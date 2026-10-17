Euroleague: Θρίαμβος του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη, πρώτη ήττα για τον Παναθηναϊκό, αλλά μαζί στην κορυφή, δείτε βίντεο
Euroleague: Θρίαμβος του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη, πρώτη ήττα για τον Παναθηναϊκό, αλλά μαζί στην κορυφή, δείτε βίντεο
Οι «ερυθρόλευκοι» λύγισαν την Μπαρτσελόνα με 105-100 στην παράταση, ενώ οι «πράσινοι» έχασαν με 91-81 από τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο ΟΑΚΑ - Μεγάλο «διπλό» της Εφές στο Κάουνας, νίκες για Ερυθρό Αστέρα, Βίρτους Μπολόνια και Μπεσίκτας
Μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη, πρώτη ήττα του Παναθηναϊκού στη φετινή Euroleague και ένα εντυπωσιακό «διπλό» της Αναντολού Εφές στο Κάουνας περιλάμβανε η ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής της διοργάνωσης. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 105-100 της Μπαρτσελόνα στην παράταση (92-92 κ.α.), ολοκληρώνοντας με δύο νίκες την ισπανική περιοδεία τους, ενώ οι «πράσινοι» γνώρισαν την πρώτη τους ήττα, με 91-81 από τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο Telekom Center Athens.
Την ίδια ώρα, η Εφές πέρασε με 85-70 από την έδρα της Ζαλγκίρις, ο Ερυθρός Αστέρας νίκησε 90-81 την Παρί, η Βίρτους Μπολόνια επικράτησε 86-78 της Μπασκόνια και η Μπεσίκτας λύγισε με 95-87 την Μπάγερν Μονάχου, παρότι απώλεσε διαφορά 28 πόντων. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής, η Φενέρμπαχτσε επιβλήθηκε 74-65 της Παρτιζάν, η Μακάμπι Τελ Αβίβ πέρασε με 91-88 από τη Βαλένθια, η Ντουμπάι νίκησε εκτός έδρας την Αρμάνι Μιλάνο με 101-97, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης συνέτριψε τη Βιλερμπάν με 111-92. Μετά τα αποτελέσματα αυτά, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Φενέρμπαχτσε βρίσκονται στο 5-1, στην κορυφή της βαθμολογίας.
Το δύο στα δύο επί ισπανικού εδάφους, με ισάριθμες νίκες στη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν στη Euroleague, τόσο στη Βαλένθια όσο και στη Βαρκελώνη, έκανε ο Ολυμπιακός. Ο Πρωταθλητής Ευρώπης 2026 πέρασε νικηφόρα με 105-100 (92-92 κ.α.) στο έξτρα πεντάλεπτο από το «Παλάου Μπλαουγκράνα» απέναντι στην Μπαρτσελόνα, για την 6η αγωνιστική, έστω κι αν έδειξε τάσεις αυτοχειρίας, επιτρέποντας στους Καταλανούς να επιστρέψουν από το -13.
Ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο 5-1, ένα τεράστιο επίτευγμα αν αναλογιστεί κανείς πως μόνο ένα από τα έξι πρώτα παιχνίδια του έχει δώσει στην έδρα του, τη SUNEL Arena. Οι «μπλαουγκράνα» υποχώρησαν στο 3-3.
Ο Εμπάι Εντζάι (17π., 7ρ., 2κλ., 1ασ.) ήταν καθοριστικός για τους «ερυθρόλευκους» στην παράταση, όπως και ο Ζαν Μοντέρο (13π. με 3/5 τρίποντα, 7ασ. και 3κλ.). Ο Σάσα Βεζένκοφ, με 25 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ, αναδείχθηκε MVP, συγκεντρώνοντας 28 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, έχοντας οδηγήσει τους Πειραιώτες στην κανονική διάρκεια. Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ πρόσθεσε 17 πόντους, 4 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.
Ο Εβάν Φουρνιέ δεν κατάφερε να μπει στον ρυθμό του αγώνα και η απόφαση του Γιώργου Μπαρτζώκα να τον επαναφέρει στο παρκέ, 4:57 πριν από τη λήξη της κανονικής διάρκειας, παραλίγο να αποδειχθεί μοιραία. Ο Γάλλος υπέπεσε σε διαδοχικά λάθη, αστόχησε στις προσπάθειές του και αποχώρησε με πέντε φάουλ, έπειτα από αντιαθλητικό στα 25 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος.
