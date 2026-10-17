Sleepovers, σχολικές εκδρομές, κατασκήνωση. Δεν είναι απλώς μια διανυκτέρευση. Είναι μια μικρή πρόβα ανεξαρτησίας.
Νεκρή 29χρονη μετά από πτώση από ταράτσα πολυκατοικίας στην Πάτρα, βρέθηκε σημείωμα δίπλα της
Νεκρή 29χρονη μετά από πτώση από ταράτσα πολυκατοικίας στην Πάτρα, βρέθηκε σημείωμα δίπλα της
Η γυναίκα εντοπίστηκε στον ακάλυπτο πολυκατοικίας στην οδό Αγίας Σοφίας – Πρόκειται για το τρίτο ανάλογο περιστατικό μέσα σε μία εβδομάδα
Τραγωδία σημειώθηκε στην Πάτρα, όπου μια 29χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στον ακάλυπτο πολυκατοικίας, στην οδό Αγίας Σοφίας, έπειτα από πτώση από ταράτσα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γείτονες αντιλήφθηκαν το περιστατικό και ειδοποίησαν την Αστυνομία, με αστυνομικούς να σπεύδουν στο σημείο και να εντοπίζουν τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δίπλα στην 29χρονη βρέθηκε ένα σημείωμα, το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών του θανάτου της. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για το περιεχόμενό του.
Το περιστατικό προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς, σύμφωνα με τα τοπικά δημοσιεύματα, πρόκειται για την τρίτη ανάλογη τραγωδία που καταγράφεται στην Πάτρα μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας.
Οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης της 29χρονης παραμένουν υπό διερεύνηση.
πηγή: tempo24
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γείτονες αντιλήφθηκαν το περιστατικό και ειδοποίησαν την Αστυνομία, με αστυνομικούς να σπεύδουν στο σημείο και να εντοπίζουν τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δίπλα στην 29χρονη βρέθηκε ένα σημείωμα, το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών του θανάτου της. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για το περιεχόμενό του.
Το περιστατικό προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς, σύμφωνα με τα τοπικά δημοσιεύματα, πρόκειται για την τρίτη ανάλογη τραγωδία που καταγράφεται στην Πάτρα μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας.
Οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης της 29χρονης παραμένουν υπό διερεύνηση.
πηγή: tempo24
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