Ο Τραμπ απέλυσε την Ζακαράια από εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, μόλις πέντε μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της

BREAKING: White House press secretary Katie Zacharia is "transitioning out" of her role, a senior White House official tells @pdoocy . President Trump denies firing her, telling reporters, "No no. I want her to have a good life… she’s been brutalized by the media." Trump says he encouraged Zacharia to reconsider staying in the job just minutes before speaking to reporters, telling her, "You don't have to do this if you don't want to." @AmericaRpts — Fox News (@FoxNews) October 16, 2026

😳 Zacharia flames out on Fox News for the second time in 12 hours 😳 With the wreckage still smoldering from her debacle on Hannity, Katie went on Fox & Friends and received another grilling from Fox hosts LAWRENCE JONES: It's been a tough week for you. Do you wish you would've disclosed to the president about not passing the bar? ZACHARIA: Those questions weren't asked Here's the whole segment: — Aaron Rupar (@atrupar) October 16, 2026



Το παρασκήνιο της διαμάχης για τη δικηγορική της ιδιότητα



Τα ερωτήματα για την επιλογή της στον Λευκό Οίκο



Τα έκανε... όλα μέσα σε 13 λεπτά



Μόνο τρεις δημοσιογράφοι πήραν τον λόγο



Η σημαντική ανακοίνωση για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ



«Ο πρόεδρός μου... συγγνώμη, ο σύζυγός μου»

Zacharia: "My president -- ah, excuse me, my husband. That's a good one." https://t.co/o81AXU1QW4 — Aaron Rupar (@atrupar) October 13, 2026

ROFL - You can hear laughter in the room as Katie Zacharia flees the podium after just a few questions. 🤣🤣🤣 https://t.co/i93rNb4GVz — Donk Media ♻️™ (@donkoclock) October 13, 2026

Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε στα αιτήματα των δημοσιογράφων για σχολιασμό, ενώ αντίστοιχη στάση τήρησε και η ίδια η Ζακαράια. Η απουσία επίσημης τοποθέτησης αφήνει αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με το ποιος έλαβε την τελική απόφαση, πότε ενημερώθηκε η εκπρόσωπος Τύπου και εάν το ζήτημα των επαγγελματικών της προσόντων αποτέλεσε τον καθοριστικό λόγο της απομάκρυνσής της.Νωρίτερα, η ίδια μιλώντας στο FOX News και κάνοντας τον απολογισμό της πρώτης (και τελευταίας όπως αποδείχθηκε) εβδομάδας της στη θέση του εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, επισήμανε ότι ο πρόεδρος Τραμπ «έχει πολλή ενέργεια και αγωνίζεται για να σώσει την Αμερική». Όταν όμως της έγινε η... επίμαχη ερώτηση αναφορικά με το αν θα έπρεπε να είχε αποκαλύψει στον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι δεν έχει περάσει τις εξετάσεις για την άδεια δικηγόρου, η Ζακαράια απάντησε ότι προσελήφθη για τη θέση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου και όχι για τη θέση συμβούλου.Η Ζακαράια αποφοίτησε το 2011 από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Pepperdine στην Καλιφόρνια. Όπως ανέφερε σε συνέντευξή της στον Σον Χάνιτι του Fox News, συμμετείχε στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης δικηγορίας, αλλά απέτυχε και δεν επιχείρησε να εξεταστεί ξανά.Η ίδια υποστήριξε ότι εκείνη την περίοδο είχε ήδη αποφασίσει να μετακομίσει στην Κίνα μαζί με τον σύζυγό της και, κατά συνέπεια, δεν θεωρούσε καθοριστική την απόκτηση αμερικανικής δικηγορικής άδειας. Στο Πεκίνο εργάστηκε, σύμφωνα με το επαγγελματικό ιστορικό που έχει παρουσιαστεί, για τη δικηγορική εταιρεία Zhong Lun. Η συγκεκριμένη επαγγελματική εμπειρία, ωστόσο, δεν ισοδυναμεί από μόνη της με άδεια άσκησης δικηγορίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.Το ζήτημα απέκτησε πολιτικές διαστάσεις όταν ο Ντόναλντ Τραμπ την παρουσίασε ως «δικηγόρο». Η διαφορά ανάμεσα στην κατοχή πτυχίου Νομικής και στην επαγγελματική πιστοποίηση που απαιτείται για την άσκηση της δικηγορίας στις ΗΠΑ βρέθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Στο αμερικανικό σύστημα, η αποφοίτηση από μια αναγνωρισμένη Νομική Σχολή δεν συνεπάγεται αυτομάτως τη δυνατότητα άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος, καθώς απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εξετάσεων και η εγγραφή στον αρμόδιο δικηγορικό σύλλογο.Η θέση του εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου έχει ιδιαίτερη πολιτική και θεσμική βαρύτητα. Πρόκειται για το πρόσωπο που καλείται να παρουσιάζει και να υπερασπίζεται δημόσια τις αποφάσεις της αμερικανικής προεδρίας, να απαντά στις ερωτήσεις των διαπιστευμένων δημοσιογράφων και να διαχειρίζεται καθημερινά την επικοινωνία της κυβέρνησης με τα αμερικανικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης.Η αποχώρηση ενός προσώπου από τη συγκεκριμένη θέση μέσα σε ελάχιστες ημέρες δημιουργεί ερωτήματα για τη διαδικασία επιλογής και ελέγχου των προσόντων των στελεχών που αναλαμβάνουν δημόσια καθήκοντα.Η περίπτωση της Ζακαράια αποκτά πρόσθετη σημασία επειδή η αμφισβήτηση των προσόντων της εμφανίστηκε σχεδόν ταυτόχρονα με την έναρξη της θητείας της. Η πρώτη ενημέρωση των δημοσιογράφων δεν αποτέλεσε την αφετηρία μιας περιόδου προσαρμογής στη νέα θέση, αλλά το μοναδικό δημόσιο δείγμα της παρουσίας της ως εκπροσώπου της αμερικανικής προεδρίας.Παραμένει άγνωστο ποιος θα την αντικαταστήσει και εάν ο Λευκός Οίκος θα προχωρήσει σε επίσημη εξήγηση για την αποχώρησή της.Εξίσου αδιευκρίνιστο παραμένει εάν η απόφαση συνδέεται αποκλειστικά με τη δημόσια αντιπαράθεση γύρω από τα επαγγελματικά της προσόντα ή εάν είχαν προηγηθεί και άλλες διαφωνίες σχετικά με την παρουσία της στη θέση.Η Ζακαράια αποχωρεί, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έχοντας πραγματοποιήσει μόλις μία επίσημη ενημέρωση των δημοσιογράφων.Το γεγονός ότι ο ίδιος ο πρόεδρος παραδέχθηκε δημόσια πως την είχε συμβουλεύσει να επανεξετάσει την ανάληψη των καθηκόντων της προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στην υπόθεση, χωρίς όμως να απαντά στο βασικό ερώτημα: γιατί μια επιλογή για τόσο σημαντική θέση στην επικοινωνιακή λειτουργία της αμερικανικής προεδρίας ανατράπηκε μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα.Η απερχόμενη εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια είχε χρειαστεί μόλις 13 λεπτά, στην πρώτη και μοναδική της ενημέρωση το πρωί της Τρίτης (ώρα ΗΠΑ), για να κολακεύσει τον Ντόναλντ Τραμπ, να απαντήσει στις ερωτήσεις μόλις τριών δημοσιογράφων, να κάνει τη σημαντική ανακοίνωση για το μέλλον της Αμερικανίδας πρέσβη στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ και να προσφέρει μια απρόσμενα χιουμοριστική στιγμή, όταν μπέρδεψε τον σύζυγό της με τον πρόεδρο.Η Ζακαράια, η οποία διαδέχθηκε την Καρολάιν Λέβιτ, είχε εμφανιστεί ιδιαίτερα ενθουσιασμένη καθώς ανέβηκε στο βήμα της αίθουσας ενημέρωσης Τύπου James S. Brady. Η φωνή της κατά διαστήματα πρόδιδε το άγχος της, ωστόσο διατήρησε το χαμόγελό της και φρόντισε να καταστήσει σαφές το βασικό της μήνυμα: επιθυμούσε εδώ και πολύ καιρό να εργαστεί για τον Τραμπ. «Ήθελα να εργαστώ για εκείνον εδώ και πάρα πολύ καιρό», δήλωσε, ευχαριστώντας τον Αμερικανό πρόεδρο για την εμπιστοσύνη του.Όσοι, πάντως, περίμεναν μια εκτενή πρώτη συζήτηση ανάμεσα στη νέα εκπρόσωπο και τους δημοσιογράφους που καλύπτουν τον Λευκό Οίκο, διαψεύστηκαν και βρέθηκαν μπροστά σε μια ιδιαίτερα σύντομη διαδικασία.Το μεγαλύτερο μέρος της ενημέρωσης είχε αφιερωθεί σε προετοιμασμένες δηλώσεις για όσα η Ζακαράια παρουσίασε ως επιτεύγματα της κυβέρνησης, από τους μισθούς και τις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων μέχρι την παραγωγή ενέργειας, τις ξένες επενδύσεις, τη μεταποίηση και την ασφάλεια των συνόρων. «Ο πρόεδρος Τραμπ αγωνίζεται και φέρνει αποτελέσματα για τους Αμερικανούς εργαζομένους κάθε λεπτό, κάθε ημέρα», δήλωσε.Με μόλις τρεις εβδομάδες να απομένουν μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, η Ζακαράια είχε αναφερθεί εκτενώς και στις προεκλογικές συγκεντρώσεις του Τραμπ, κάνοντας λόγο για συμμετοχή-ρεκόρ και αυξανόμενο ενθουσιασμό μεταξύ των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων.Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως, όταν ολοκλήρωσε τις αρχικές της δηλώσεις και άρχισε να δέχεται ερωτήσεις, η Ζακαράια έδωσε τον λόγο σε μόλις τρεις δημοσιογράφους: τον Νικ Γκίλμπερτσον του Breitbart News, τον Πίτερ Ντούσι του Fox News και την Ελίνα Σιραζί της Daily Mail.Η επιλογή είχε ενδιαφέρον όχι μόνο λόγω των μέσων ενημέρωσης που εκπροσωπούσαν, αλλά και εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο εξελίχθηκε η διαδικασία. Η Ζακαράια καλούσε τους δημοσιογράφους απευθείας με το όνομά τους, αντί να επιτρέπει την υποβολή ερωτήσεων από το σύνολο των παρευρισκομένων.Πρώτος πήρε τον λόγο ο Γκίλμπερτσον, ο οποίος καθόταν στη θέση που έχει παραχωρηθεί στα νέα μέσα ενημέρωσης. Αφού εξήρε τη Λέβιτ για την απόφασή της να ανοίξει την αίθουσα ενημερώσεων και σε δημοσιογράφους πέρα από τα παραδοσιακά ειδησεογραφικά μέσα, ρώτησε εάν η νέα εκπρόσωπος σκοπεύει να συνεχίσει την ίδια πρακτική.«Η προκάτοχός μου, Καρολάιν Λέβιτ, έκανε εκπληκτική δουλειά. Οπωσδήποτε θα τη διατηρήσουμε και θα την επεκτείνουμε όσο είναι δυνατόν. Αγαπάμε τα νέα μέσα ενημέρωσης και θέλουμε να τα αγκαλιάσουμε», απάντησε.Σε ερώτηση για το εάν θα ενταθεί το πρόγραμμα προεκλογικών εμφανίσεων του Τραμπ ενόψει των εκλογών, απάντησε χωρίς δισταγμό: «Απολύτως, να περιμένετε ακόμη περισσότερες εντατικές προεκλογικές εμφανίσεις» και πρόσθεσε ότι στο προσεχές πρόγραμμα μετακινήσεων του προέδρου έχει συμπεριληφθεί και το Κεντάκι, μαζί με τη Τζόρτζια και τη Φλόριντα.Η πιο ουσιαστική ερώτηση για τον νέο ρόλο της Ζακαράια προήλθε από τον δημοσιογράφο του Fox News, Πίτερ Ντούσι.Ο Ντούσι επισήμανε ότι η νέα εκπρόσωπος αναλαμβάνει καθήκοντα μόλις τρεις εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, τις οποίες ο ίδιος ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει δύσκολες για τους Ρεπουμπλικανούς.«Η δουλειά σας είναι απλώς να μιλάτε για θέματα του Λευκού Οίκου ή να κάνετε τα πράγματα λιγότερο δύσκολα για τους Ρεπουμπλικανούς στις ενδιάμεσες εκλογές;», τη ρώτησε.Η Ζακαράια δεν έκανε σαφή διάκριση ανάμεσα στις δύο αρμοδιότητες. «Λοιπόν, Πίτερ, έχω την ευκαιρία να κάνω αυτό που ήδη έκανα εκτός Λευκού Οίκου, δηλαδή να προσπαθώ να προβάλλω, να ενισχύω και να διευρύνω την απίστευτη ατζέντα του προέδρου Τραμπ για τον αμερικανικό λαό», απάντησε. Όπως εξήγησε, στόχος της είναι να επικοινωνεί αποτελεσματικότερα τα επιτεύγματα της κυβέρνησης, συνεργαζόμενη στενά με έναν πρόεδρο ο οποίος, όπως είπε, «είναι ο καλύτερος εκπρόσωπος του εαυτού του».Στη συνέχεια, ο Ντούσι πέρασε σε ένα πιο άμεσο ερώτημα εξωτερικής πολιτικής, ζητώντας να μάθει εάν οι ΗΠΑ έχουν σταματήσει να μοιράζονται πληροφορίες με την Ουκρανία. «Θα πρέπει να επανέλθω σε αυτό», περιορίστηκε να απαντήσει η Ζακαράια.Η σημαντικότερη είδηση της ενημέρωσης προέκυψε από ερώτηση της δημοσιογράφου της Daily Mail, Ελίνα Σιραζί, σχετικά με την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.Ο Τραμπ είχε δηλώσει την προηγούμενη ημέρα ότι εξέταζε το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της, εν μέσω δημοσιευμάτων που έθεταν ερωτήματα για τη συμπεριφορά της κατά την άσκηση των καθηκόντων της.Η Σιραζί ζήτησε να μάθει εάν η κυβέρνηση είχε καταλήξει σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για ενδεχόμενη αποπομπή της και εάν εξετάζονταν ήδη πιθανοί αντικαταστάτες.Η απάντηση της Ζακαράια ήταν σύντομη, αλλά ιδιαίτερα σημαντική. «Ζητήσαμε από την πρέσβη Γκιλφόιλ να παραιτηθεί. Υπήρξε ένα εξαιρετικά πολύτιμο μέλος της ομάδας και της ευχόμαστε καλή επιτυχία», είπε χαρακτηριστικά.Για τη Ζακαράια, επρόκειτο για μια ασυνήθιστα σημαντική ανακοίνωση στην πρώτη της εμφάνιση, η οποία κατά τα άλλα επικεντρώθηκε στην προβολή των επιτευγμάτων της κυβέρνησης.