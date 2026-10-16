Γιαννακόπουλος για Βαρδινογιάννη: Λίγους ανθρώπους στη ζωή μου συμπαθούσα όσο τον Καπετάνιο, καλό ταξίδι δεν σε ξεχνάμε ποτέ
SPORTS
Δημήτρης Γιαννακόπουλος Γιώργος Βαρδινογιάννης

Γιαννακόπουλος για Βαρδινογιάννη: Λίγους ανθρώπους στη ζωή μου συμπαθούσα όσο τον Καπετάνιο, καλό ταξίδι δεν σε ξεχνάμε ποτέ

«Ένας ήταν ο Καπετάνιος, όλοι οι άλλοι ήταν των λιμνών και των γλυκών νερών», ανέφερε σε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram o ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Γιαννακόπουλος για Βαρδινογιάννη: Λίγους ανθρώπους στη ζωή μου συμπαθούσα όσο τον Καπετάνιο, καλό ταξίδι δεν σε ξεχνάμε ποτέ
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Το δικό του αποχαιρετιστήριο μήνυμα στον Γιώργο Βαρδινογιάννη, ο οποίος έφυγε σήμερα (16/10) από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών, έστειλε με ένα story στο Instagram ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Όπως αναφέρει στο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram «λίγους ανθρώπους στη ζωή μου συμπαθούσα όσο τον Καπετάνιο».

«Ένας είναι ο Καπετάνιος, ένας ήταν ο Καπετάνιος. Όλοι οι άλλοι ήταν των λιμνών και των γλυκών νερών. Καπετάνιε καλό ταξίδι, δεν σε ξεχνάμε ποτέ», είπε.

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