Ανάλυση New York Times: Πώς έφτασαν μέσα σε μία εβδομάδα στα πρόθυρα οριστικής ρήξης Τραμπ και Ζελένσκι, τι θα σημάνει αυτό για τον πόλεμο της Ουκρανίας

Με τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ να πλησιάζουν, οι δύο ηγέτες βρίσκονται αντιμέτωποι με μια κρίση που, σύμφωνα με τους αναλυτές, μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες τόσο για την Ουκρανία όσο και για την αμερικανική εξωτερική πολιτική