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Χαμός στο ισπανικό ποδόσφαιρο: Ο πρόεδρος της La Liga επιτέθηκε στη Ρεάλ για «επικοινωνιακές μεθόδους Γκέμπελς», οι Μαδριλένοι ζητούν την παραίτησή του
Η δήλωση του Χαβιέ Τέμπας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, η Ρεάλ έβγαλε ανακοίνωση και ο πρόεδρος της λίγκας απάντησε
Ο πρόεδρος της Λίγκας με αφορμή δύο δημοσιεύματα έγραψε πως: «Αυτή η μέθοδος θυμίζει τους μηχανισμούς προπαγάνδας που εκμεταλλεύτηκε ο Γκέμπελς, ο Υπουργός Προπαγάνδας της Ναζιστικής Γερμανίας. Συστηματική επανάληψη, κατασκευή ενός εχθρού και υποταγή των γεγονότων στην αφήγηση. Η σύγκριση γίνεται με αυτές τις τεχνικές προπαγάνδας, όχι με μια ιδεολογία, ούτε, φυσικά, με τους οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης».
Η τοποθέτηση αυτή, έφερε την έντονη αντίδραση της Ρεάλ Μαδρίτης, που έβγαλε ανακοίνωση και μεταξύ άλλων αναφέρει: «Απαντώντας στις δηλώσεις του Χαβιέ Τέμπας, προέδρου της LaLiga και αντιπροέδρου της Βασιλικής Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, στις οποίες συγκρίνει τις μεθόδους δράσης της διοίκησης της Ρεάλ Μαδρίτης με εκείνες που χρησιμοποίησε ο Γιόζεφ Γκέμπελς, υπουργός Προπαγάνδας του ναζιστικού καθεστώτος, υποδεικνύοντας την τηλεόραση της Ρεάλ Μαδρίτης ως όργανο αυτής της υποτιθέμενης στρατηγικής, η Ρεάλ Μαδρίτης δηλώνει τα εξής:
Tomás Gonzalez Martin y Jesus Urdiola , cada día resulta más difícil distinguir vuestros artículos de un comunicado de la dirección del Real Madrid.Tomas sobretodo te has convertido en su portaCOZ oficial, hasta el extremo de utilizar expresiones idénticas a las que he escuchado a un alto ejecutivo de Valdebebas. Mucha referencia a «fuentes del club», pero muy poca distancia respecto de lo que esas fuentes quieren colocar. Pareces un lorito, pero con teclado. Y para que no se confundan los protagonistas: ese alto ejecutivo cuyas expresiones reproduces NO es el mismo que llama a las redacciones de los medios pidiendo ceses de periodistas y presiona para que se aparte a ejecutivos de empresas. Son personas distintas. Y esas llamadas y esas presiones no son una historia del pasado. Son presente. Muy presente.ñ, a la de @eldebate_com no llamará, si a caso para... La dirección del Real Madrid dirige una orquesta de portaCOCES y Real Madrid TV lleva la voz cantante. Su partitura es siempre la misma: seleccionar las jugadas que interesan, repetir el agravio, alimentar la sospecha y señalar a los enemigos. Ese método recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi: repetición sistemática, construcción de un enemigo y subordinación de los hechos al relato. La comparación es con esas técnicas de propaganda, no con una ideología ni, por supuesto, con la afición madridista. Real Madrid TV es una pieza central de esa maquinaria. ¿Dónde está el análisis completo de los partidos de cada jornada? ¿Dónde están los posibles errores que perjudican a otros clubes o los que favorecen al Real Madrid? Si aplicaran a todos los encuentros la misma lupa, quizá el resultado les estropearía el guion. Pero el guion exige que el Real Madrid aparezca siempre como víctima. Y así se llega al extremo de presentar incluso el NO ERROR como error y de utilizar el caso Negreira como explicación permanente de cualquier decisión que no les guste. La sospecha se da por demostrada y la conclusión está escrita antes de que empiece el partido. Y esa misma técnica se traslada ahora a los horarios: se cuenta lo que alimenta el agravio y se oculta el contexto que permitiría comprobarlo. Pues hablemos de horarios, Tomás. Que ese alto ejecutivo que alimenta a los portaCOCES explique cuántas peticiones de cambio de horario y de día ha presentado el Real Madrid y cuántas se han atendido.