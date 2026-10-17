Ρένα Μόρφη για τη γνωριμία με την Ντούα Λίπα και την Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Έχουμε μια σχέση με τον Ρομέν Γαβρά και μας έφερε τη νύφη
Ρένα Μόρφη για τη γνωριμία με την Ντούα Λίπα και την Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Έχουμε μια σχέση με τον Ρομέν Γαβρά και μας έφερε τη νύφη
Η τραγουδίστρια εξήγησε πώς γνώρισε τις προσωπικότητες της διεθνούς σόουμπιζ, ενώ μίλησε και για τη σχέση της με τον Ελληνογάλλο σκηνοθέτη
Στη γνωριμία της με την Ντούα Λίπα και την Έμιλι Ραταϊκόφσκι αναφέρθηκε η Ρένα Μόρφη, εξηγώντας πως ο Ρομέν Γαβράς είναι ο συνδετικός κρίκος.
Η συζήτηση σχετικά με την επαφή που είχε με τις προσωπικότητες της διεθνούς σόουμπιζ ξεκίνησε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» όπου ήταν καλεσμένη η τραγουδίστρια. Αφορμή αποτέλεσαν οι πρόσφατες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, δείχνοντας τη Ρένα Μόρφη να γευματίζει μαζί με τους Έμιλι Ραταϊκόφσκι και Ρομέν Γαβρά.
Όπως είπε η τραγουδίστρια, διατηρεί φιλική σχέση με τον Ελληνογάλλο σκηνοθέτη, γιο του Κώστα Γαβρά, μέσω του οποίου γνώρισε τόσο την πρώην σύντροφό του, Ντούα Λίπα όσο και τη νυν σύντροφό του Έμιλι Ραταϊκόφσκι.
Αναφερόμενη στη γνωριμία της με τη Λίπα, η Ρένα Μόρφη εξήγησε πώς προέκυψε η συνάντησή τους μέσω του Ρομέν Γαβρά στη Σίφνο. «Η Ντούα Λίπα ήρθε στη Σίφνο, όπου έχουμε ένα wine bar. Όπως γνωρίζουμε, πριν παντρευτεί, είχε σχέση με Ελληνογάλλο. Επειδή τυχαίνει να έχουμε μια σχέση με τον Ρομέν, μας την έφερε τη νύφη» είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια γνώρισε και την Έμιλι Ραταϊκόφσκι για την οποία μίλησε με θερμά λόγια, χαρακτηρίζοντάς την «κούκλα». Η Ρένα Μόρφη αποκάλυψε, ότι είχαν την ευκαιρία να περάσουν χρόνο μαζί στις διακοπές τους, να φάνε και να γυμναστούν παρέα. Περιγράφοντας τις κοινές τους στιγμές, δήλωσε: «Κάναμε λίγες διακοπές μαζί, φάγαμε μαζί, γυμναστήκαμε μαζί και κουβεντιάσαμε λίγο».
Μιλώντας ειδικότερα για τη συνάντησή της με την Ντούα Λίπα, η Ρένα Μόρφη δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τη διεθνή σταρ. «Είναι θεά» δήλωσε, ενώ ανέφερε ότι άκουσε ένα από τα τραγούδια της και συγκεκριμένα το «Όταν Σου Χορεύω». Όπως είπε, την επόμενη ημέρα η Λίπα της ανέφερε ότι το βρήκε «τέλειο».
Πριν από λίγες ημέρες, η Έμιλι Ραταϊκόφσκι ταξίδεψε στην Ελλάδα για να συνοδεύσει τον σύντροφό της, Ρομέν Γαβρά, στην πρεμιέρα της ταινίας του «Θυσία», η οποία πραγματοποιήθηκε στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Μετά την προβολή, το διάσημο μοντέλο γευμάτισε με τον σκηνοθέτη σε εστιατόριο της Αθήνας, όπου δοκίμασε γεύσεις της ελληνικής κουζίνας. Στην παρέα τους βρισκόταν και η Ρένα Μόρφη.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η συζήτηση σχετικά με την επαφή που είχε με τις προσωπικότητες της διεθνούς σόουμπιζ ξεκίνησε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» όπου ήταν καλεσμένη η τραγουδίστρια. Αφορμή αποτέλεσαν οι πρόσφατες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, δείχνοντας τη Ρένα Μόρφη να γευματίζει μαζί με τους Έμιλι Ραταϊκόφσκι και Ρομέν Γαβρά.
Όπως είπε η τραγουδίστρια, διατηρεί φιλική σχέση με τον Ελληνογάλλο σκηνοθέτη, γιο του Κώστα Γαβρά, μέσω του οποίου γνώρισε τόσο την πρώην σύντροφό του, Ντούα Λίπα όσο και τη νυν σύντροφό του Έμιλι Ραταϊκόφσκι.
Αναφερόμενη στη γνωριμία της με τη Λίπα, η Ρένα Μόρφη εξήγησε πώς προέκυψε η συνάντησή τους μέσω του Ρομέν Γαβρά στη Σίφνο. «Η Ντούα Λίπα ήρθε στη Σίφνο, όπου έχουμε ένα wine bar. Όπως γνωρίζουμε, πριν παντρευτεί, είχε σχέση με Ελληνογάλλο. Επειδή τυχαίνει να έχουμε μια σχέση με τον Ρομέν, μας την έφερε τη νύφη» είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια γνώρισε και την Έμιλι Ραταϊκόφσκι για την οποία μίλησε με θερμά λόγια, χαρακτηρίζοντάς την «κούκλα». Η Ρένα Μόρφη αποκάλυψε, ότι είχαν την ευκαιρία να περάσουν χρόνο μαζί στις διακοπές τους, να φάνε και να γυμναστούν παρέα. Περιγράφοντας τις κοινές τους στιγμές, δήλωσε: «Κάναμε λίγες διακοπές μαζί, φάγαμε μαζί, γυμναστήκαμε μαζί και κουβεντιάσαμε λίγο».
Μιλώντας ειδικότερα για τη συνάντησή της με την Ντούα Λίπα, η Ρένα Μόρφη δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τη διεθνή σταρ. «Είναι θεά» δήλωσε, ενώ ανέφερε ότι άκουσε ένα από τα τραγούδια της και συγκεκριμένα το «Όταν Σου Χορεύω». Όπως είπε, την επόμενη ημέρα η Λίπα της ανέφερε ότι το βρήκε «τέλειο».
Πριν από λίγες ημέρες, η Έμιλι Ραταϊκόφσκι ταξίδεψε στην Ελλάδα για να συνοδεύσει τον σύντροφό της, Ρομέν Γαβρά, στην πρεμιέρα της ταινίας του «Θυσία», η οποία πραγματοποιήθηκε στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Μετά την προβολή, το διάσημο μοντέλο γευμάτισε με τον σκηνοθέτη σε εστιατόριο της Αθήνας, όπου δοκίμασε γεύσεις της ελληνικής κουζίνας. Στην παρέα τους βρισκόταν και η Ρένα Μόρφη.
Δείτε τις φωτογραφίες
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