Στη συνέχεια, οι ερωτήσεις απέκτησαν πιο προσωπικό χαρακτήρα.Η Σιραζί υπενθύμισε ότι η Ζακαράια είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών και ότι η οικογένειά της ζούσε μέχρι πρόσφατα στην Καλιφόρνια. Τη ρώτησε πώς σκοπεύει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας της θέσης, ενώ παράλληλα μεγαλώνει μια πολυμελή οικογένεια. Ζήτησε επίσης να μάθει εάν η Λέβιτ, η οποία αποχώρησε από τη θέση της για να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά της, της είχε δώσει κάποια συμβουλή.Η Ζακαράια έγινε εμφανώς πιο εκδηλωτική. «Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον σύζυγό μου», ξεκίνησε.Εξήγησε ότι έχει τέσσερα παιδιά, ηλικίας 12, 10, 8 και 6 ετών, εκ των οποίων τα τρία είναι αγόρια. «Λατρεύω την οικογένειά μου. Την αγαπώ. Είναι η προτεραιότητά μου», δήλωσε, υπογραμμίζοντας πόσο σημαντικό είναι για την ίδια να περνά τα βράδια με τα παιδιά της.Τότε σημειώθηκε η στιγμή που διέκοψε για λίγο τον επίσημο χαρακτήρα της ενημέρωσης.«Ο πρόεδρός μου... συγγνώμη, ο σύζυγός μου», είπε η Ζακαράια, διορθώνοντας αμέσως τον εαυτό της. «Αυτό ήταν καλό», πρόσθεσε σχολιάζοντας το σαρδάμ της.Ανακτώντας την ψυχραιμία της, εξήγησε ότι ο σύζυγός της είχε φέρει και τα τέσσερα παιδιά τους στην Ουάσινγκτον για την εβδομάδα, καθώς η οικογένεια γιόρταζε δύο γενέθλια.«Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να γιορτάζουμε τα γενέθλια όλοι μαζί ως οικογένεια», ανέφερε και πρόσθεσε ότι η οικογένεια σχεδιάζει να μετακομίσει στην Ουάσινγκτον.Αναφερόμενη ξανά στην προκάτοχό της, είπε ότι η Λέβιτ τη στήριξε σημαντικά και της έδωσε συμβουλές για το πώς να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις της θέσης.Παραδέχθηκε, πάντως, ότι η συγκεκριμένη δουλειά δύσκολα επιτρέπει μια συμβατική ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. «Νομίζω ότι αυτή δεν είναι μια δουλειά στην οποία μπορείς απαραίτητα να διατηρήσεις ισορροπία», είπε.Στη συνέχεια, βρήκε ακόμη μία ευκαιρία να επαινέσει τον Τραμπ. «Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ο πιο φιλικός προς την οικογένεια πρόεδρος που είχαμε ποτέ», δήλωσε, προσθέτοντας το γεγονός ότι ο Τραμπ την επέλεξε για τη θέση, γνωρίζοντας ότι έχει τέσσερα παιδιά και ότι τα καθήκοντα θα είναι ιδιαίτερα απαιτητικά, αποδεικνύει την εμπιστοσύνη του στην ικανότητά της να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.Την ώρα που η συζήτηση είχε στραφεί στην προσωπική της ζωή, η Ζακαράια αποφάσισε να ολοκληρώσει απότομα τη διαδικασία.«Στην πραγματικότητα, θα κλείσω εδώ, επειδή ο πρόεδρος Τραμπ κατευθύνεται προς το Marine One για το ιστορικό μας ταξίδι στην Αλάσκα και μπορούμε να του κάνουμε όλες τις ερωτήσεις εκεί έξω», δήλωσε.Ο Αμερικανός πρόεδρος ετοιμαζόταν να αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο με προορισμό την αεροπορική βάση Joint Base Andrews, όπου θα επιβιβαζόταν στο Air Force One για να ταξιδέψει στην Αλάσκα και να συμμετάσχει σε ακόμη μία προεκλογική συγκέντρωση.Καθώς η Ζακαράια ετοιμαζόταν να αποχωρήσει, δημοσιογράφοι εξακολουθούσαν να προσπαθούν να υποβάλουν πρόσθετες ερωτήσεις, μεταξύ άλλων εάν ο Τραμπ είχε μιλήσει προσωπικά με την Γκιλφόιλ για την αποχώρησή της.Η νέα εκπρόσωπος, όμως, είχε ήδη αρχίσει να ολοκληρώνει την ενημέρωση. Έτσι, η πρώτη της εμφάνιση στο βήμα του Λευκού Οίκου τελείωσε σχεδόν τόσο γρήγορα όσο είχε αρχίσει.