Κι όλα αυτά με τον Μοντέρο να αγωνίζεται τραυματίας στον αστράγαλο, όπως και ο Ντοντα Χολ, τον Εντζάι να τραυματίζεται στο αριστερό μάτι κατά τη διάρκεια του αγώνα και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να μην παίρνει χρόνο συμμετοχής λόγω ενοχλήσεων στη μέση πριν από το τζάμπολ.
Η Μπαρτσελόνα προσπάθησε να «χτυπήσει» τον Ολυμπιακό από την περιφέρεια, ευστοχώντας σε 16/41 τρίποντα, έναντι 13/29 των Πειραιωτών. Από 17 πόντους σημείωσαν για την ομάδα του Αλεξάντερ Σέκουλιτς ο Ταϊρές Μαρτίν και ο Τζάστιν Ρόμπινσον, με τον δεύτερο να έχει 4/6 τρίποντα.
Ο Ρόμπινσον ήταν εκείνος που, με τρίποντο σε νεκρό χρόνο, έστειλε τον αγώνα στην παράταση, καθώς ο Ολυμπιακός δεν επέλεξε να κάνει φάουλ στην τελευταία κατοχή των Καταλανών, μετά τις δύο εύστοχες βολές του Βεζένκοφ. Ο ίδιος είχε μειώσει σε 88-90 στα 58 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, ενώ ο Νίμπο με 1/2 βολές στα 25 δευτερόλεπτα είχε χάσει μεγάλη ευκαιρία για την Μπαρτσελόνα.
Την ίδια ώρα, η Εφές πέρασε με 85-70 από την έδρα της Ζαλγκίρις, ο Ερυθρός Αστέρας νίκησε 90-81 την Παρί, η Βίρτους Μπολόνια επικράτησε 86-78 της Μπασκόνια και η Μπεσίκτας λύγισε με 95-87 την Μπάγερν Μονάχου, παρότι απώλεσε διαφορά 28 πόντων. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής, η Φενέρμπαχτσε επιβλήθηκε 74-65 της Παρτιζάν, η Μακάμπι Τελ Αβίβ πέρασε με 91-88 από τη Βαλένθια, η Ντουμπάι νίκησε εκτός έδρας την Αρμάνι Μιλάνο με 101-97, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης συνέτριψε τη Βιλερμπάν με 111-92. Μετά τα αποτελέσματα αυτά, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Φενέρμπαχτσε βρίσκονται στο 5-1, στην κορυφή της βαθμολογίας.
Ολυμπιακός: «Άλωσε» το Παλάου Μπλαουγκράνα στην παράταση και έκανε το 2/2 στην Ισπανία
Το δύο στα δύο επί ισπανικού εδάφους, με ισάριθμες νίκες στη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν στη Euroleague, τόσο στη Βαλένθια όσο και στη Βαρκελώνη, έκανε ο Ολυμπιακός. Ο Πρωταθλητής Ευρώπης 2026 πέρασε νικηφόρα με 105-100 (92-92 κ.α.) στο έξτρα πεντάλεπτο από το «Παλάου Μπλαουγκράνα» απέναντι στην Μπαρτσελόνα, για την 6η αγωνιστική, έστω κι αν έδειξε τάσεις αυτοχειρίας, επιτρέποντας στους Καταλανούς να επιστρέψουν από το -13.
Ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο 5-1, ένα τεράστιο επίτευγμα αν αναλογιστεί κανείς πως μόνο ένα από τα έξι πρώτα παιχνίδια του έχει δώσει στην έδρα του, τη SUNEL Arena. Οι «μπλαουγκράνα» υποχώρησαν στο 3-3.
Ο Εμπάι Εντζάι (17π., 7ρ., 2κλ., 1ασ.) ήταν καθοριστικός για τους «ερυθρόλευκους» στην παράταση, όπως και ο Ζαν Μοντέρο (13π. με 3/5 τρίποντα, 7ασ. και 3κλ.). Ο Σάσα Βεζένκοφ, με 25 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ, αναδείχθηκε MVP, συγκεντρώνοντας 28 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, έχοντας οδηγήσει τους Πειραιώτες στην κανονική διάρκεια. Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ πρόσθεσε 17 πόντους, 4 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.
