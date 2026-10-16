Δεύτερη αντι-NAVTEX από την Τουρκία μέσα σε λίγες ώρες: Αμφισβητεί την κυπριακή ΑΟΖ και τις έρευνες για το καλώδιο EMC που θα συνδέει την Ασία με την Ευρώπη