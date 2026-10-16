Δραματική προειδοποίηση Ζελένσκι: «Αν χάσουμε τον πόλεμο με τη Ρωσία, 20 εκατομμύρια Ουκρανοί θα φτάσουν στην Ευρώπη»

«Παρωδία» χαρακτηρίζει ο Ουκρανός πρόεδρος τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα - Ζήτησε 70 δισ. ευρώ από την Ευρώπη - Συνεχίζονται τα προβλήματα στο Starshield, ενώ η Ευρώπη δεν διαθέτει άμεση εναλλακτική λύση

Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε την Παρασκευή ο πρόεδρος της Ουκρανίας ντίζελ και κατηγορώντας τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για τον τερματισμό του πολέμου.



Μιλώντας στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τη στάση της Μόσχας «παρωδία» ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, ενώ χαιρέτισε το ενδεχόμενο μεγαλύτερης συμμετοχής των Ευρωπαίων συμμάχων στις διπλωματικές προσπάθειες. Παράλληλα, τόνισε πως η χώρα του χρειάζεται επιπλέον 70 δισεκατομμύρια ευρώ το 2027 για να ανταποκριθεί στις πολεμικές επιχειρήσεις και τόνισε πως έως και 20 εκατομμύρια Ουκρανοί ενδέχεται να αναγκαστούν να καταφύγουν στην Ευρώπη, εάν η χώρα του πέσει στα χέρια της Ρωσίας.







Την ίδια ώρα, ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι εξακολουθούν να καταγράφονται προβλήματα στη λειτουργία του δορυφορικού συστήματος Starshield της SpaceX, το οποίο χρησιμοποιεί η Ουκρανία για στρατιωτικές επιχειρήσεις και την αναχαίτιση ρωσικών drones που επιτίθενται σε πόλεις μακριά από τη γραμμή του μετώπου.



«Η συμφωνία για το ντίζελ θα βάλει περισσότερα χρήματα στην τσέπη του Πούτιν» Η νέα αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσινγκτον και Κιέβου ξέσπασε μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, το περασμένο σαββατοκύριακο, ότι η











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«Αυτή η συμφωνία για το ντίζελ δεν θα μπορέσει ποτέ να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις που έχουν τα Στενά του Ορμούζ στις παγκόσμιες αγορές. Θα βάλει, όμως, περισσότερα χρήματα απευθείας στην τσέπη του Πούτιν, ώστε να χρηματοδοτεί αυτόν τον πόλεμο», πρόσθεσε.



«Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη – Είναι παρωδία διαπραγματεύσεων» Ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε επίσης τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι δεν επιθυμεί ουσιαστικές συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. «Ο Πούτιν δεν θέλει αυτή τη στιγμή ειρηνευτικές συνομιλίες, σε καμία μορφή», δήλωσε.



«Παίζει με τις λέξεις, ισχυρίζεται ότι ανταποκρίνονται... Με απλά λόγια, όλο αυτό μοιάζει με παρωδία μιας πραγματικής επιθυμίας να τελειώσει ο πόλεμος», συνέχισε και προειδοποίησε ότι έως και 20 εκατομμύρια Ουκρανοί ενδέχεται να αναγκαστούν να καταφύγουν στην Ευρώπη, εάν η χώρα του πέσει στα χέρια της Ρωσίας. «Η Ρωσία μας σκοτώνει, οι Ουκρανοί εκδιώκονται από τη χώρα τους. Αυτοί (η Ρωσία) δεν θέλουν να σταματήσουν».







