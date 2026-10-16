Βαζέχα για Βαρδινογιάννη: Καλό ταξίδι ΚΥΡΙΕ Πρόεδρε, δεν θα σε ξεχάσω ποτέ
SPORTS
Παναθηναϊκός Κριστόφ Βαζέχα Γιώργος Βαρδινογιάννης

Βαζέχα για Βαρδινογιάννη: Καλό ταξίδι ΚΥΡΙΕ Πρόεδρε, δεν θα σε ξεχάσω ποτέ

Το «αντίο» του Κριστόφ Βαζέχα στον Γιώργο Βαρδινογιάννη ο οποίος τον έφερε στον Παναθηναϊκό

Βαζέχα για Βαρδινογιάννη: Καλό ταξίδι ΚΥΡΙΕ Πρόεδρε, δεν θα σε ξεχάσω ποτέ
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Θλίψη στην οικογένεια του Παναθηναϊκού έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Γιώργου Βαρδινογιάννη με τους παίκτες που συνεργάστηκαν με τον «καπετάνιο» να τον αποχαιρετούν ένας ένας με συγκινητικά λόγια. 

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης ήταν ο άνθρωπος που το 1989 από την Πολωνία τον Κριστόφ Βαζέχα ο οποίος έμελλε να στεριώσει για πάντα στην Ελλάδα και να γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Παναθηναϊκού. 

Ο Πολωνός παλαίμαχος άσος αποχαιρέτησε τον Γιώργο Βαρδινογιάννη γράφοντας

«Για μένα, ο «Καπετάνιος» δεν ήταν απλώς ένας άνθρωπος που σημάδεψε την ιστορία του Παναθηναϊκού. Ήταν ένας άνθρωπος που σημάδεψε και τη δική μου πορεία. Τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την ευκαιρία που μου έδωσε. Θα τον θυμάμαι πάντα με σεβασμό και ευγνωμοσύνη.

Καλό ταξίδι, ΚΥΡΙΕ Πρόεδρε.
Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ.
Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

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