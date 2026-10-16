Euroleague: Μεγάλο «διπλό» η Εφές 85-70 την Ζαλγκίρις στο Κάουνας, η Μπεσίκτας 95-87 την Μπάγερν
Euroleague: Μεγάλο «διπλό» η Εφές 85-70 την Ζαλγκίρις στο Κάουνας, η Μπεσίκτας 95-87 την Μπάγερν
Η ομάδα του Λάσο έκανε εντυπωσιακό πέρασμα από την έδρα της Ζαλγκίρις, η Μπεσίκτας λίγο έλειψε να χάσει δικό της ματς αλλά τελικά κέρδισε τους Βαυαρούς
Η Αναντολού Εφές πέτυχε μια από τις νίκες της 6ης αγωνιστικής στη Euroleague, καθώς πέρασε εντυπωσιακά από το Κάουνας και επικράτησε με 85-70 της Ζαλγκίρις.
Με τη νίκη αυτή, η ομάδα του Λάσο ανέβηκε στις 2 νίκες και 4 ήττες και έπιασε την Ζαλγκίρις. Κορυφαίος για τους νικητές ο Στραζέλ με 19 πόντους. Οι φιλοξενούμενοι είχαν τη διαφορά στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και πήραν τη νίκη που ήθελαν.
Στην 4η περίοδο η Αναντολού Εφές ήταν στο 57-76, οι γηπεδούχοι μείωσαν 64-77 αλλά δεν κατόρθωσαν κάτι παραπάνω.
Στην Πόλη, η Μπεσίκτας προηγήθηκε ακόμα και με 28 πόντους, είδε την Μπάγερν Μονάχου να πλησιάζει αλλά τελικά κέρδισε με 95-87. Ανέβηκε στο 3-3 ενώ η Μπάγερν είναι πλέον στο 2-4. Κορυφαίος για τους νικητές ο Σκότι Γουίλμπεκιν με 20 πόντους.
Με τη νίκη αυτή, η ομάδα του Λάσο ανέβηκε στις 2 νίκες και 4 ήττες και έπιασε την Ζαλγκίρις. Κορυφαίος για τους νικητές ο Στραζέλ με 19 πόντους. Οι φιλοξενούμενοι είχαν τη διαφορά στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και πήραν τη νίκη που ήθελαν.
Στην 4η περίοδο η Αναντολού Εφές ήταν στο 57-76, οι γηπεδούχοι μείωσαν 64-77 αλλά δεν κατόρθωσαν κάτι παραπάνω.
Στην Πόλη, η Μπεσίκτας προηγήθηκε ακόμα και με 28 πόντους, είδε την Μπάγερν Μονάχου να πλησιάζει αλλά τελικά κέρδισε με 95-87. Ανέβηκε στο 3-3 ενώ η Μπάγερν είναι πλέον στο 2-4. Κορυφαίος για τους νικητές ο Σκότι Γουίλμπεκιν με 20 πόντους.
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