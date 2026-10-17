Bundesliga: «Ανάσα» για την Άιντραχτ Φρανκφούρτης με νίκη 1-0 επί της Κολωνίας, δείτε το γκολ
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Bundesliga Άιντραχτ Φρανκφούρτης Κολωνία

Bundesliga: «Ανάσα» για την Άιντραχτ Φρανκφούρτης με νίκη 1-0 επί της Κολωνίας, δείτε το γκολ

Ο  Εμπνουταλίμπ στο 77ο λεπτό χάρισε στην ομάδα του Άντι Χούτερ το δεύτερο φετινό «τρίποντο»

Bundesliga: «Ανάσα» για την Άιντραχτ Φρανκφούρτης με νίκη 1-0 επί της Κολωνίας, δείτε το γκολ
Έπειτα από δύο σερί αρνητικά αποτελέσματα, η Αϊντραχτ Φρανκφούρτης επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας της Κολωνίας με 1-0 στο "Deutsche Bank Park" στο ματς με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 6ης αγωνιστικής στην Bundesliga και πήρε μεγάλη βαθμολογική «ανάσα», φεύγοντας μακριά απ' την επικίνδυνη «ζώνη».

Η ομάδα του Άντι Χούτερ ήταν ανώτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και βρήκε εντέλει το δρόμο προς τη νίκη και το δεύτερο «τρίποντό» της στο πρωτάθλημα, χάρις σε ένα γκολ του Εμπνουταλίμπ στο 77ο λεπτό.

Frankfurt Bounce Back! | EINTRACHT FRANKFURT - 1. FC KÖLN | Highlights | Matchday 6 – Bundesliga


Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 6ης αγωνιστικής στην Bundesliga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Κολωνία 1-0 (77' Εμπνουταλίμπ)
Ουνιόν Βερολίνου-Ντόρτμουντ 17/10
Αμβούργο-Στουτγκάρδη 17/10
Κλείσιμο
Βέρντερ Βρέμης-Πάντερμπορν 17/10
Σάλκε-Μάιντς 17/10
Έλφερσμπεργκ-Άουγκσμπουργκ 17/10
Μπάγερν Μονάχου-Λειψία 17/10
Λεβερκούζεν-Φράιμπουργκ 18/10
Γκλάντμπαχ-Χοφενχάιμ 18/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)

Φράιμπουργκ 13
Ντόρτμουντ 13
Μπάγερν Μονάχου 11
Λεβερκούζεν 10
Λειψία 9
Άουγκσμπουργκ 8
Βέρντερ Βρέμης 8
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 8 -6αγ.
Μάιντς 7
Έλφερσμπεργκ 7
Κολωνία 7 -6αγ.
Στουτγκάρδη 6
Αμβούργο 6
Σάλκε 5
Πάντερμπορν 4
Ουνιόν Βερολίνου 4
Χοφενχάιμ 3
Γκλάντμπαχ 0

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