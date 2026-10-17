Το εμβληματικό ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης που αγαπούσε ο Ωνάσης, κλείνει για τέσσερα χρόνια και... αλλάζει πλήρως
ΚΟΣΜΟΣ
Νέα Υόρκη Ξενοδοχείο Αριστοτέλης Ωνάσης

Το εμβληματικό ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης που αγαπούσε ο Ωνάσης, κλείνει για τέσσερα χρόνια και... αλλάζει πλήρως

Είναι διάσημο για την εντυπωσιακή του είσοδο με το κόκκινο χαλί, τη γαλλική αναγεννησιακή αρχιτεκτονική του και τις εμφανίσεις του σε ταινίες όπως το «Μόνος στο Σπίτι»

Το εμβληματικό ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης που αγαπούσε ο Ωνάσης, κλείνει για τέσσερα χρόνια και... αλλάζει πλήρως
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Το ιστορικό ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης, The Plaza θα κλείσει τις πόρτες του για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια, από τον Ιανουάριο του 2027, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης στην εμβληματική του πρόσοψη. Η αυλαία της λειτουργίας του αναμένεται να πέσει στις 19 Ιανουαρίου, χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμη η ημερομηνία επαναλειτουργίας του.

Το ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης που βρίσκεται στη διασταύρωση των Central Park South και 5ης Λεωφόρου άνοιξε τις πύλες του την 1η Οκτωβρίου του 1907.



Είναι διάσημο για την εντυπωσιακή του είσοδο με το κόκκινο χαλί, τη γαλλική αναγεννησιακή αρχιτεκτονική του και τις εμφανίσεις του σε ταινίες όπως το «HOME ALONE 2» και το «Bride Wars». Ανάμεσα στους διάσημους επισκέπτες του περιλαμβάνονται ο Νέλσον Μαντέλα (Nelson Mandela), οι Beatles, η Λάιζα Μινέλι (Liza Minnelli) και ο αρχιτέκτονας Φρανκ Λόιντ Ράιτ (Frank Lloyd Wright).

Σύμφωνα με το ίδιο το ξενοδοχείο, το The Plaza ήταν το αγαπημένο ξενοδοχείο του Αριστοτέλη Ωνάση στη Νέα Υόρκη και το επισκεπτόταν συχνά με την Τζάκι Ωνάση.
@holidaypirates

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♬ Originalton - Christmas 2026🎄🎅🏻☃️❄️✨⭐️


Κλείσιμο
Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας Fairmont Hotels & Resorts που διαχειρίζεται το Plaza: «Tο εγχείρημα αντικατοπτρίζει την πολυπλοκότητα της συντήρησης ενός κτιρίου τέτοιας αρχιτεκτονικής και ιστορικής σημασίας. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις απαιτήσεις διατήρησης της ιστορικής του φυσιογνωμίας και στη μακροπρόθεσμη φροντίδα του κτιρίου, καθώς και στην ασφάλεια των επισκεπτών, των εργαζομένων και της ευρύτερης κοινότητας. Η έκταση και η πολυπλοκότητα των εργασιών στην πρόσοψη απαιτούν λεπτομερή σχεδιασμό και συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς, καθώς και συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις για την προστασία της ιστορικής κληρονομιάς».

Δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για το μέλλον των περισσότερων από 300 εργαζομένων του ξενοδοχείου. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, το προσωπικό θα έχει «το δικαίωμα να επιστρέψει στις θέσεις του με τις ίδιες αποδοχές» μόλις το ξενοδοχείο επαναλειτουργήσει. Στο ενδιάμεσο διάστημα, το συνδικάτο Hotel & Gaming Trades Council, που εκπροσωπεί τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, θα καταβάλει προσπάθειες για την απορρόφησή τους σε άλλες θέσεις εργασίας.
@jordanneifert

guess I can’t get married in the next 4 years 😭 if you know me you know what this means to me #nyc #theplazahotel #plaza

♬ sonido original - A little of everything


Η πιο πρόσφατη φορά που το Plaza είχε αναστείλει τη λειτουργία του ήταν τον Απρίλιο του 2005, σύμφωνα με το περιοδικό Town & Country. Τότε, στο πλαίσιο μιας ριζικής ανακαίνισης ύψους 450 εκατομμυρίων δολαρίων, το ιστορικό κτίριο μεταμορφώθηκε και άνοιξε ξανά τις πύλες του για το κοινό τον Μάρτιο του 2008.
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