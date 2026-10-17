Τα social media λυγίζουν για τη Μιλού: Χιλιάδες σχόλια αγάπης στο συγκινητικό βίντεο Tiktoker που αποχαιρετά το σκυλάκι του, «έχει κουραστεί το κοριτσάκι μου»

Το 16 ετών σκυλί, γύρω από το οποίο είχε δημιουργηθεί ένα ολόκληρο brand αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα - «Πήγα το κοριτσάκι μου στη θάλασσα, να τη δει για μια τελευταία φορά» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο ο Γρηγόρης Κορπίδης για τη Μιλού