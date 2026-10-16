Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Παναθηναϊκός: Στο T-Center ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μαζί με τον ιδιοκτήτη της Χάποελ, βίντεο και φωτογραφίες
Παναθηναϊκός: Στο T-Center ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μαζί με τον ιδιοκτήτη της Χάποελ, βίντεο και φωτογραφίες
Ο ιδιοκτήτης των πρασίνων βρίσκεται στο γήπεδο με τον Οφέρ Γιανάι, δείπνησαν μαζί και θα παρακολουθήσουν την αναμέτρηση για τη Euroleague
Στο T-Center βρίσκεται ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Χάποελ Τελ Αβίβ για την 6η αγωνιστική της regular season της Euroleague.
Ο ιδιοκτήτης των πρασίνων πήγε στο VIP Lounge και εκεί συναντήθηκε με τον ισχυρό άνδρα της ισραηλινής ομάδας, Οφέρ Γιανάι, ο οποίος έχει ταξιδέψει στην Ελλάδα για τον αγώνα. Οι δύο άνδρες μάλιστα δείπνησαν μαζί και στη συνέχεια κατέβηκαν και περπάτησαν στον περιβάλλοντα χώρο του αγωνιστικού χώρου.
Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει εξαιρετικά στη σεζόν και ήδη μετρά πέντε νίκες τις πρώτες πέντε αγωνιστικές. Είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει γνωρίσει την ήττα και είναι στην 1η θέση της βαθμολογίας.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρίσκεται στο T-Center προκειμένου να δει την ομάδα του Ομπράντοβιτς και μάλιστα έφτασε στο γήπεδο περίπου μιάμιση ώρα πριν το πρώτο τζάμπολ στο ματς.
Ο ιδιοκτήτης των πρασίνων πήγε στο VIP Lounge και εκεί συναντήθηκε με τον ισχυρό άνδρα της ισραηλινής ομάδας, Οφέρ Γιανάι, ο οποίος έχει ταξιδέψει στην Ελλάδα για τον αγώνα. Οι δύο άνδρες μάλιστα δείπνησαν μαζί και στη συνέχεια κατέβηκαν και περπάτησαν στον περιβάλλοντα χώρο του αγωνιστικού χώρου.
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Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει εξαιρετικά στη σεζόν και ήδη μετρά πέντε νίκες τις πρώτες πέντε αγωνιστικές. Είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει γνωρίσει την ήττα και είναι στην 1η θέση της βαθμολογίας.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρίσκεται στο T-Center προκειμένου να δει την ομάδα του Ομπράντοβιτς και μάλιστα έφτασε στο γήπεδο περίπου μιάμιση ώρα πριν το πρώτο τζάμπολ στο ματς.
Photo Credit: stolis.gr
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