Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Γιαννακόπουλος για Βαρδινογιάννη: Λίγους ανθρώπους στη ζωή μου συμπαθούσα όσο τον Καπετάνιο, καλό ταξίδι δεν σε ξεχνάμε ποτέ
Γιαννακόπουλος για Βαρδινογιάννη: Λίγους ανθρώπους στη ζωή μου συμπαθούσα όσο τον Καπετάνιο, καλό ταξίδι δεν σε ξεχνάμε ποτέ
«Ένας ήταν ο Καπετάνιος, όλοι οι άλλοι ήταν των λιμνών και των γλυκών νερών», ανέφερε σε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram o ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός
Το δικό του αποχαιρετιστήριο μήνυμα στον Γιώργο Βαρδινογιάννη, ο οποίος έφυγε σήμερα (16/10) από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών, έστειλε με ένα story στο Instagram ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
Όπως αναφέρει στο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram «λίγους ανθρώπους στη ζωή μου συμπαθούσα όσο τον Καπετάνιο».
«Ένας είναι ο Καπετάνιος, ένας ήταν ο Καπετάνιος. Όλοι οι άλλοι ήταν των λιμνών και των γλυκών νερών. Καπετάνιε καλό ταξίδι, δεν σε ξεχνάμε ποτέ», είπε.
Όπως αναφέρει στο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram «λίγους ανθρώπους στη ζωή μου συμπαθούσα όσο τον Καπετάνιο».
«Ένας είναι ο Καπετάνιος, ένας ήταν ο Καπετάνιος. Όλοι οι άλλοι ήταν των λιμνών και των γλυκών νερών. Καπετάνιε καλό ταξίδι, δεν σε ξεχνάμε ποτέ», είπε.
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