Νέα επίθεση στον Αμερικανό πρόεδροεξαπέλυσε την Παρασκευή ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικρίνοντας τη συμφωνία της Ουάσινγκτον με τη Ρωσία για την προμήθειακαι κατηγορώντας τονότι δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για τον τερματισμό του πολέμου.Μιλώντας στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, οχαρακτήρισε τη στάση της Μόσχας «» ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, ενώ χαιρέτισε το ενδεχόμενο μεγαλύτερης συμμετοχής των Ευρωπαίων συμμάχων στις διπλωματικές προσπάθειες. Παράλληλα, τόνισε πως η χώρα του χρειάζεται επιπλέονευρώ τογια να ανταποκριθεί στις πολεμικές επιχειρήσεις και τόνισε πως έως καιενδέχεται να αναγκαστούν να καταφύγουν στην Ευρώπη, εάν η χώρα του πέσει στα χέρια της Ρωσίας.Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν, από την πλευρά τους, τη στήριξή τους στον Ουκρανό πρόεδρο, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για το Κίεβο, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones συνεχίζονται, ενώ εντείνονται οι ανησυχίες για το ενδεχόμενο περιορισμού της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας και της ανταλλαγής πληροφοριών με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.Την ίδια ώρα, οεπιβεβαίωσε ότι εξακολουθούν να καταγράφονται προβλήματα στη λειτουργία του δορυφορικού συστήματοςτης, το οποίο χρησιμοποιεί η Ουκρανία για στρατιωτικές επιχειρήσεις και την αναχαίτιση ρωσικών drones που επιτίθενται σε πόλεις μακριά από τη γραμμή του μετώπου.Η νέα αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσινγκτον και Κιέβου ξέσπασε μετά την ανακοίνωση του, το περασμένο σαββατοκύριακο, ότι η Ουκρανία και η Ρωσία είχαν συμφωνήσει να σταματήσουν τις επιθέσεις στις ενεργειακές εγκαταστάσεις η μία της άλλης. Η ανακοίνωση αιφνιδίασε τον Ζελένσκι, ενώ η συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Μόσχα για τις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ προκάλεσε την έντονη αντίδραση τόσο της Ουκρανίας όσο και των Ευρωπαίων συμμάχων της.Ο Τραμπ, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, έχει αποδώσει στις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων την αύξηση των τιμών της ενέργειας, η οποία θα μπορούσε να έχει πολιτικό κόστος για τον ίδιο και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.Ωστόσο, ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ δεν πρόκειται να επιλύσει τα προβλήματα της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς. «Και τώρα μπορούμε να δούμε πώς τα χρήματα θα αρχίσουν να επιστρέφουν στη Ρωσία μέσω της συμφωνίας για το ντίζελ», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο περιθώριο της Συνόδου.«Αυτή η συμφωνία για το ντίζελ δεν θα μπορέσει ποτέ να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις που έχουν τα Στενά του Ορμούζ στις παγκόσμιες αγορές. Θα βάλει, όμως, περισσότερα χρήματα απευθείας στην τσέπη του Πούτιν, ώστε να χρηματοδοτεί αυτόν τον πόλεμο», πρόσθεσε.Ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε επίσης τονότι δεν επιθυμεί ουσιαστικές συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. «Ο Πούτιν δεν θέλει αυτή τη στιγμή ειρηνευτικές συνομιλίες, σε καμία μορφή», δήλωσε.«Παίζει με τις λέξεις, ισχυρίζεται ότι ανταποκρίνονται... Με απλά λόγια, όλο αυτό μοιάζει με παρωδία μιας πραγματικής επιθυμίας να τελειώσει ο πόλεμος», συνέχισε και προειδοποίησε ότι έως καιενδέχεται να αναγκαστούν να καταφύγουν στην Ευρώπη, εάν η χώρα του πέσει στα χέρια της Ρωσίας. «Η Ρωσία μας σκοτώνει, οι Ουκρανοί εκδιώκονται από τη χώρα τους. Αυτοί (η Ρωσία) δεν θέλουν να σταματήσουν».

Συνεχίζονται τα προβλήματα στο Starshield – Δεν υπάρχει άμεση ευρωπαϊκή εναλλακτική Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν στην ουκρανική ηγεσία οι διαταραχές στη λειτουργία του συστήματος δορυφορικών επικοινωνιών Starshield, της στρατιωτικής έκδοσης της υπηρεσίας Starlink που παρέχει η εταιρεία SpaceX του Έλον Μασκ.



Πηγή από το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε την Πέμπτη ότι οι δέκτες Starshield λειτουργούσαν μόνο σε ταχύτητες έως 160 χιλιόμετρα την ώρα, περιορίζοντας τη δυνατότητα αξιοποίησής τους σε στρατιωτικές αποστολές.







Αμερικανός αξιωματούχος διέψευσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή για σκόπιμη επιβράδυνση του συστήματος. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας συνεχίζεται.



Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η λειτουργία των δορυφορικών επικοινωνιών της SpaceX έχει βελτιωθεί, αλλά δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί πλήρως και προειδοποίησε ότι τα προβλήματα στο σύστημα θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, καθώς επηρεάζουν την ικανότητα των ουκρανικών δυνάμεων να αντιμετωπίζουν ρωσικές επιθέσεις.



Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, αναγνώρισε ότι η Ευρώπη δεν διαθέτει προς το παρόν άμεση εναλλακτική λύση έναντι του Starlink.



«Το Starlink είναι πραγματικά απαραίτητο για την Ουκρανία. Και, δυστυχώς, βραχυπρόθεσμα η Ευρώπη δεν μπορεί να αντικαταστήσει αυτή τη δυνατότητα», δήλωσε.



«Ο πόλεμος θα κοστίσει 155 δισ. ευρώ το 2027 – Χρειαζόμαστε άλλα 70 δισ. από την Ευρώπη» Στην ομιλία του προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, την οποία δημοσίευσε αργότερα στην πλατφόρμα X, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρουσίασε το μέγεθος των οικονομικών αναγκών που αντιμετωπίζει η Ουκρανία για το επόμενο έτος.







Όπως ανέφερε, το συνολικό κόστος του πολέμου για το 2027 εκτιμάται σε 155 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η χώρα χρειάζεται τουλάχιστον 70 δισεκατομμύρια ευρώ πρόσθετης ευρωπαϊκής υποστήριξης.



«Ο πόλεμος θα κοστίσει 155 δισεκατομμύρια ευρώ το επόμενο έτος. Και χρειαζόμαστε τουλάχιστον άλλα 70 δισεκατομμύρια ευρώ από εσάς – για την άμυνα, για όπλα και για την ανθεκτικότητά μας», δήλωσε.



Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το ποσό αυτό ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της χώρας και κάλεσε τους Ευρωπαίους να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση. «Πρόκειται για ένα ρεαλιστικό ποσό. Και σας ζητώ να βρείτε αυτή τη στήριξη. Θα μας βοηθήσει να συγκρατήσουμε τη Ρωσία», ανέφερε.