Ο Εβάν Φουρνιέ δεν κατάφερε να μπει στον ρυθμό του αγώνα και η απόφαση του Γιώργου Μπαρτζώκα να τον επαναφέρει στο παρκέ, 4:57 πριν από τη λήξη της κανονικής διάρκειας, παραλίγο να αποδειχθεί μοιραία. Ο Γάλλος υπέπεσε σε διαδοχικά λάθη, αστόχησε στις προσπάθειές του και αποχώρησε με πέντε φάουλ, έπειτα από αντιαθλητικό στα 25 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος.
Κι όλα αυτά με τον Μοντέρο να αγωνίζεται τραυματίας στον αστράγαλο, όπως και ο Ντοντα Χολ, τον Εντζάι να τραυματίζεται στο αριστερό μάτι κατά τη διάρκεια του αγώνα και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να μην παίρνει χρόνο συμμετοχής λόγω ενοχλήσεων στη μέση πριν από το τζάμπολ.
Η Μπαρτσελόνα προσπάθησε να «χτυπήσει» τον Ολυμπιακό από την περιφέρεια, ευστοχώντας σε 16/41 τρίποντα, έναντι 13/29 των Πειραιωτών. Από 17 πόντους σημείωσαν για την ομάδα του Αλεξάντερ Σέκουλιτς ο Ταϊρές Μαρτίν και ο Τζάστιν Ρόμπινσον, με τον δεύτερο να έχει 4/6 τρίποντα.
Ο Ρόμπινσον ήταν εκείνος που, με τρίποντο σε νεκρό χρόνο, έστειλε τον αγώνα στην παράταση, καθώς ο Ολυμπιακός δεν επέλεξε να κάνει φάουλ στην τελευταία κατοχή των Καταλανών, μετά τις δύο εύστοχες βολές του Βεζένκοφ. Ο ίδιος είχε μειώσει σε 88-90 στα 58 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, ενώ ο Νίμπο με 1/2 βολές στα 25 δευτερόλεπτα είχε χάσει μεγάλη ευκαιρία για την Μπαρτσελόνα.
Στην έναρξη της παράτασης, ο Μαρτίν έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους με 95-92, αλλά ο Ολυμπιακός βρήκε τις απαντήσεις και έφτασε στη μεγάλη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 30-26, 47-57, 66-77, 92-92 (κ.α.), 100-105 (παρ.).
Το αήττητο σερί του Παναθηναϊκού διακόπηκε απότομα και μάλιστα στο Telekom Center Athens από τη Χάποελ Τελ Αβίβ, με τους «πράσινους» να προδίδονται αυτή τη φορά από την άμυνά τους. Το «τριφύλλι» ηττήθηκε με 81-91 από τους Ισραηλινούς, για την 6η αγωνιστική της Euroleague, με τον Δημήτρη Ιτούδη να κερδίζει τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Ο Παναθηναϊκός υποχώρησε στο 5-1, με τη Χάποελ να ανεβαίνει στο 4-2.
Η άμυνα του «τριφυλλιού», που επέτρεπε κατά μέσο όρο 69,4 πόντους στους αντιπάλους του στις πρώτες πέντε αγωνιστικές, δέχθηκε αυτή τη φορά 91, ως αποτέλεσμα της κακής λειτουργίας της. Στα αμυντικά προβλήματα προστέθηκαν τα χαμένα επιθετικά ριμπάουντ, η αστοχία από τα 6,75 μέτρα (5/21 τρίποντα) και τα 11 λάθη.
Ο Βασίλιε Μίτσιτς έμεινε ουσιαστικά ανενόχλητος τόσο στην εκτέλεση (9π.) όσο και στη δημιουργία (8ασ.), ενώ ήταν εκείνος που στο 39ο λεπτό, με ένα καθοριστικό τρίποντο, υπέγραψε το δεύτερο φετινό εκτός έδρας διπλό των Ισραηλινών.
Με εξαίρεση τον μαχητικό Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος σημείωσε 22 πόντους, ο Παναθηναϊκός δεν είχε άλλη σταθερή επιθετική απειλή και μοιραία γνώρισε την πρώτη του ήττα.
Δεν αγωνίστηκε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ο Ίζαν Μπόνγκα, λόγω ενοχλήσεων στον δεξιό καρπό, ενώ εκτός έμειναν επίσης οι Κέντρικ Ναν, Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος.
