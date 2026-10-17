Η Ζακαράια έδινε συνέντευξη στη Wall Street Journal όταν έμαθε ότι ο Τραμπ την απολύει, σηκώθηκε για να συναντήσει τον Βανς και δεν επέστρεψε

Το σχόλιο για τις... τουαλέτες της Κίνας

Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να αιφνιδιάστηκε όταν πληροφορήθηκε την πραγματική κατάσταση. Η Ζακαράια, για να απαντήσει στις επικρίσεις, έδωσε συνέντευξη στοπαραδεχόμενη ότι είχε αποτύχει στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας δικηγόρου και δεν επιχείρησε να τις επαναλάβει. Η ίδια σκόπευε να μετακομίσει στην Κίνα και θεωρούσε ότι οι εξετάσεις δεν θα είχαν ιδιαίτερη σημασία.Οι εξηγήσεις της δεν έπεισαν τον Τραμπ, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τη θέση της.Αντιδράσεις όμως και προβλήματα υπήρξαν και στο εξωτερικό. Μιλώντας στον συντηρητικό σχολιαστή Τζακ Ποσομπιέκ, αναφέρθηκε στην περίοδο πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2016, όταν πολλοί εκτιμούσαν ότι η Κίνα θα μπορούσε να ξεπεράσει τις ΗΠΑ ως παγκόσμια υπερδύναμη.«Μόλις είχα επιστρέψει από τηνκαι σκεφτόμουν: πώς είναι δυνατόν να είναι η επόμενη ανερχόμενη δύναμη; Δεν έχουν καν κανονικές τουαλέτες!», είπε χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα να υπάρξει ειρωνική αντίδραση από το Πεκίνο.«Την καλωσορίζουμε να επισκέπτεται την Κίνα πιο συχνά, όταν έχει την ευκαιρία», σχολίασε η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών,Άγνωστο παραμένει πλέον ποιος θα αναλάβει τη θέση της. Άλλωστε η επιλογή της Ζακαράια ήταν προσωπική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, παρά την απομάκρυνση, είχε προσπαθήσει να δείξει ότι οι προσωπικές τους σχέσεις παραμένουν καλές. «Τα μέσα ενημέρωσης ήταν τόσο σκληρά μαζί της. Πραγματικά, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο», είπε στους δημοσιογράφους.