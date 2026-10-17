Η υπόκλιση και η φωτογραφία του Βεζένκοβ με τον Γκουαρδιόλα μετά τον θρίαμβο του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη, δείτε βίντεο

Το τρίποντο που έστειλε το παιχνίδι στην παράταση

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Δεν ήταν πάντως η πρώτη του παρουσία σε αγώνα της EuroLeague. Τον Ιανουάριο του 2022 είχε παρακολουθήσει την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τη Βιλερμπάν στο «Παλάου Μπλαουγκράνα», ενώ τον Οκτώβριο του 2015, όταν ήταν προπονητής της ποδοσφαιρικής Μπάγερν Μονάχου, είχε βρεθεί στις εξέδρες για τον αγώνα της μπασκετικής ομάδας του συλλόγου με τη Χίμκι Μόσχας.Ο Καταλανός τεχνικός παρακολούθησε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, το οποίο τον έκανε αρκετές φορές να σηκωθεί από τη θέση του.Η κορύφωση ήρθε στο φινάλε της κανονικής διάρκειας, όταν ο Τζάστιν Ρόμπινσον ευστόχησε σε τρίποντο στα τελευταία δευτερόλεπτα, ισοφαρίζοντας σε 92-92 και στέλνοντας την αναμέτρηση στην παράταση.Στο έξτρα πεντάλεπτο, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν τις λύσεις και εξασφάλισαν τη νίκη, ολοκληρώνοντας με δύο επιτυχίες την ισπανική περιοδεία τους στη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν.Ο Βεζένκοβ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 25 πόντους, την υψηλότερη φετινή του επίδοση, και αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης.Ο Βεζένκοβ ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της επιτυχίας, με την εμφάνισή του να επιβεβαιώνει τον καθοριστικό ρόλο του στον Ολυμπιακό. Παρ' όλα αυτά, το τελευταίο του στιγμιότυπο από το «Παλάου Μπλαουγκράνα» δεν αφορούσε κάποιο καλάθι, αλλά την υπόκλιση και τη φωτογραφία που ζήτησε από τον Πεπ Γκουαρδιόλα.