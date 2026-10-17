Euroleague: Θρίαμβος του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη, πρώτη ήττα για τον Παναθηναϊκό, αλλά μαζί στην κορυφή, δείτε βίντεο

Παναθηναϊκός: Η Χάποελ έσπασε το αήττητο των «πρασίνων» μέσα στο ΟΑΚΑ

Ερυθρός Αστέρας: Με οδηγό τον Μονέκε λύγισε την Παρί

Βίρτους Μπολόνια: Άντεξε στην αντεπίθεση της Μπασκόνια και πήρε τη νίκη

Μπεσίκτας: Παραλίγο να χάσει διαφορά 28 πόντων απέναντι στην Μπάγερν

Αναντολού Εφές: Μεγάλο «διπλό» στο Κάουνας με 85-70 επί της Ζαλγκίρις

Σε αναμετρήσεις της 6ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Στην έναρξη της παράτασης, ο Μαρτίν έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους με 95-92, αλλά ο Ολυμπιακός βρήκε τις απαντήσεις και έφτασε στη μεγάλη νίκη.Τα δεκάλεπτα: 30-26, 47-57, 66-77, 92-92 (κ.α.), 100-105 (παρ.).Το αήττητο σερί του Παναθηναϊκού διακόπηκε απότομα και μάλιστα στο Telekom Center Athens από τη Χάποελ Τελ Αβίβ, με τους «πράσινους» να προδίδονται αυτή τη φορά από την άμυνά τους. Το «τριφύλλι» ηττήθηκε με 81-91 από τους Ισραηλινούς, για την 6η αγωνιστική της Euroleague, με τον Δημήτρη Ιτούδη να κερδίζει τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Ο Παναθηναϊκός υποχώρησε στο 5-1, με τη Χάποελ να ανεβαίνει στο 4-2.Η άμυνα του «τριφυλλιού», που επέτρεπε κατά μέσο όρο 69,4 πόντους στους αντιπάλους του στις πρώτες πέντε αγωνιστικές, δέχθηκε αυτή τη φορά 91, ως αποτέλεσμα της κακής λειτουργίας της. Στα αμυντικά προβλήματα προστέθηκαν τα χαμένα επιθετικά ριμπάουντ, η αστοχία από τα 6,75 μέτρα (5/21 τρίποντα) και τα 11 λάθη.Ο Βασίλιε Μίτσιτς έμεινε ουσιαστικά ανενόχλητος τόσο στην εκτέλεση (9π.) όσο και στη δημιουργία (8ασ.), ενώ ήταν εκείνος που στο 39ο λεπτό, με ένα καθοριστικό τρίποντο, υπέγραψε το δεύτερο φετινό εκτός έδρας διπλό των Ισραηλινών.Με εξαίρεση τον μαχητικό Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος σημείωσε 22 πόντους, ο Παναθηναϊκός δεν είχε άλλη σταθερή επιθετική απειλή και μοιραία γνώρισε την πρώτη του ήττα.Δεν αγωνίστηκε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ο Ίζαν Μπόνγκα, λόγω ενοχλήσεων στον δεξιό καρπό, ενώ εκτός έμειναν επίσης οι Κέντρικ Ναν, Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος.Από τη Χάποελ ξεχώρισε ο Ζακ ΛεΝτέι με 17 πόντους, ενώ σημαντική ήταν η συμβολή των Ελάια Μπράιαντ (14π.) και Νταν Οτούρου (13π.).Τα δεκάλεπτα: 25-29, 46-48, 61-68, 81-91.Ο Ερυθρός Αστέρας ήταν το απόλυτο «αφεντικό» της αναμέτρησης με την Παρί στο Βελιγράδι. Οι Σέρβοι διατήρησαν το προβάδισμα από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό και επικράτησαν με 90-81, πανηγυρίζοντας την τέταρτη νίκη τους στη διοργάνωση (4-2), ενώ η γαλλική ομάδα υποχώρησε στο 1-5.Η ομάδα του Ιμπόν Ναβάρο είχε σε εξαιρετική κατάσταση τον Τσίμα Μονέκε, ο οποίος μέχρι το 30ό λεπτό είχε πετύχει 21 πόντους, με 4/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα και 7/7 βολές, σε μόλις 14 λεπτά συμμετοχής.Η διαφορά έφτασε ακόμη και τους 19 πόντους (75-56 στο 29΄), όμως η Παρί δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Με τον Ετιέν να αναλαμβάνει επιθετικές πρωτοβουλίες στη θέση του τραυματία Ιφί και να σημειώνει 24 πόντους με 5/11 τρίποντα, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν μέχρι και στους πέντε πόντους (82-77 στο 37΄).Ο Ερυθρός Αστέρας, ωστόσο, διατήρησε την ψυχραιμία του και εξασφάλισε τη νίκη.Τα δεκάλεπτα: 28-18, 46-36, 77-58, 90-81.Η Βίρτους Μπολόνια μπήκε εντυπωσιακά στην αναμέτρηση με την Μπασκόνια, ξεκινώντας με σερί 12-0 και διατηρώντας το προβάδισμα μέχρι το τέλος, για να επικρατήσει με 86-78 και να βελτιώσει το ρεκόρ της σε 4-2.