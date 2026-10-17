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Serie A: «Πάρτι» της Φροζινόνε με 4-2 επί της Σασουόλο και χατ-τρικ του 22χρονου Ραϊμόντο, δείτε τα γκολ
Serie A: «Πάρτι» της Φροζινόνε με 4-2 επί της Σασουόλο και χατ-τρικ του 22χρονου Ραϊμόντο, δείτε τα γκολ
Ο νεαρός επιθετικός πέτυχε τρία γκολ (26', 30', 57') και οδήγησε τη Φροζινόνε σε εντυπωσιακή νίκη στην πρεμιέρα της 7ης αγωνιστικής
Η Φροζινόνε συνεχίζει να... τρελαίνει κόσμο στην εφετινή Serie A. Λίγες μέρες μετά την ήττα της απ' τη Νάπολι (3-0), η ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλβίνι, έκανε... πάρτι απέναντι στη Σασουόλο, φτάνοντας στο εμφατικό 4-2 στον αγώνα με τον οποίο άνοιξε η αυλαία της 7ης αγωνιστικής.
Απόλυτος πρωταγωνιστής για τους γηπεδούχους ήταν ο 22χρονος επιθετικός Αντόνιο Ραϊμόντο, ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ (26', 30', 57' τα γκολ του), ενώ ο Κάλο στο 9' είχε ανοίξει το σκορ για τη Φροζινόνε. Τα γκολ της Σασουόλο πέτυχαν οι Μπεράρντι (15') και Τόρστβεντ (37').
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 7ης αγωνιστικής στη Serie A και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Φροζινόνε-Σασουόλο 4-2 (9' Κάλο, 26', 30', 57' Ραϊμόντο - 15' Μπεράρντι, 37' Τόρστβεντ)
Βενέτσια-Νάπολι 17/10
Μπολόνια-Ίντερ 17/10
Ρόμα-Τζένοα 17/10
Ουντινέζε-Λέτσε 18/10
Φιορεντίνα-Κόμο 18/10
Μίλαν-Αταλάντα 18/10
Γιουβέντους-Λάτσιο 18/10
Απόλυτος πρωταγωνιστής για τους γηπεδούχους ήταν ο 22χρονος επιθετικός Αντόνιο Ραϊμόντο, ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ (26', 30', 57' τα γκολ του), ενώ ο Κάλο στο 9' είχε ανοίξει το σκορ για τη Φροζινόνε. Τα γκολ της Σασουόλο πέτυχαν οι Μπεράρντι (15') και Τόρστβεντ (37').
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 7ης αγωνιστικής στη Serie A και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Φροζινόνε-Σασουόλο 4-2 (9' Κάλο, 26', 30', 57' Ραϊμόντο - 15' Μπεράρντι, 37' Τόρστβεντ)
Βενέτσια-Νάπολι 17/10
Μπολόνια-Ίντερ 17/10
Ρόμα-Τζένοα 17/10
Ουντινέζε-Λέτσε 18/10
Φιορεντίνα-Κόμο 18/10
Μίλαν-Αταλάντα 18/10
Γιουβέντους-Λάτσιο 18/10
Μόντσα-Κάλιαρι 19/10
Πάρμα-Τορίνο 19/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Ίντερ 16
Λάτσιο 16
Ρόμα 14
Κάλιαρι 13
Φροζινόνε 13 -7αγ.
Μίλαν 12
Γιουβέντους 11
Κόμο 11
Νάπολι 10
Αταλάντα 9
Σασουόλο 8 -7αγ.
Τορίνο 7
Λέτσε 6
Μπολόνια 5
Ουντινέζε 4
Μόντσα 4
Τζένοα 4
Πάρμα 4
Φιορεντίνα 4
Βενέτσια 0
Πάρμα-Τορίνο 19/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Ίντερ 16
Λάτσιο 16
Ρόμα 14
Κάλιαρι 13
Φροζινόνε 13 -7αγ.
Μίλαν 12
Γιουβέντους 11
Κόμο 11
Νάπολι 10
Αταλάντα 9
Σασουόλο 8 -7αγ.
Τορίνο 7
Λέτσε 6
Μπολόνια 5
Ουντινέζε 4
Μόντσα 4
Τζένοα 4
Πάρμα 4
Φιορεντίνα 4
Βενέτσια 0
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