(En este tema va el primero de la clasificación). Las aceptadas también. Que no cuente únicamente la que le interesa para construir la polémica de turno. Y que incluya las peticiones relacionadas con el calendario para facilitar la celebración de los eventos que la "super licencia" permite realizar en el Santiago Bernabéu. Porque para solicitar que se acomode la competición a sus necesidades tienen mucha iniciativa; para reconocer las solicitudes atendidas, bastante menos memoria. Ese es el balance que hay que publicar: qué pidió el Real Madrid, qué se le concedió y qué no pudo atenderse, con sus motivos. Los horarios afectan también al rival, a otros clubes, a los aficionados y a los compromisos audiovisuales de la competición. Una petición no se convierte en un derecho porque proceda del Real Madrid, ni una negativa demuestra una persecución. Laliga defiende a su competición. Lo que no resulta serio es pedir ajustes de días, horarios y calendario y, después, presentar cada desacuerdo como una prueba de que LaLiga perjudica al club. Si se quiere hablar de trato recibido, se cuenta TODO el trato recibido. Tomás, ahí tienes preguntas concretas para tus fuentes. Y Real Madrid TV tiene material para un programa: las solicitudes del club y las respuestas que ha recibido. Veremos si dedican a ese historial el mismo entusiasmo que a los vídeos de agravios. Después, los demás portaCOCES amplifican el mensaje. Real Madrid TV pone las imágenes, otros ponen los titulares y todos repiten la misma acusación.— Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) October 16, 2026
1. Η Ρεάλ Μαδρίτης θεωρεί απολύτως απαράδεκτο και εξαιρετικά σοβαρό το γεγονός ότι κάποιος που κατέχει δύο κορυφαίες θέσεις ευθύνης στο ισπανικό ποδόσφαιρο καταφεύγει στη σύγκριση των μεθόδων προπαγάνδας του συλλόγου με εκείνες του ναζιστικού καθεστώτος. Η διευκρίνιση ότι δεν αναφέρεται στη ναζιστική ιδεολογία δεν μειώνει τον βαθιά προσβλητικό, ηθικά αποκρουστικό και θεσμικά αναξιοπρεπή χαρακτήρα των δηλώσεών του.
2. Αυτές οι δηλώσεις αποτελούν ένα ακόμη επεισόδιο στις επανειλημμένες επιθέσεις του Χαβιέ Τέμπας εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, του προέδρου της και των μέσων ενημέρωσης. Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι χρησιμοποιεί ακόμη και ερωτήσεις, πληροφορίες ή απόψεις δημοσιογράφων εκτός του συλλόγου για να κατευθύνει τα υποτιμητικά του σχόλια εναντίον μας, αποδίδοντάς μας ενέργειες τρίτων για τις οποίες δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη.
3. Είναι ιδιαίτερα σοβαρό το γεγονός ότι ο Τέμπας χρησιμοποιεί αυτές τις δηλώσεις για να αμφισβητήσει τις νόμιμες ενέργειες της Ρεάλ Μαδρίτης και της Real Madrid Television σε σχέση με την υπόθεση Νεγκρέιρα».
Ο Τέμπας απάντησε προκειμένου να υπερασπιστεί αυτό που είπε αρχικά: «Έχω χάσει τον λογαριασμό πόσες φορές, σε δεκατρία χρόνια, η διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης έχει ζητήσει την παραίτησή μου ή έχει προσπαθήσει να με αποκλείσει.
Μπερδεύουν την ουδετερότητα με την ανεξαρτησία. Η θέση μου απαιτεί ανεξαρτησία, όχι παθητικότητα απέναντι στην αδικία, ούτε σιωπή απέναντι στις συνεχείς, υπερβολικές και προσβλητικές επιθέσεις εναντίον της διοργάνωσης από την τηλεόραση της Ρεάλ Μαδρίτης και τα φερέφωνά της. Ο πρόεδρος της LaLiga πρέπει να την υπερασπιστεί, ακόμη και απέναντι στα στελέχη της Ρεάλ Μαδρίτης».
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