Sleepovers, σχολικές εκδρομές, κατασκήνωση. Δεν είναι απλώς μια διανυκτέρευση. Είναι μια μικρή πρόβα ανεξαρτησίας.
Πάτρα: Νεαρός πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα με καραμπίνα μέσα σε αυλή σπιτιού
Πάτρα: Νεαρός πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα με καραμπίνα μέσα σε αυλή σπιτιού
Το περιστατικό σημειώθηκε στα Βραχνέικα το απόγευμα της Παρασκευής, ενώ ο νεαρός επέβαινε στην καρότσα αγροτικού οχήματος
Στη σύλληψη ενός νεαρού Ρομά προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το απόγευμα της Παρασκευής (16/10), έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμούς σε αυλή κατοικίας στα Βραχνέικα Πατρών.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο νεαρός βρισκόταν στην καρότσα αγροτικού οχήματος, το οποίο εισήλθε στην αυλή κατοικίας γυναίκας.
Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ο νεαρός φέρεται να πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα με κυνηγετικό όπλο, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.
Για το συμβάν κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο νεαρός βρισκόταν στην καρότσα αγροτικού οχήματος, το οποίο εισήλθε στην αυλή κατοικίας γυναίκας.
Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ο νεαρός φέρεται να πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα με κυνηγετικό όπλο, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.
Για το συμβάν κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψή του.
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