Από τη Χάποελ ξεχώρισε ο Ζακ ΛεΝτέι με 17 πόντους, ενώ σημαντική ήταν η συμβολή των Ελάια Μπράιαντ (14π.) και Νταν Οτούρου (13π.).
Τα δεκάλεπτα: 25-29, 46-48, 61-68, 81-91.
Ο Ερυθρός Αστέρας ήταν το απόλυτο «αφεντικό» της αναμέτρησης με την Παρί στο Βελιγράδι. Οι Σέρβοι διατήρησαν το προβάδισμα από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό και επικράτησαν με 90-81, πανηγυρίζοντας την τέταρτη νίκη τους στη διοργάνωση (4-2), ενώ η γαλλική ομάδα υποχώρησε στο 1-5.
Η ομάδα του Ιμπόν Ναβάρο είχε σε εξαιρετική κατάσταση τον Τσίμα Μονέκε, ο οποίος μέχρι το 30ό λεπτό είχε πετύχει 21 πόντους, με 4/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα και 7/7 βολές, σε μόλις 14 λεπτά συμμετοχής.
Η διαφορά έφτασε ακόμη και τους 19 πόντους (75-56 στο 29΄), όμως η Παρί δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Με τον Ετιέν να αναλαμβάνει επιθετικές πρωτοβουλίες στη θέση του τραυματία Ιφί και να σημειώνει 24 πόντους με 5/11 τρίποντα, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν μέχρι και στους πέντε πόντους (82-77 στο 37΄).
Ο Ερυθρός Αστέρας, ωστόσο, διατήρησε την ψυχραιμία του και εξασφάλισε τη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 28-18, 46-36, 77-58, 90-81.
Η Βίρτους Μπολόνια μπήκε εντυπωσιακά στην αναμέτρηση με την Μπασκόνια, ξεκινώντας με σερί 12-0 και διατηρώντας το προβάδισμα μέχρι το τέλος, για να επικρατήσει με 86-78 και να βελτιώσει το ρεκόρ της σε 4-2.
Η ομάδα του Άλεξ Μουμπρού έφτασε να προηγείται ακόμη και με 17 πόντους (68-51 στο 29΄), αλλά οι Βάσκοι αρνήθηκαν να παραδοθούν.
Με ένα εντυπωσιακό επιμέρους 23-6, η Μπασκόνια επέστρεψε στη διεκδίκηση της νίκης, ισοφαρίζοντας σε 74-74 στο 36ο λεπτό.
Οι γηπεδούχοι, ωστόσο, βρήκαν τις λύσεις στα κρίσιμα λεπτά και πήραν ξανά τον έλεγχο. Κορυφαίοι για τη Βίρτους ήταν ο Μάρκους Καρ με 20 πόντους και ο Αλιού Ντιαρά με 16, ενώ η Μπασκόνια υποχώρησε στο 1-5.
Τα δεκάλεπτα: 24-12, 46-34, 68-53, 86-78.
Από το +28 στην απόλυτη αγωνία βρέθηκε η Μπεσίκτας, προτού επικρατήσει με 95-87 της Μπάγερν Μονάχου στην Κωνσταντινούπολη και πανηγυρίσει την τρίτη νίκη της στις πρώτες έξι αγωνιστικές.
Η ομάδα του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς κυριάρχησε στο πρώτο μέρος και προηγήθηκε με 67-39 στο 24ο λεπτό, δείχνοντας να έχει εξασφαλίσει τη νίκη.
Η συνέχεια, όμως, ήταν εντελώς διαφορετική. Οι Γερμανοί εξαπέλυσαν εντυπωσιακή αντεπίθεση και με επιμέρους σκορ 36-8 ισοφάρισαν σε 75-75 στο 34΄, μετατρέποντας ένα φαινομενικά τελειωμένο παιχνίδι σε ντέρμπι.
Τη λύση για την Μπεσίκτας έδωσε ο Σκότι Γουίλμπεκιν. Παρότι μέχρι εκείνο το σημείο ήταν άστοχος, μοίρασε μία ασίστ και πέτυχε έξι συνεχόμενους πόντους, δίνοντας ξανά σημαντικό προβάδισμα στους γηπεδούχους (87-78).
