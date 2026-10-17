Ουρουγουάη: Δοκιμάζεται η ψηφιακή κίτρινη κάρτα από τους διαιτητές για να καταργήσουν το... μπλοκάκι

Ο διαιτητής Εδουάρδο Βαρέλα χρησιμοποίησε τη συσκευή την Πέμπτη, στην αναμέτρηση της Νασιονάλ με τη Ρεντίστας για το Κύπελλο Ουρουγουάης

κίτρινης κάρτας, με μια ψηφιακή οθόνη, στο πλαίσιο δοκιμής που αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό μιας από τις παλαιότερες και πλέον χαρακτηριστικές «εικόνες» του ποδοσφαίρου.



Ο διαιτητής Εδουάρδο Βαρέλα χρησιμοποίησε τη συσκευή την Πέμπτη (15/10), στην αναμέτρηση της Νασιονάλ με τη Ρεντίστας για το Κύπελλο Ουρουγουάης, δοκιμάζοντας ένα σύστημα που έχει σχεδιαστεί για να απλοποιήσει το διοικητικό έργο των διαιτητών, καταγράφοντας ψηφιακά τις πειθαρχικές αποφάσεις.



«Προσπαθούμε να φέρουμε την τεχνολογία στο μοναδικό πράγμα στο ποδόσφαιρο που εξακολουθεί να είναι αναλογικό», δήλωσε την Παρασκευή (16/10), σε συνέντευξή του στον ουρουγουανικό ραδιοφωνικό σταθμό El Espectador Deportes, ο Μάουρο Σάκο, διευθυντής της REFe, της εταιρείας που βρίσκεται πίσω από το εγχείρημα.



Ντιέγκο ντε λα Πένια, παρακολουθούσαν έναν αγώνα υπό βροχερές συνθήκες και αναρωτήθηκαν πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η διαδικασία με την οποία οι διαιτητές κατέγραφαν χειρόγραφα τις παρατηρήσεις, προτού μεταφέρουν τις πληροφορίες σε ψηφιακά συστήματα.



Κλείσιμο χρονοσήμανση, με τους δημιουργούς της να επιδιώκουν να απλοποιήσουν την υποβολή των επίσημων εκθέσεων στην πλατφόρμα COMET της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ουρουγουάης.



Για τον Βαρέλα, το νέο εργαλείο ήταν εύχρηστο και το λογισμικό του ανταποκρινόταν γρήγορα, αν και αναγνώρισε ότι του έλειπε η θεατρικότητα της παραδοσιακής κίνησης. «Χάνεις λίγη από τη μαγεία της στιγμιαίας επίδειξης της κάρτας, αλλά πιστεύω ότι πρόκειται για κάτι που θα μας βοηθήσει πολύ, ιδιαίτερα στο διοικητικό κομμάτι», δήλωσε.



Οι πρώτες δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες ανέδειξαν επίσης ένα πρόβλημα: την ορατότητα. Μια προηγούμενη δοκιμή εγκαταλείφθηκε επειδή το ηλιακό φως καθιστούσε δύσκολη την ανάγνωση της οθόνης, ενώ οι θεατές στις εξέδρες και οι τηλεθεατές δυσκολεύτηκαν να διακρίνουν ορισμένες από τις αποφάσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα της Πέμπτης (15/10).



