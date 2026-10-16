Στη Βαρκελώνη και στο Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός ο Πεπ Γκουαρδιόλα, βίντεο
Στη Βαρκελώνη και στο Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός ο Πεπ Γκουαρδιόλα, βίντεο
Ο Ισπανός προπονητής στις εξέδρες του «Παλάου Μπλαουγκράνα» για τον αγώνα των ερυθρολεύκων για τη Euroleague
Εκλεκτό θεατή είχε ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη για την 6η αγωνιστική της regular season της Euroleague.
Τον αγώνα έβλεπε από κοντά και ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος βρίσκεται στη Βαρκελώνη και θέλησε να περάσει το βράδυ της Παρασκευής (16/10) σε έναν αγώνα μπάσκετ.
Ο γνωστός Ισπανός προπονητής δεν εργάζεται αυτήν την περίοδο όπως είναι γνωστό και βρίσκει χρόνο προκειμένου να δει από κοντά τους αγώνες που θέλει. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε επισκεφθεί για πρώτη φορά το Μάντσεστερ από την ημέρα που αποχώρησε από τη Σίτι.
Βρέθηκε στις εξέδρες και είδε τους «πολίτες» να γνωρίζουν την ήττα με 4-2 από την Παρί Σεν Ζερμέν για την 2η αγωνιστική του Champions League. Το βράδυ της Παρασκευής, για τον Γκουαρδιόλα το μενού είχε Euroleague και το ματς του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα.
Τον αγώνα έβλεπε από κοντά και ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος βρίσκεται στη Βαρκελώνη και θέλησε να περάσει το βράδυ της Παρασκευής (16/10) σε έναν αγώνα μπάσκετ.
🎥 La sonora ovación del Palau Blaugrana a Pep Guardiola que ha venido a ver el partido de Euroliga entre el @FCBbasket y Olympiacos. @PIRATASBASKET https://t.co/UUUkI4lbsK— José María Santiago (@jmsantiago33) October 16, 2026
🔵🔴 Pep Guardiola ha recibido un caluroso recibimiento en el Palau Blaugrana durante el Barça-Olympiacos 📸 @perepunti https://t.co/S4qiPKVTnm— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 16, 2026
👏🏼 Ovació impressionant del Palau Blaugrana a Pep Guardiola, avui present al Barça-Olympiakos de l’Eurolliga. https://t.co/BzyqqCQUYo— Arnau Montserrat (@arnaumuntsa) October 16, 2026
Ο γνωστός Ισπανός προπονητής δεν εργάζεται αυτήν την περίοδο όπως είναι γνωστό και βρίσκει χρόνο προκειμένου να δει από κοντά τους αγώνες που θέλει. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε επισκεφθεί για πρώτη φορά το Μάντσεστερ από την ημέρα που αποχώρησε από τη Σίτι.
Βρέθηκε στις εξέδρες και είδε τους «πολίτες» να γνωρίζουν την ήττα με 4-2 από την Παρί Σεν Ζερμέν για την 2η αγωνιστική του Champions League. Το βράδυ της Παρασκευής, για τον Γκουαρδιόλα το μενού είχε Euroleague και το ματς του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα