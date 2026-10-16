Στη Βαρκελώνη και στο Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός ο Πεπ Γκουαρδιόλα, βίντεο
SPORTS
Ολυμπιακός Μπαρτσελόνα Euroleague Πεπ Γκουαρδιόλα

Στη Βαρκελώνη και στο Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός ο Πεπ Γκουαρδιόλα, βίντεο

Ο Ισπανός προπονητής στις εξέδρες του «Παλάου Μπλαουγκράνα» για τον αγώνα των ερυθρολεύκων για τη Euroleague

Στη Βαρκελώνη και στο Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός ο Πεπ Γκουαρδιόλα, βίντεο
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Εκλεκτό θεατή είχε ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη για την 6η αγωνιστική της regular season της Euroleague. 

Τον αγώνα έβλεπε από κοντά και ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος βρίσκεται στη Βαρκελώνη και θέλησε να περάσει το βράδυ της Παρασκευής (16/10) σε έναν αγώνα μπάσκετ. 



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Ο γνωστός Ισπανός προπονητής δεν εργάζεται αυτήν την περίοδο όπως είναι γνωστό και βρίσκει χρόνο προκειμένου να δει από κοντά τους αγώνες που θέλει. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε επισκεφθεί για πρώτη φορά το Μάντσεστερ από την ημέρα που αποχώρησε από τη Σίτι. 

Βρέθηκε στις εξέδρες και είδε τους «πολίτες» να γνωρίζουν την ήττα με 4-2 από την Παρί Σεν Ζερμέν για την 2η αγωνιστική του Champions League. Το βράδυ της Παρασκευής, για τον Γκουαρδιόλα το μενού είχε Euroleague και το ματς του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα.
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