Ενδεικτικό της καθοριστικής συμβολής των Γουίλμπεκιν και Νόουλς είναι ότι πέτυχαν μαζί τους 23 από τους 26 πόντους της Μπεσίκτας στην τέταρτη περίοδο, με 14 και 9 αντίστοιχα.
Η τουρκική ομάδα ανέβηκε στο 3-3, ενώ η Μπάγερν υποχώρησε στο 2-4.
Τα δεκάλεπτα: 26-17, 53-35, 69-58, 95-87.
Με εντυπωσιακό τρόπο ξεκίνησε η Αναντολού Εφές την αναμέτρηση στη «Ζαλγκίριο Αρένα», αιφνιδιάζοντας τους Λιθουανούς με ένα αρχικό 14-2 και βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για τη σημαντική εκτός έδρας νίκη της με 85-70.
Οι Τούρκοι αξιοποίησαν το εξαιρετικό τους ξεκίνημα και διατήρησαν τον έλεγχο του αγώνα, χωρίς να επιτρέψουν στη Ζαλγκίρις να ανατρέψει την κατάσταση.
Με πρωταγωνιστές τον Στραζέλ, που σημείωσε 19 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ, και τον Σάριτς, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους και 10 ριμπάουντ, η Εφές έφτασε να προηγείται ακόμη και με 20 πόντους (77-57 στο 34΄).
Για τους γηπεδούχους, ο Κάρσεν Έντουαρντς σημείωσε 16 πόντους, χωρίς όμως να μπορέσει να αποτρέψει την ήττα.
Με το αποτέλεσμα αυτό η Αναντολού Εφές βελτίωσε το ρεκόρ της σε 2-4, όσο και η Ζαλγκίρις, η οποία συνεχίζει να προβληματίζει στο ξεκίνημα της διοργάνωσης.
Τα δεκάλεπτα: 12-21, 36-42, 56-67, 70-85.
Βαλένθια (Ισπανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 88-91
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ) 97-101
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία) 111-92
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 70-85
Μπεσίκτας (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 95-87
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Παρί (Γαλλία) 90-81
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 81-91
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μπασκόνια (Ισπανία) 86-78
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 100-105 -παρ. (92-92κ.α.)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Η
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 5-1
Φενέρμπαχτσε 5-1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 5-1
Βαλένθια 4-2
Ερυθρός Αστέρας 4-2
Χάποελ Τελ Αβίβ 4-2
Βίρτους Μπολόνια 4-2
Ντουμπάι 4-2
Ρεάλ Μαδρίτης 3-3
Μπαρτσελόνα 3-3
Μπεσίκτας 3-3
Παρτιζάν 3-3
Αναντολού Εφές 2-4
Ζαλγκίρις Κάουνας 2-4
Μπάγερν Μονάχου 2-4
Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-4
Βιλερμπάν 2-4
Παρί 1-5
Αρμάνι Μιλάνο 1-5
Μπασκόνια 1-5
Τα δεκάλεπτα: 30-26, 47-57, 66-77, 92-92 (κ.α.), 100-105 (παρ.).
Παναθηναϊκός: Η Χάποελ έσπασε το αήττητο των «πρασίνων» μέσα στο ΟΑΚΑ
Το αήττητο σερί του Παναθηναϊκού διακόπηκε απότομα και μάλιστα στο Telekom Center Athens από τη Χάποελ Τελ Αβίβ, με τους «πράσινους» να προδίδονται αυτή τη φορά από την άμυνά τους. Το «τριφύλλι» ηττήθηκε με 81-91 από τους Ισραηλινούς, για την 6η αγωνιστική της Euroleague, με τον Δημήτρη Ιτούδη να κερδίζει τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Ο Παναθηναϊκός υποχώρησε στο 5-1, με τη Χάποελ να ανεβαίνει στο 4-2.
Η άμυνα του «τριφυλλιού», που επέτρεπε κατά μέσο όρο 69,4 πόντους στους αντιπάλους του στις πρώτες πέντε αγωνιστικές, δέχθηκε αυτή τη φορά 91, ως αποτέλεσμα της κακής λειτουργίας της. Στα αμυντικά προβλήματα προστέθηκαν τα χαμένα επιθετικά ριμπάουντ, η αστοχία από τα 6,75 μέτρα (5/21 τρίποντα) και τα 11 λάθη.