Ένας διαιτητής σήκωσε μια ηλεκτρονική συσκευή σε μέγεθος κινητού τηλεφώνου για να «παρατηρήσει» έναν ποδοσφαιριστή κατά τη διάρκεια αγώνα Κυπέλλου στην Ουρουγουάη αυτή την εβδομάδα, αντικαθιστώντας την καθιερωμένη επίδειξη τηςμε μια ψηφιακή οθόνη, στο πλαίσιο δοκιμής που αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό μιας από τις παλαιότερες και πλέον χαρακτηριστικές «εικόνες» του ποδοσφαίρου.Ο διαιτητήςχρησιμοποίησε τη συσκευή την Πέμπτη (15/10), στην αναμέτρηση της Νασιονάλ με τη Ρεντίστας για το, δοκιμάζοντας ένα σύστημα που έχει σχεδιαστεί για να απλοποιήσει το διοικητικό έργο των διαιτητών, καταγράφοντας ψηφιακά τις πειθαρχικές αποφάσεις.«Προσπαθούμε να φέρουμε την τεχνολογία στο μοναδικό πράγμα στο ποδόσφαιρο που εξακολουθεί να είναι αναλογικό», δήλωσε την Παρασκευή (16/10), σε συνέντευξή του στον ουρουγουανικό ραδιοφωνικό σταθμό, ο Μάουρο Σάκο, διευθυντής της REFe, της εταιρείας που βρίσκεται πίσω από το εγχείρημα.Η ιδέα προέκυψε πριν από περισσότερα από τρία χρόνια, όταν ο Σάκο και ο συνάδελφός του, διευθυντής της εταιρείας,, παρακολουθούσαν έναν αγώνα υπό βροχερές συνθήκες και αναρωτήθηκαν πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η διαδικασία με την οποία οι διαιτητές κατέγραφαν χειρόγραφα τις παρατηρήσεις, προτού μεταφέρουν τις πληροφορίες σε ψηφιακά συστήματα.Η νέα συσκευή καταγράφει τα περιστατικά ενός αγώνα μεμε τους δημιουργούς της να επιδιώκουν να απλοποιήσουν την υποβολή των επίσημων εκθέσεων στην πλατφόρμα COMET τηςτηςτον Βαρέλα, το νέο εργαλείο ήταν εύχρηστο και το λογισμικό του ανταποκρινόταν γρήγορα, αν και αναγνώρισε ότι του έλειπε η θεατρικότητα της παραδοσιακής κίνησης. «Χάνεις λίγη από τη μαγεία της στιγμιαίας επίδειξης της κάρτας, αλλά πιστεύω ότι πρόκειται για κάτι που θα μας βοηθήσει πολύ, ιδιαίτερα στο διοικητικό κομμάτι», δήλωσε.Οι πρώτες δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες ανέδειξαν επίσης ένα πρόβλημα: την ορατότητα. Μια προηγούμενη δοκιμή εγκαταλείφθηκε επειδή το ηλιακό φως καθιστούσε δύσκολη την ανάγνωση της οθόνης, ενώ οι θεατές στις εξέδρες και οι τηλεθεατές δυσκολεύτηκαν να διακρίνουν ορισμένες από τις αποφάσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα της Πέμπτης (15/10).

«Είναι ένα εγχείρημα που έχει περιθώρια βελτίωσης. Η εικόνα του ήταν πολύ καλύτερη από κοντά σε σχέση με αυτή που έβλεπε κανείς στην τηλεόραση. Η πρόκληση που έχουμε τώρα μπροστά μας είναι να το βελτιώσουμε για το σύνολο του κοινού», δήλωσε ο Ντε λα Πένια.



«Η κίτρινη κάρτα πρέπει να είναι κίτρινη, η κόκκινη κάρτα πρέπει να είναι κόκκινη και πρέπει να είναι ορατή τόσο στους θεατές στο γήπεδο όσο και στην τηλεόραση». Οι δημιουργοί εξετάζουν διάφορες αλλαγές, μεταξύ των οποίων την τοποθέτηση φωτισμού LED γύρω από τη συσκευή, ώστε τα χρώματα να είναι πιο ευδιάκριτα για τους θεατές.



Ο Σάκο δήλωσε ότι η εμπορική ονομασία έχει κατοχυρωθεί και ότι τόσο το υλικό όσο και το λογισμικό έχουν κατοχυρωθεί με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ενώ οι δημιουργοί της τεχνολογίας βρίσκονται στην Κίνα. Η δοκιμή έχει προκαλέσει ανάμεικτες αντιδράσεις στο διαδίκτυο.



«Έχουμε δει κάθε είδους σχόλια, θετικά και αρνητικά. Έχουμε γελάσει ακόμη και με τα memes», δήλωσε. «Το σημαντικό είναι ότι ο κόσμος συζητά γι' αυτό. Κάθε καινοτομία χρειάζεται χρόνο». Η REFe ελπίζει να εξελίξει περαιτέρω την τεχνολογία και, σε βάθος χρόνου, να την υιοθετήσουν η CONMEBOL, η συνομοσπονδία ποδοσφαίρου της Νότιας Αμερικής, και η FIFA, η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία.