Χαμός στο ισπανικό ποδόσφαιρο: Ο πρόεδρος της La Liga επιτέθηκε στη Ρεάλ για «επικοινωνιακές μεθόδους Γκέμπελς», οι Μαδριλένοι ζητούν την παραίτησή του
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Χαβιε Τέμπας Ρεάλ Μαδρίτης La Liga Ισπανία

Χαμός στο ισπανικό ποδόσφαιρο: Ο πρόεδρος της La Liga επιτέθηκε στη Ρεάλ για «επικοινωνιακές μεθόδους Γκέμπελς», οι Μαδριλένοι ζητούν την παραίτησή του

Η δήλωση του Χαβιέ Τέμπας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, η Ρεάλ έβγαλε ανακοίνωση και ο πρόεδρος της λίγκας απάντησε

Χαμός στο ισπανικό ποδόσφαιρο: Ο πρόεδρος της La Liga επιτέθηκε στη Ρεάλ για «επικοινωνιακές μεθόδους Γκέμπελς», οι Μαδριλένοι ζητούν την παραίτησή του
Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ισπανία η τοποθέτηση του προέδρου της La Liga Χαβιέ Τέμπας για το επικοινωνιακό στιλ της Ρεάλ Μαδρίτης, με αποτέλεσμα οι δύο πλευρές να βρίσκονται σε δημόσια αντιπαράθεση. 

Ο πρόεδρος της Λίγκας με αφορμή δύο δημοσιεύματα έγραψε πως: «Αυτή η μέθοδος θυμίζει τους μηχανισμούς προπαγάνδας που εκμεταλλεύτηκε ο Γκέμπελς, ο Υπουργός Προπαγάνδας της Ναζιστικής Γερμανίας. Συστηματική επανάληψη, κατασκευή ενός εχθρού και υποταγή των γεγονότων στην αφήγηση. Η σύγκριση γίνεται με αυτές τις τεχνικές προπαγάνδας, όχι με μια ιδεολογία, ούτε, φυσικά, με τους οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης». 

Η τοποθέτηση αυτή, έφερε την έντονη αντίδραση της Ρεάλ Μαδρίτης, που έβγαλε ανακοίνωση και μεταξύ άλλων αναφέρει: «Απαντώντας στις δηλώσεις του Χαβιέ Τέμπας, προέδρου της LaLiga και αντιπροέδρου της Βασιλικής Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, στις οποίες συγκρίνει τις μεθόδους δράσης της διοίκησης της Ρεάλ Μαδρίτης με εκείνες που χρησιμοποίησε ο Γιόζεφ Γκέμπελς, υπουργός Προπαγάνδας του ναζιστικού καθεστώτος, υποδεικνύοντας την τηλεόραση της Ρεάλ Μαδρίτης ως όργανο αυτής της υποτιθέμενης στρατηγικής, η Ρεάλ Μαδρίτης δηλώνει τα εξής:

1. Η Ρεάλ Μαδρίτης θεωρεί απολύτως απαράδεκτο και εξαιρετικά σοβαρό το γεγονός ότι κάποιος που κατέχει δύο κορυφαίες θέσεις ευθύνης στο ισπανικό ποδόσφαιρο καταφεύγει στη σύγκριση των μεθόδων προπαγάνδας του συλλόγου με εκείνες του ναζιστικού καθεστώτος. Η διευκρίνιση ότι δεν αναφέρεται στη ναζιστική ιδεολογία δεν μειώνει τον βαθιά προσβλητικό, ηθικά αποκρουστικό και θεσμικά αναξιοπρεπή χαρακτήρα των δηλώσεών του.

2. Αυτές οι δηλώσεις αποτελούν ένα ακόμη επεισόδιο στις επανειλημμένες επιθέσεις του Χαβιέ Τέμπας εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, του προέδρου της και των μέσων ενημέρωσης. Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι χρησιμοποιεί ακόμη και ερωτήσεις, πληροφορίες ή απόψεις δημοσιογράφων εκτός του συλλόγου για να κατευθύνει τα υποτιμητικά του σχόλια εναντίον μας, αποδίδοντάς μας ενέργειες τρίτων για τις οποίες δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη.

3. Είναι ιδιαίτερα σοβαρό το γεγονός ότι ο Τέμπας χρησιμοποιεί αυτές τις δηλώσεις για να αμφισβητήσει τις νόμιμες ενέργειες της Ρεάλ Μαδρίτης και της Real Madrid Television σε σχέση με την υπόθεση Νεγκρέιρα».

Ο Τέμπας απάντησε προκειμένου να υπερασπιστεί αυτό που είπε αρχικά: «Έχω χάσει τον λογαριασμό πόσες φορές, σε δεκατρία χρόνια, η διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης έχει ζητήσει την παραίτησή μου ή έχει προσπαθήσει να με αποκλείσει.

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Μπερδεύουν την ουδετερότητα με την ανεξαρτησία. Η θέση μου απαιτεί ανεξαρτησία, όχι παθητικότητα απέναντι στην αδικία, ούτε σιωπή απέναντι στις συνεχείς, υπερβολικές και προσβλητικές επιθέσεις εναντίον της διοργάνωσης από την τηλεόραση της Ρεάλ Μαδρίτης και τα φερέφωνά της. Ο πρόεδρος της LaLiga πρέπει να την υπερασπιστεί, ακόμη και απέναντι στα στελέχη της Ρεάλ Μαδρίτης».

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