Η ομάδα του Άλεξ Μουμπρού έφτασε να προηγείται ακόμη και με 17 πόντους (68-51 στο 29΄), αλλά οι Βάσκοι αρνήθηκαν να παραδοθούν.Με ένα εντυπωσιακό επιμέρους 23-6, η Μπασκόνια επέστρεψε στη διεκδίκηση της νίκης, ισοφαρίζοντας σε 74-74 στο 36ο λεπτό.Οι γηπεδούχοι, ωστόσο, βρήκαν τις λύσεις στα κρίσιμα λεπτά και πήραν ξανά τον έλεγχο. Κορυφαίοι για τη Βίρτους ήταν ο Μάρκους Καρ με 20 πόντους και ο Αλιού Ντιαρά με 16, ενώ η Μπασκόνια υποχώρησε στο 1-5.Τα δεκάλεπτα: 24-12, 46-34, 68-53, 86-78.Από το +28 στην απόλυτη αγωνία βρέθηκε η Μπεσίκτας, προτού επικρατήσει με 95-87 της Μπάγερν Μονάχου στην Κωνσταντινούπολη και πανηγυρίσει την τρίτη νίκη της στις πρώτες έξι αγωνιστικές.Η ομάδα του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς κυριάρχησε στο πρώτο μέρος και προηγήθηκε με 67-39 στο 24ο λεπτό, δείχνοντας να έχει εξασφαλίσει τη νίκη.Η συνέχεια, όμως, ήταν εντελώς διαφορετική. Οι Γερμανοί εξαπέλυσαν εντυπωσιακή αντεπίθεση και με επιμέρους σκορ 36-8 ισοφάρισαν σε 75-75 στο 34΄, μετατρέποντας ένα φαινομενικά τελειωμένο παιχνίδι σε ντέρμπι.Τη λύση για την Μπεσίκτας έδωσε ο Σκότι Γουίλμπεκιν. Παρότι μέχρι εκείνο το σημείο ήταν άστοχος, μοίρασε μία ασίστ και πέτυχε έξι συνεχόμενους πόντους, δίνοντας ξανά σημαντικό προβάδισμα στους γηπεδούχους (87-78).Ενδεικτικό της καθοριστικής συμβολής των Γουίλμπεκιν και Νόουλς είναι ότι πέτυχαν μαζί τους 23 από τους 26 πόντους της Μπεσίκτας στην τέταρτη περίοδο, με 14 και 9 αντίστοιχα.Η τουρκική ομάδα ανέβηκε στο 3-3, ενώ η Μπάγερν υποχώρησε στο 2-4.Τα δεκάλεπτα: 26-17, 53-35, 69-58, 95-87.Με εντυπωσιακό τρόπο ξεκίνησε η Αναντολού Εφές την αναμέτρηση στη «Ζαλγκίριο Αρένα», αιφνιδιάζοντας τους Λιθουανούς με ένα αρχικό 14-2 και βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για τη σημαντική εκτός έδρας νίκη της με 85-70.Οι Τούρκοι αξιοποίησαν το εξαιρετικό τους ξεκίνημα και διατήρησαν τον έλεγχο του αγώνα, χωρίς να επιτρέψουν στη Ζαλγκίρις να ανατρέψει την κατάσταση.Με πρωταγωνιστές τον Στραζέλ, που σημείωσε 19 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ, και τον Σάριτς, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους και 10 ριμπάουντ, η Εφές έφτασε να προηγείται ακόμη και με 20 πόντους (77-57 στο 34΄).Για τους γηπεδούχους, ο Κάρσεν Έντουαρντς σημείωσε 16 πόντους, χωρίς όμως να μπορέσει να αποτρέψει την ήττα.Με το αποτέλεσμα αυτό η Αναντολού Εφές βελτίωσε το ρεκόρ της σε 2-4, όσο και η Ζαλγκίρις, η οποία συνεχίζει να προβληματίζει στο ξεκίνημα της διοργάνωσης.Τα δεκάλεπτα: 12-21, 36-42, 56-67, 70-85.Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Παρτιζάν Βελιγραδίου (Σερβία) 74-65Βαλένθια (Ισπανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 88-91Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ) 97-101Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία) 111-92Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 70-85Μπεσίκτας (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 95-87Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Παρί (Γαλλία) 90-81ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 81-91Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μπασκόνια (Ισπανία) 86-78Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 100-105 -παρ. (92-92κ.α.)ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 5-1Φενέρμπαχτσε 5-1ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 5-1Βαλένθια 4-2Ερυθρός Αστέρας 4-2Χάποελ Τελ Αβίβ 4-2Βίρτους Μπολόνια 4-2Ντουμπάι 4-2Ρεάλ Μαδρίτης 3-3Μπαρτσελόνα 3-3Μπεσίκτας 3-3Παρτιζάν 3-3Αναντολού Εφές 2-4Ζαλγκίρις Κάουνας 2-4Μπάγερν Μονάχου 2-4Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-4Βιλερμπάν 2-4Παρί 1-5Αρμάνι Μιλάνο 1-5Μπασκόνια 1-5