Ο Βασίλιε Μίτσιτς έμεινε ουσιαστικά ανενόχλητος τόσο στην εκτέλεση (9π.) όσο και στη δημιουργία (8ασ.), ενώ ήταν εκείνος που στο 39ο λεπτό, με ένα καθοριστικό τρίποντο, υπέγραψε το δεύτερο φετινό εκτός έδρας διπλό των Ισραηλινών.
Με εξαίρεση τον μαχητικό Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος σημείωσε 22 πόντους, ο Παναθηναϊκός δεν είχε άλλη σταθερή επιθετική απειλή και μοιραία γνώρισε την πρώτη του ήττα.
Δεν αγωνίστηκε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ο Ίζαν Μπόνγκα, λόγω ενοχλήσεων στον δεξιό καρπό, ενώ εκτός έμειναν επίσης οι Κέντρικ Ναν, Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος.
Από τη Χάποελ ξεχώρισε ο Ζακ ΛεΝτέι με 17 πόντους, ενώ σημαντική ήταν η συμβολή των Ελάια Μπράιαντ (14π.) και Νταν Οτούρου (13π.).
Τα δεκάλεπτα: 25-29, 46-48, 61-68, 81-91.
Ερυθρός Αστέρας: Με οδηγό τον Μονέκε λύγισε την Παρί
Ο Ερυθρός Αστέρας ήταν το απόλυτο «αφεντικό» της αναμέτρησης με την Παρί στο Βελιγράδι. Οι Σέρβοι διατήρησαν το προβάδισμα από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό και επικράτησαν με 90-81, πανηγυρίζοντας την τέταρτη νίκη τους στη διοργάνωση (4-2), ενώ η γαλλική ομάδα υποχώρησε στο 1-5.
Η ομάδα του Ιμπόν Ναβάρο είχε σε εξαιρετική κατάσταση τον Τσίμα Μονέκε, ο οποίος μέχρι το 30ό λεπτό είχε πετύχει 21 πόντους, με 4/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα και 7/7 βολές, σε μόλις 14 λεπτά συμμετοχής.
Η διαφορά έφτασε ακόμη και τους 19 πόντους (75-56 στο 29΄), όμως η Παρί δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Με τον Ετιέν να αναλαμβάνει επιθετικές πρωτοβουλίες στη θέση του τραυματία Ιφί και να σημειώνει 24 πόντους με 5/11 τρίποντα, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν μέχρι και στους πέντε πόντους (82-77 στο 37΄).
Ο Ερυθρός Αστέρας, ωστόσο, διατήρησε την ψυχραιμία του και εξασφάλισε τη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 28-18, 46-36, 77-58, 90-81.
Βίρτους Μπολόνια: Άντεξε στην αντεπίθεση της Μπασκόνια και πήρε τη νίκη
Η Βίρτους Μπολόνια μπήκε εντυπωσιακά στην αναμέτρηση με την Μπασκόνια, ξεκινώντας με σερί 12-0 και διατηρώντας το προβάδισμα μέχρι το τέλος, για να επικρατήσει με 86-78 και να βελτιώσει το ρεκόρ της σε 4-2.
Η ομάδα του Άλεξ Μουμπρού έφτασε να προηγείται ακόμη και με 17 πόντους (68-51 στο 29΄), αλλά οι Βάσκοι αρνήθηκαν να παραδοθούν.
Με ένα εντυπωσιακό επιμέρους 23-6, η Μπασκόνια επέστρεψε στη διεκδίκηση της νίκης, ισοφαρίζοντας σε 74-74 στο 36ο λεπτό.
Οι γηπεδούχοι, ωστόσο, βρήκαν τις λύσεις στα κρίσιμα λεπτά και πήραν ξανά τον έλεγχο. Κορυφαίοι για τη Βίρτους ήταν ο Μάρκους Καρ με 20 πόντους και ο Αλιού Ντιαρά με 16, ενώ η Μπασκόνια υποχώρησε στο 1-5.
Τα δεκάλεπτα: 24-12, 46-34, 68-53, 86-78.
Μπεσίκτας: Παραλίγο να χάσει διαφορά 28 πόντων απέναντι στην Μπάγερν
Από το +28 στην απόλυτη αγωνία βρέθηκε η Μπεσίκτας, προτού επικρατήσει με 95-87 της Μπάγερν Μονάχου στην Κωνσταντινούπολη και πανηγυρίσει την τρίτη νίκη της στις πρώτες έξι αγωνιστικές.
