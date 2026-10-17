Τα social media λυγίζουν για τη Μιλού: Χιλιάδες σχόλια αγάπης στο συγκινητικό βίντεο Tiktoker που αποχαιρετά το σκυλάκι του, «έχει κουραστεί το κοριτσάκι μου»
Τα social media λυγίζουν για τη Μιλού: Χιλιάδες σχόλια αγάπης στο συγκινητικό βίντεο Tiktoker που αποχαιρετά το σκυλάκι του, «έχει κουραστεί το κοριτσάκι μου»
Το 16 ετών σκυλί, γύρω από το οποίο είχε δημιουργηθεί ένα ολόκληρο brand αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα - «Πήγα το κοριτσάκι μου στη θάλασσα, να τη δει για μια τελευταία φορά» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο ο Γρηγόρης Κορπίδης για τη Μιλού
Ένα από τα πιο γνωστά σκυλιά των ελληνικών social media είναι με διαφορά η Μιλού, ένα μικρό Τζακ Ράσελ Τεριέ που αριθμεί δεκάδες χιλιάδες ακολούθους στο Instagram και το TikTok. Το σκυλί έγινε γνωστό μέσα από τον Γρηγόρη Κορπίδη (Greg Corpidis) που παράγει περιεχόμενο για το YouTube, το Instagram και το TikTok εδώ και αρκετά χρόνια πλέον.
Ο ίδιος μοιραζόταν στιγμές από την καθημερινότητα μαζί με τη Μιλού, αλλά και ταξίδια που πήγαινε με το σκυλί του δημιουργώντας μικρά και μεγάλα βίντεο. Έχει 267 χιλ. ακολούθους στο Instagram, ενώ στο YouTube διαθέτει 177.000 subscribers.
Χθες, ο Γρηγόρης Κορπίδης έκανε μια ανάρτηση που λύγισε τους ακολούθους του ίδιου και του μικρού Τζακ Ράσελ που έκλεισε τα 16 έτη ζωής τον Σεπτέμβριο. Πριν λίγο καιρό είχε κάνει γνωστό πως η Μιλού αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, είχε φανεί ότι τα ξεπερνάει, ωστόσο όπως όλα δείχνουν τώρα ήρθε η στιγμή για το οδυνηρό «αντίο».
«Πήγα το κοριτσάκι μου στη θάλασσα, να τη δει για μια τελευταία φορά. Να της χαρίσω ακόμα μία στιγμή σε ένα μέρος που ξέρω πόσο πολύ αγαπάει. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν το πόσο πονάω» έγραψε στην ανάρτησή του ο παραγωγός περιεχομένου και κηδεμόνας της Μιλού.
Και πρόσθεσε: «Ελπίζω όλα όσα μοιράζομαι μαζί σας εδώ μέσα όλα αυτά τα χρόνια, να σας θυμίζουν να αφιερώνετε ποιοτικό χρόνο στα ζωάκια σας. Να ανακαλύπτετε τι τα κάνει χαρούμενα και να τους χαρίζετε τέτοιες στιγμές. Γιατί η αγάπη μας γι’ αυτά δεν είναι μόνο όσα νιώθουμε. Είναι και όσα φροντίζουμε να ζήσουν κοντά μας».
Στο βίντεο ο Tiktoker μιλάει συγκινημένος για το σκυλάκι του που καλείται να αποχαιρετήσει λέγοντας: «Οι εξετάσεις μας δεν βγήκαν καλές, ο γιατρός δεν μας άφησε πολλά περιθώρια. Έχει κουραστεί μωρέ το κοριτσάκι μου, το βλέπω. Ξέρω τι έρχεται αλλά δεν μπορώ, πώς αποχαιρετάς ένα πλάσμα που σημαίνει τόσα πολλά για σένα, 16 χρόνια τώρα; Ξέρω μόνο ότι δεν θέλω να υποφέρει άλλο το κοριτσάκι μου, δεν της αξίζει».
Η σπαρακτική ανάρτηση συγκέντρωσε σχεδόν 300.000 like και πάνω από 22 χιλιάδες σχόλια υποστήριξης και αγάπης προς τον Γρηγόρη Κορπίδη.
Το βίντεο που ο ίδιος εξηγούσε τα προβλήματα που αντιμετώπιζε τελευταία η Μιλού:
Ο ίδιος μοιραζόταν στιγμές από την καθημερινότητα μαζί με τη Μιλού, αλλά και ταξίδια που πήγαινε με το σκυλί του δημιουργώντας μικρά και μεγάλα βίντεο. Έχει 267 χιλ. ακολούθους στο Instagram, ενώ στο YouTube διαθέτει 177.000 subscribers.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Χθες, ο Γρηγόρης Κορπίδης έκανε μια ανάρτηση που λύγισε τους ακολούθους του ίδιου και του μικρού Τζακ Ράσελ που έκλεισε τα 16 έτη ζωής τον Σεπτέμβριο. Πριν λίγο καιρό είχε κάνει γνωστό πως η Μιλού αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, είχε φανεί ότι τα ξεπερνάει, ωστόσο όπως όλα δείχνουν τώρα ήρθε η στιγμή για το οδυνηρό «αντίο».
«Πήγα το κοριτσάκι μου στη θάλασσα, να τη δει για μια τελευταία φορά. Να της χαρίσω ακόμα μία στιγμή σε ένα μέρος που ξέρω πόσο πολύ αγαπάει. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν το πόσο πονάω» έγραψε στην ανάρτησή του ο παραγωγός περιεχομένου και κηδεμόνας της Μιλού.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Και πρόσθεσε: «Ελπίζω όλα όσα μοιράζομαι μαζί σας εδώ μέσα όλα αυτά τα χρόνια, να σας θυμίζουν να αφιερώνετε ποιοτικό χρόνο στα ζωάκια σας. Να ανακαλύπτετε τι τα κάνει χαρούμενα και να τους χαρίζετε τέτοιες στιγμές. Γιατί η αγάπη μας γι’ αυτά δεν είναι μόνο όσα νιώθουμε. Είναι και όσα φροντίζουμε να ζήσουν κοντά μας».
Στο βίντεο ο Tiktoker μιλάει συγκινημένος για το σκυλάκι του που καλείται να αποχαιρετήσει λέγοντας: «Οι εξετάσεις μας δεν βγήκαν καλές, ο γιατρός δεν μας άφησε πολλά περιθώρια. Έχει κουραστεί μωρέ το κοριτσάκι μου, το βλέπω. Ξέρω τι έρχεται αλλά δεν μπορώ, πώς αποχαιρετάς ένα πλάσμα που σημαίνει τόσα πολλά για σένα, 16 χρόνια τώρα; Ξέρω μόνο ότι δεν θέλω να υποφέρει άλλο το κοριτσάκι μου, δεν της αξίζει».
Η σπαρακτική ανάρτηση συγκέντρωσε σχεδόν 300.000 like και πάνω από 22 χιλιάδες σχόλια υποστήριξης και αγάπης προς τον Γρηγόρη Κορπίδη.
Το βίντεο που ο ίδιος εξηγούσε τα προβλήματα που αντιμετώπιζε τελευταία η Μιλού:
Να σημειωθεί ότι η Μιλού είχε γίνει τόσο γνωστή που ξεκίνησε και τη... δική της πορεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφού έγινε brand (#tomilou) και στη συνέχεια δημιουργήθηκε και ηλεκτρονικό κατάστημα που προσφέρει διάφορα προϊόντα όπως μπλούζες, καπέλα, μέχρι και βιβλία που εξέδωσαν μαζί.
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