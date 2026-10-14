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Οι Νέοι της ΑΕΚ επικράτησαν με 2-1 της Σαχτάρ και πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στην ιστορία του UEFA Youth League
Οι Νέοι της ΑΕΚ επικράτησαν με 2-1 της Σαχτάρ και πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στην ιστορία του UEFA Youth League
Η Κ19 της ΑΕΚ ξεπέρασε το εμπόδιο της Σαχτάρ επί αγγλικού εδάφους και πέτυχε την πρώτη νίκη της στο UEFA Youth League - Τα γκολ των «κιτρινόμαυρων» πέτυχαν οι Φιλιππιάδης (19') και Αργυρίου (52')
Ένα σπουδαίο διπλό πανηγύρισαν οι Νέοι της ΑΕΚ καθώς επικράτησαν της Σαχτάρ Ντόνετσκ σε ουδέτερη έδρα με 2-1 και πέτυχαν τον πρώτο τους τρίποντο στο Youth League φτάνοντας τους 4 βαθμούς.
Η AEK ξεκίνησε με τον Ιωάννου κάτω από τα δοκάρια, τους Ταμπάκογλου, Ψυρόπουλο, Φιλιππιάδη και Ρίννη στην τετράδα της άμυνας ενώ ο Γκολφίνος με τον Σκάκιτς μοιράστηκαν τη μεσαία γραμμή με τον Φρατζεσκάκη. Ο Σιούτας με τον Αμανατίδη ήταν στα εξτρέμ έχοντας τον Αργυρίου στην κορυφή ως φορ.
Η Ένωση μπήκε δυναμικά στον αγωνιστικό χώρο και στο 19ο λεπτό βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα χάρη στον Φιλιππιάδη. Ο νεαρός στόπερ, μετά από εκτέλεση κόρνερ βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο και από κοντά έκανε το 0-1 για την ελληνική ομάδα.
Οι φιλοξενούμενοι ήταν ανώτεροι σε όλο το πρώτο ημίχρονο και έφτασαν δύο φορές κοντά στο 0-2. Αρχικά στο 30', μετά από λάθος της άμυνας, ο Αμανατίδης πάτησε στην περιοχή αλλά το γύρισμά του δεν βρήκε συμπαίκτη. Οκτώ λεπτά αργότερα, ο Σιούτα έκανε μία προσπάθεια αλλά η μπάλα κατέληξε εκτός εστίας με αποτέλεσμα το 0-1 να είναι το τελικό σκορ του πρώτου ημιχρόνου.
Εν τέλει, η ΑΕΚ βρήκε το γκολ στο 52ο λεπτό και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο. Ο Αργυρίου έκανε δική του μπάλα μετά από πάσα του Γκολφίνου, έπιασε ένα ωραίο σουτ και δεν άφησε περιθώρια στον αντίπαλο πορτιέρε για το 0-2 της ομάδας του. Ωστόσο το δεύτερο γκολ, έκανε τη Σαχτάρ να ρισκάρει περισσότερο και να πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο.
Στο 66' μάλιστα, βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα και ξαναμπήκε στο παιχνίδι καθώς ο Τιουτιούνοφ εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία της αμυντικής γραμμής και με πλασέ έκανε το 1-2 για τους γηπεδούχους. Αυτό έδωσε ακόμα περισσότερο αέρα στους Ουκρανούς, οι οποίοι άγγιξαν το 2-2 στο 74' αλλά το σουτ του Ραγιάν Ρομπέρτο πέρασε δίπλα από την εστία του Ιωάννου.
Οι Ουκρανοί προσπάθησαν αλλά δεν κατάφεραν να βρουν το γκολ της ισοφάρισης με την ΑΕΚ να πανηγυρίζει το παρθενικό της τρίποντο στη διοργάνωση και να ανεβαίνει στους 4 βαθμούς.
ΑΕΚ: Ιωάννου, Ταμπάκογλου, Ψυρόπουλος, Φιλιππιάδης, Ρίννης, Γκολφίνος, Σκάκιτς, Φρατζεσκάκης, Σιούτας, Αμανατίδης, Αργυρίου.
Πηγή: gazzetta.gr
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