Serie A: «Πάρτι» της Φροζινόνε με 4-2 επί της Σασουόλο και χατ-τρικ του 22χρονου Ραϊμόντο, δείτε τα γκολ
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Serie A Φροζινόνε Σασουόλο

Serie A: «Πάρτι» της Φροζινόνε με 4-2 επί της Σασουόλο και χατ-τρικ του 22χρονου Ραϊμόντο, δείτε τα γκολ

Ο νεαρός επιθετικός πέτυχε τρία γκολ (26', 30', 57') και οδήγησε τη Φροζινόνε σε εντυπωσιακή νίκη στην πρεμιέρα της 7ης αγωνιστικής

Serie A: «Πάρτι» της Φροζινόνε με 4-2 επί της Σασουόλο και χατ-τρικ του 22χρονου Ραϊμόντο, δείτε τα γκολ
Η Φροζινόνε συνεχίζει να... τρελαίνει κόσμο στην εφετινή Serie A. Λίγες μέρες μετά την ήττα της απ' τη Νάπολι (3-0), η ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλβίνι, έκανε... πάρτι απέναντι στη Σασουόλο, φτάνοντας στο εμφατικό 4-2 στον αγώνα με τον οποίο άνοιξε η αυλαία της 7ης αγωνιστικής.

Απόλυτος πρωταγωνιστής για τους γηπεδούχους ήταν ο 22χρονος επιθετικός Αντόνιο Ραϊμόντο, ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ (26', 30', 57' τα γκολ του), ενώ ο Κάλο στο 9' είχε ανοίξει το σκορ για τη Φροζινόνε. Τα γκολ της Σασουόλο πέτυχαν οι Μπεράρντι (15') και Τόρστβεντ (37').

Raimondo Hits THREE! | FROSINONE-SASSUOLO | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 7ης αγωνιστικής στη Serie A και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Φροζινόνε-Σασουόλο 4-2 (9' Κάλο, 26', 30', 57' Ραϊμόντο - 15' Μπεράρντι, 37' Τόρστβεντ)
Βενέτσια-Νάπολι 17/10
Μπολόνια-Ίντερ 17/10
Ρόμα-Τζένοα 17/10
Κλείσιμο
Ουντινέζε-Λέτσε 18/10
Φιορεντίνα-Κόμο 18/10
Μίλαν-Αταλάντα 18/10
Γιουβέντους-Λάτσιο 18/10
Μόντσα-Κάλιαρι 19/10
Πάρμα-Τορίνο 19/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)

Ίντερ 16
Λάτσιο 16
Ρόμα 14
Κάλιαρι 13
Φροζινόνε 13 -7αγ.
Μίλαν 12
Γιουβέντους 11
Κόμο 11
Νάπολι 10
Αταλάντα 9
Σασουόλο 8 -7αγ.
Τορίνο 7
Λέτσε 6
Μπολόνια 5
Ουντινέζε 4
Μόντσα 4
Τζένοα 4
Πάρμα 4
Φιορεντίνα 4
Βενέτσια 0

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