Πολλές από τις αλλαγές που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση υποτιμώνται ή μένουν χωρίς φροντίδα, παρότι μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής, τις σχέσεις και την καθημερινότητα.
Ομπράντοβιτς: Η Χάποελ άξιζε τη νίκη
Ομπράντοβιτς: Η Χάποελ άξιζε τη νίκη
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παραδέχτηκε ότι η Χάποελ άξιζε τη νίκη που πήρε επί του Παναθηναϊκού
Την πρώτη του ήττα στην Euroleague γνώριζε ο Παναθηναϊκός που έχασε στο T-Center από την Χάποελ Τελ Αβίβ.
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στις δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος της αναμέτρησης παραδέχτηκε πως οι Ισραηλινοί άξιζαν τη νίκη.
«Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε καλύτερα, αλλάξαμε το μομέντουμ. Δεν πήραμε καλές αποφάσεις επιθετικά. Η Χάποελ αξιζε τη νίκη σήμερα», δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στις δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος της αναμέτρησης παραδέχτηκε πως οι Ισραηλινοί άξιζαν τη νίκη.
«Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε καλύτερα, αλλάξαμε το μομέντουμ. Δεν πήραμε καλές αποφάσεις επιθετικά. Η Χάποελ αξιζε τη νίκη σήμερα», δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
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