Euroleague: Μεγάλο «διπλό» η Εφές 85-70 την Ζαλγκίρις στο Κάουνας, η Μπεσίκτας 95-87 την Μπάγερν
SPORTS
Αναντολού Εφές Ζάλγκιρις Κάουνας Μπεσίκτας Μπάγερν Μονάχου Euroleague

Euroleague: Μεγάλο «διπλό» η Εφές 85-70 την Ζαλγκίρις στο Κάουνας, η Μπεσίκτας 95-87 την Μπάγερν

Η ομάδα του Λάσο έκανε εντυπωσιακό πέρασμα από την έδρα της Ζαλγκίρις, η Μπεσίκτας λίγο έλειψε να χάσει δικό της ματς αλλά τελικά κέρδισε τους Βαυαρούς

Euroleague: Μεγάλο «διπλό» η Εφές 85-70 την Ζαλγκίρις στο Κάουνας, η Μπεσίκτας 95-87 την Μπάγερν
Η Αναντολού Εφές πέτυχε μια από τις νίκες της 6ης αγωνιστικής στη Euroleague, καθώς πέρασε εντυπωσιακά από το Κάουνας και επικράτησε με 85-70 της Ζαλγκίρις. 

Με τη νίκη αυτή, η ομάδα του Λάσο ανέβηκε στις 2 νίκες και 4 ήττες και έπιασε την Ζαλγκίρις. Κορυφαίος για τους νικητές ο Στραζέλ με 19 πόντους.  Οι φιλοξενούμενοι είχαν τη διαφορά στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και πήραν τη νίκη που ήθελαν. 

Στην 4η περίοδο η Αναντολού Εφές ήταν στο 57-76, οι γηπεδούχοι μείωσαν 64-77 αλλά δεν κατόρθωσαν κάτι παραπάνω. 

Στην Πόλη, η Μπεσίκτας προηγήθηκε ακόμα και με 28 πόντους, είδε την Μπάγερν Μονάχου να πλησιάζει αλλά τελικά κέρδισε με 95-87. Ανέβηκε στο 3-3 ενώ η Μπάγερν είναι πλέον στο 2-4. Κορυφαίος για τους νικητές ο Σκότι Γουίλμπεκιν με 20 πόντους.

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