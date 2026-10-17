Μπαρτζώκας: Δείξαμε τον χαρακτήρα μας, έρχονται καλύτερες μέρες
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Γιώργος Μπαρτζώκας Ολυμπιακός Μπαρτσελόνα

Μπαρτζώκας: Δείξαμε τον χαρακτήρα μας, έρχονται καλύτερες μέρες

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπαρτσελόνα και στάθηκε στον χαρακτήρα που έδειξαν οι παίκτες του

Μπαρτζώκας: Δείξαμε τον χαρακτήρα μας, έρχονται καλύτερες μέρες
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Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα και από τη Βαρκελώνη νικώντας τη Μπαρτσελόνα 105-100 στην παράταση και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης στάθηκε στη σημασία που έχει για την ομάδα του να παίρνει νίκες, ενώ έδωσε έμφαση και στον χαρακτήρα που βγάζουν οι παίκτες του.

Αναλυτικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε:

Για την εικόνα του Ολυμπιακού και την παράταση: «Μέχρι στιγμής έχουμε παίξει πέντε από τα έξι παιχνίδια μας εκτός έδρας και έχουμε χάσει μόνο το ένα. Είμαι κάτι παραπάνω από ικανοποιημένος από αυτά που κάνουν οι παίκτες μας. Εκτιμώ ιδιαίτερα τον τρόπο που λειτούργησαν στην παράταση, το πώς έδειξαν ότι ήθελαν τη νίκη.

Δεν είχαμε τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος πριν από το παιχνίδι ένιωσε πολύ έντονες ενοχλήσεις στη μέση. Ο Μοντέρο υποφέρει από ένα χτύπημα στον αστράγαλο, αλλά ζήτησε να παίξει και στην παράταση πέτυχε πολύ σημαντικά καλάθια.

Δείξαμε τον χαρακτήρα μας, δείξαμε πόσο δυσκολοκατάβλητοι είμαστε απέναντι στους αντιπάλους μας».

Για τον απολογισμό του πρώτου κομματιού της σεζόν: «Είμαι ικανοποιημένος, ειλικρινά. Είμαι ικανοποιημένος από όσα έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής, με πέντε από τα έξι παιχνίδια μας να είναι εκτός έδρας.

Προσπαθούμε να συνειδητοποιήσουμε λίγο περισσότερο πώς μπορούμε να κερδίζουμε τα παιχνίδια. Έχουμε παίκτες που μπορούν να βγουν μπροστά, τον Μοντέρο, τον Φουρνιέ, τον Βεζένκοφ, αλλά και παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά ακόμη και στην παράταση.

Δεν υποτιμώ καμία από τις προσπάθειες που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής, ειδικά τις νίκες που έχουμε πετύχει εκτός έδρας. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν ακόμη καλύτερες μέρες για το μπάσκετ που θα παίξουμε στο μέλλον».
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