Η υπόκλιση και η φωτογραφία του Βεζένκοβ με τον Γκουαρδιόλα μετά τον θρίαμβο του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη, δείτε βίντεο
Η υπόκλιση και η φωτογραφία του Βεζένκοβ με τον Γκουαρδιόλα μετά τον θρίαμβο του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη, δείτε βίντεο
Ο Καταλανός τεχνικός παρακολούθησε το θρίλερ στο «Παλάου Μπλαουγκράνα», με τον MVP της αναμέτρησης να τον αναζητά μετά τη λήξη
Μια ξεχωριστή στιγμή εκτυλίχθηκε στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπαρτσελόνα με 105-100 στην παράταση, για την 6η αγωνιστική της EuroLeague. Ο Σάσα Βεζένκοβ, που ήταν ο κορυφαίος των Πειραιωτών με 25 πόντους, έσπευσε να συναντήσει τον Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος παρακολούθησε την αναμέτρηση από τις εξέδρες, και του επιφύλαξε μια ιδιαίτερη υποδοχή.
Αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Βεζένκοβ αναζήτησε τον προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι, με τον οποίο γνωρίζεται από την κοινή παρουσία τους στον οργανισμό της Μπαρτσελόνα.
Ο δύο φορές MVP της EuroLeague σήκωσε τα χέρια του και τα κατέβασε κάνοντας μια χαρακτηριστική υπόκλιση προς τον Καταλανό τεχνικό, εκφράζοντας τον σεβασμό και τον θαυμασμό του.
Στη συνέχεια, τον παρακάλεσε να βγάλουν μαζί μια αναμνηστική φωτογραφία, με τον Γκουαρδιόλα να ανταποκρίνεται θετικά. Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν θερμή χειραψία και συνομίλησαν για λίγο, προτού ποζάρουν στον φωτογραφικό φακό.
Μόλις δύο ημέρες νωρίτερα είχε βρεθεί στο «Έτιχαντ» του Μάντσεστερ για την αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι με την Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions League, προτού επιστρέψει στη Βαρκελώνη για να παρακολουθήσει μπάσκετ το βράδυ της Παρασκευής.
Αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Βεζένκοβ αναζήτησε τον προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι, με τον οποίο γνωρίζεται από την κοινή παρουσία τους στον οργανισμό της Μπαρτσελόνα.
Ο δύο φορές MVP της EuroLeague σήκωσε τα χέρια του και τα κατέβασε κάνοντας μια χαρακτηριστική υπόκλιση προς τον Καταλανό τεχνικό, εκφράζοντας τον σεβασμό και τον θαυμασμό του.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στη συνέχεια, τον παρακάλεσε να βγάλουν μαζί μια αναμνηστική φωτογραφία, με τον Γκουαρδιόλα να ανταποκρίνεται θετικά. Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν θερμή χειραψία και συνομίλησαν για λίγο, προτού ποζάρουν στον φωτογραφικό φακό.
Από το Champions League στις εξέδρες της EuroLeagueΟ Γκουαρδιόλα, ο οποίος έχει επιστρέψει στην Καταλονία, εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα της Μπαρτσελόνα με τον πρωταθλητή Ευρώπης.
🎥 La sonora ovación del Palau Blaugrana a Pep Guardiola que ha venido a ver el partido de Euroliga entre el @FCBbasket y Olympiacos.@PIRATASBASKET pic.twitter.com/UUUkI4lbsK— José María Santiago (@jmsantiago33) October 16, 2026
Μόλις δύο ημέρες νωρίτερα είχε βρεθεί στο «Έτιχαντ» του Μάντσεστερ για την αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι με την Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions League, προτού επιστρέψει στη Βαρκελώνη για να παρακολουθήσει μπάσκετ το βράδυ της Παρασκευής.
Δεν ήταν πάντως η πρώτη του παρουσία σε αγώνα της EuroLeague. Τον Ιανουάριο του 2022 είχε παρακολουθήσει την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τη Βιλερμπάν στο «Παλάου Μπλαουγκράνα», ενώ τον Οκτώβριο του 2015, όταν ήταν προπονητής της ποδοσφαιρικής Μπάγερν Μονάχου, είχε βρεθεί στις εξέδρες για τον αγώνα της μπασκετικής ομάδας του συλλόγου με τη Χίμκι Μόσχας.
Η κορύφωση ήρθε στο φινάλε της κανονικής διάρκειας, όταν ο Τζάστιν Ρόμπινσον ευστόχησε σε τρίποντο στα τελευταία δευτερόλεπτα, ισοφαρίζοντας σε 92-92 και στέλνοντας την αναμέτρηση στην παράταση.
Στο έξτρα πεντάλεπτο, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν τις λύσεις και εξασφάλισαν τη νίκη, ολοκληρώνοντας με δύο επιτυχίες την ισπανική περιοδεία τους στη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν.
Ο Βεζένκοβ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 25 πόντους, την υψηλότερη φετινή του επίδοση, και αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης.
Ο Βεζένκοβ ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της επιτυχίας, με την εμφάνισή του να επιβεβαιώνει τον καθοριστικό ρόλο του στον Ολυμπιακό. Παρ' όλα αυτά, το τελευταίο του στιγμιότυπο από το «Παλάου Μπλαουγκράνα» δεν αφορούσε κάποιο καλάθι, αλλά την υπόκλιση και τη φωτογραφία που ζήτησε από τον Πεπ Γκουαρδιόλα.
Το τρίποντο που έστειλε το παιχνίδι στην παράτασηΟ Καταλανός τεχνικός παρακολούθησε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, το οποίο τον έκανε αρκετές φορές να σηκωθεί από τη θέση του.
Η κορύφωση ήρθε στο φινάλε της κανονικής διάρκειας, όταν ο Τζάστιν Ρόμπινσον ευστόχησε σε τρίποντο στα τελευταία δευτερόλεπτα, ισοφαρίζοντας σε 92-92 και στέλνοντας την αναμέτρηση στην παράταση.
Στο έξτρα πεντάλεπτο, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν τις λύσεις και εξασφάλισαν τη νίκη, ολοκληρώνοντας με δύο επιτυχίες την ισπανική περιοδεία τους στη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν.
Ο Βεζένκοβ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 25 πόντους, την υψηλότερη φετινή του επίδοση, και αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης.
Ο Βεζένκοβ ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της επιτυχίας, με την εμφάνισή του να επιβεβαιώνει τον καθοριστικό ρόλο του στον Ολυμπιακό. Παρ' όλα αυτά, το τελευταίο του στιγμιότυπο από το «Παλάου Μπλαουγκράνα» δεν αφορούσε κάποιο καλάθι, αλλά την υπόκλιση και τη φωτογραφία που ζήτησε από τον Πεπ Γκουαρδιόλα.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα