Παναθηναϊκός: Στο T-Center ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μαζί με τον ιδιοκτήτη της Χάποελ, βίντεο και φωτογραφίες
SPORTS
Παναθηναϊκός Euroleague Δημήτρης Γιαννακόπουλος

Παναθηναϊκός: Στο T-Center ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μαζί με τον ιδιοκτήτη της Χάποελ, βίντεο και φωτογραφίες

Ο ιδιοκτήτης των πρασίνων βρίσκεται στο γήπεδο με τον Οφέρ Γιανάι, δείπνησαν μαζί και θα παρακολουθήσουν την αναμέτρηση για τη Euroleague

Παναθηναϊκός: Στο T-Center ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μαζί με τον ιδιοκτήτη της Χάποελ, βίντεο και φωτογραφίες
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Στο T-Center βρίσκεται ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Χάποελ Τελ Αβίβ για την 6η αγωνιστική της regular season της Euroleague. 

Ο ιδιοκτήτης των πρασίνων πήγε στο VIP Lounge και εκεί συναντήθηκε με τον ισχυρό άνδρα της ισραηλινής ομάδας, Οφέρ Γιανάι, ο οποίος έχει ταξιδέψει στην Ελλάδα για τον αγώνα. Οι δύο άνδρες μάλιστα δείπνησαν μαζί και στη συνέχεια κατέβηκαν και περπάτησαν στον περιβάλλοντα χώρο του αγωνιστικού χώρου. 



Παναθηναϊκός: Στο T-Center ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μαζί με τον ιδιοκτήτη της Χάποελ, βίντεο και φωτογραφίες


Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει εξαιρετικά στη σεζόν και ήδη μετρά πέντε νίκες τις πρώτες πέντε αγωνιστικές. Είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει γνωρίσει την ήττα και είναι στην 1η θέση της βαθμολογίας. 

Παναθηναϊκός: Στο T-Center ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μαζί με τον ιδιοκτήτη της Χάποελ, βίντεο και φωτογραφίες
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Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρίσκεται στο T-Center προκειμένου να δει την ομάδα του Ομπράντοβιτς και μάλιστα έφτασε στο γήπεδο περίπου μιάμιση ώρα πριν το πρώτο τζάμπολ στο ματς.


Παναθηναϊκός: Στο T-Center ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μαζί με τον ιδιοκτήτη της Χάποελ, βίντεο και φωτογραφίες


Photo Credit: stolis.gr
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