Η ομάδα του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς κυριάρχησε στο πρώτο μέρος και προηγήθηκε με 67-39 στο 24ο λεπτό, δείχνοντας να έχει εξασφαλίσει τη νίκη.
Η συνέχεια, όμως, ήταν εντελώς διαφορετική. Οι Γερμανοί εξαπέλυσαν εντυπωσιακή αντεπίθεση και με επιμέρους σκορ 36-8 ισοφάρισαν σε 75-75 στο 34΄, μετατρέποντας ένα φαινομενικά τελειωμένο παιχνίδι σε ντέρμπι.
Τη λύση για την Μπεσίκτας έδωσε ο Σκότι Γουίλμπεκιν. Παρότι μέχρι εκείνο το σημείο ήταν άστοχος, μοίρασε μία ασίστ και πέτυχε έξι συνεχόμενους πόντους, δίνοντας ξανά σημαντικό προβάδισμα στους γηπεδούχους (87-78).
Ενδεικτικό της καθοριστικής συμβολής των Γουίλμπεκιν και Νόουλς είναι ότι πέτυχαν μαζί τους 23 από τους 26 πόντους της Μπεσίκτας στην τέταρτη περίοδο, με 14 και 9 αντίστοιχα.
Η τουρκική ομάδα ανέβηκε στο 3-3, ενώ η Μπάγερν υποχώρησε στο 2-4.
Τα δεκάλεπτα: 26-17, 53-35, 69-58, 95-87.
Αναντολού Εφές: Μεγάλο «διπλό» στο Κάουνας με 85-70 επί της Ζαλγκίρις
Με εντυπωσιακό τρόπο ξεκίνησε η Αναντολού Εφές την αναμέτρηση στη «Ζαλγκίριο Αρένα», αιφνιδιάζοντας τους Λιθουανούς με ένα αρχικό 14-2 και βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για τη σημαντική εκτός έδρας νίκη της με 85-70.
Οι Τούρκοι αξιοποίησαν το εξαιρετικό τους ξεκίνημα και διατήρησαν τον έλεγχο του αγώνα, χωρίς να επιτρέψουν στη Ζαλγκίρις να ανατρέψει την κατάσταση.
Με πρωταγωνιστές τον Στραζέλ, που σημείωσε 19 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ, και τον Σάριτς, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους και 10 ριμπάουντ, η Εφές έφτασε να προηγείται ακόμη και με 20 πόντους (77-57 στο 34΄).
Για τους γηπεδούχους, ο Κάρσεν Έντουαρντς σημείωσε 16 πόντους, χωρίς όμως να μπορέσει να αποτρέψει την ήττα.
Με το αποτέλεσμα αυτό η Αναντολού Εφές βελτίωσε το ρεκόρ της σε 2-4, όσο και η Ζαλγκίρις, η οποία συνεχίζει να προβληματίζει στο ξεκίνημα της διοργάνωσης.
Τα δεκάλεπτα: 12-21, 36-42, 56-67, 70-85.
Σε αναμετρήσεις της 6ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Παρτιζάν Βελιγραδίου (Σερβία) 74-65
Βαλένθια (Ισπανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 88-91
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ) 97-101
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία) 111-92
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 70-85
Μπεσίκτας (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 95-87
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Παρί (Γαλλία) 90-81
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 81-91
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μπασκόνια (Ισπανία) 86-78
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 100-105 -παρ. (92-92κ.α.)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Η
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 5-1
Φενέρμπαχτσε 5-1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 5-1
Βαλένθια 4-2
Ερυθρός Αστέρας 4-2
Χάποελ Τελ Αβίβ 4-2
Βίρτους Μπολόνια 4-2
Ντουμπάι 4-2
Ρεάλ Μαδρίτης 3-3
Μπαρτσελόνα 3-3
Μπεσίκτας 3-3
Παρτιζάν 3-3
Αναντολού Εφές 2-4
Ζαλγκίρις Κάουνας 2-4
Μπάγερν Μονάχου 2-4
Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-4
Βιλερμπάν 2-4
Παρί 1-5
Αρμάνι Μιλάνο 1-5
Μπασκόνια 1-5
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