν είναι απλώς μια διανυκτέρευση. Είναι μια μικρή πρόβα ανεξαρτησίας.
Το εμβληματικό ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης που αγαπούσε ο Ωνάσης, κλείνει για τέσσερα χρόνια και... αλλάζει πλήρως
Είναι διάσημο για την εντυπωσιακή του είσοδο με το κόκκινο χαλί, τη γαλλική αναγεννησιακή αρχιτεκτονική του και τις εμφανίσεις του σε ταινίες όπως το «Μόνος στο Σπίτι»
Το ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης που βρίσκεται στη διασταύρωση των Central Park South και 5ης Λεωφόρου άνοιξε τις πύλες του την 1η Οκτωβρίου του 1907.
One of NYC’s most iconic hotels is closing its doors for four years.— Complex (@Complex) October 16, 2026
The Plaza Hotel, which first opened in 1907, will temporarily close in January 2027 for major renovations to its historic exterior.
📷: Getty pic.twitter.com/geb8YDCOra
Είναι διάσημο για την εντυπωσιακή του είσοδο με το κόκκινο χαλί, τη γαλλική αναγεννησιακή αρχιτεκτονική του και τις εμφανίσεις του σε ταινίες όπως το «HOME ALONE 2» και το «Bride Wars». Ανάμεσα στους διάσημους επισκέπτες του περιλαμβάνονται ο Νέλσον Μαντέλα (Nelson Mandela), οι Beatles, η Λάιζα Μινέλι (Liza Minnelli) και ο αρχιτέκτονας Φρανκ Λόιντ Ράιτ (Frank Lloyd Wright).
Σύμφωνα με το ίδιο το ξενοδοχείο, το The Plaza ήταν το αγαπημένο ξενοδοχείο του Αριστοτέλη Ωνάση στη Νέα Υόρκη και το επισκεπτόταν συχνά με την Τζάκι Ωνάση.
@holidaypirates
You can ACTUALLY book a Home Alone 2 Package at the Plaza Hotel in NYC 😍🎄 The unique experience comes with the hotel stay, cheese pizza, AND a limo ride, so you can feel just like Kevin for the day 🥹 Would you book this once-in-a-lifetime winter trip? HOW TO BOOK… Head to the link in our profile and look for “You can book a Home Alone 2 package at the iconic 5⭐️ Plaza Hotel in NYC” #homealone #homealone2 #newyorkcity #uniquehotels #nyc♬ Originalton - Christmas 2026🎄🎅🏻☃️❄️✨⭐️
Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας Fairmont Hotels & Resorts που διαχειρίζεται το Plaza: «Tο εγχείρημα αντικατοπτρίζει την πολυπλοκότητα της συντήρησης ενός κτιρίου τέτοιας αρχιτεκτονικής και ιστορικής σημασίας. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις απαιτήσεις διατήρησης της ιστορικής του φυσιογνωμίας και στη μακροπρόθεσμη φροντίδα του κτιρίου, καθώς και στην ασφάλεια των επισκεπτών, των εργαζομένων και της ευρύτερης κοινότητας. Η έκταση και η πολυπλοκότητα των εργασιών στην πρόσοψη απαιτούν λεπτομερή σχεδιασμό και συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς, καθώς και συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις για την προστασία της ιστορικής κληρονομιάς».
Δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για το μέλλον των περισσότερων από 300 εργαζομένων του ξενοδοχείου. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, το προσωπικό θα έχει «το δικαίωμα να επιστρέψει στις θέσεις του με τις ίδιες αποδοχές» μόλις το ξενοδοχείο επαναλειτουργήσει. Στο ενδιάμεσο διάστημα, το συνδικάτο Hotel & Gaming Trades Council, που εκπροσωπεί τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, θα καταβάλει προσπάθειες για την απορρόφησή τους σε άλλες θέσεις εργασίας.
@jordanneifert
guess I can’t get married in the next 4 years 😭 if you know me you know what this means to me #nyc #theplazahotel #plaza♬ sonido original - A little of everything
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr