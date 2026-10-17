Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός πέταξε γιλέκο, γκλομπ και όπλο για να διαπληκτιστεί με πολίτη, δείτε βίντεο

Ο αστυνομικός έχει ταυτοποιηθεί και υπηρετεί στην Τροχαία - Αν αμένεται να διεξαχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν