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Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός πέταξε γιλέκο, γκλομπ και όπλο για να διαπληκτιστεί με πολίτη, δείτε βίντεο
Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός πέταξε γιλέκο, γκλομπ και όπλο για να διαπληκτιστεί με πολίτη, δείτε βίντεο
Ο αστυνομικός έχει ταυτοποιηθεί και υπηρετεί στην Τροχαία - Αναμένεται να διεξαχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν
Ένα πρωτοφανές περιστατικό με πρωταγωνιστή έναν αστυνομικό που υπηρετεί στην Τροχαία σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν, έπειτα από λεκτική αντιπαράθεση με πολίτη για κλήσεις σε σταθμευμένα οχήματα, ο αστυνομικός φέρεται να αφαίρεσε τον εξοπλισμό του, αφήνοντας ακόμη και το υπηρεσιακό του όπλο στην άκρη του δρόμου. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας γειτονικού υπόγειου γκαράζ.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, όλα ξεκίνησαν όταν ένας άνδρας, ο οποίος εκείνη την ώρα ξεπάρκαρε το αυτοκίνητό του, απευθύνθηκε στον αστυνομικό, υποστηρίζοντας ότι βεβαίωνε παραβάσεις σε λάθος σημείο του δρόμου.
«Εκεί που γράφετε τα αυτοκίνητα, κάνετε λάθος», φέρεται να του είπε, επισημαίνοντας ότι η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης ίσχυε σε διαφορετικό σημείο. Η παρατήρηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του αστυνομικού, ο οποίος, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, απάντησε: «Τι είναι αυτά που μου λες εμένα; Ξέρεις ποιος είμαι εγώ;».
Στη συνέχεια, όπως περιγράφεται, ο αστυνομικός άρχισε να αφαιρεί τον εξοπλισμό του, βγάζοντας το αλεξίσφαιρο γιλέκο, το γκλομπ, τη ζώνη και το υπηρεσιακό του όπλο, ενώ έβγαλε ακόμη και το μπουφάν του. Τα αντικείμενα έμειναν εκτεθειμένα στην άκρη του δρόμου, την ώρα που συνεχιζόταν η αντιπαράθεση με τον πολίτη, μέχρι οι δύο άνδρες να χωριστούν.
Για το περιστατικό έχει ζητηθεί το υλικό από την κάμερα ασφαλείας και αναμένεται να διεξαχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν. Αξίζει να σημειωθεί ότι για το συμβάν δεν είχε υποβληθεί καταγγελίες προς τις Αρχές.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, όλα ξεκίνησαν όταν ένας άνδρας, ο οποίος εκείνη την ώρα ξεπάρκαρε το αυτοκίνητό του, απευθύνθηκε στον αστυνομικό, υποστηρίζοντας ότι βεβαίωνε παραβάσεις σε λάθος σημείο του δρόμου.
«Εκεί που γράφετε τα αυτοκίνητα, κάνετε λάθος», φέρεται να του είπε, επισημαίνοντας ότι η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης ίσχυε σε διαφορετικό σημείο. Η παρατήρηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του αστυνομικού, ο οποίος, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, απάντησε: «Τι είναι αυτά που μου λες εμένα; Ξέρεις ποιος είμαι εγώ;».
Στη συνέχεια, όπως περιγράφεται, ο αστυνομικός άρχισε να αφαιρεί τον εξοπλισμό του, βγάζοντας το αλεξίσφαιρο γιλέκο, το γκλομπ, τη ζώνη και το υπηρεσιακό του όπλο, ενώ έβγαλε ακόμη και το μπουφάν του. Τα αντικείμενα έμειναν εκτεθειμένα στην άκρη του δρόμου, την ώρα που συνεχιζόταν η αντιπαράθεση με τον πολίτη, μέχρι οι δύο άνδρες να χωριστούν.
Για το περιστατικό έχει ζητηθεί το υλικό από την κάμερα ασφαλείας και αναμένεται να διεξαχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν. Αξίζει να σημειωθεί ότι για το συμβάν δεν είχε υποβληθεί καταγγελίες προς τις Αρχές.
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