Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Το σκάνδαλο της χρονιάς στην Αργεντινή: Πέναλτι ακυρώθηκε μέσω... κινητού στον αγώνα Ολ Μπόις - Γοδόι Κρουζ, δείτε βίντεο
Ο διαιτητής Νικολάς Λαμολίνα ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής του αγώνα καταλογίζοντας δύο ανύπαρκτα πέναλτι, ενώ ακύρωσε το δεύτερο μετά την προβολή βίντεο από κινητό τηλέφωνο που κρατούσε ποδοσφαιριστής
Ο αγώνας ξεκίνησε με καθυστέρηση μισής ώρας καθώς είχαμε σοβαρά επεισόδια των οπαδών των γηπεδούχων με τις αστυνομικές δυνάμεις και ολοκληρώθηκε με ακόμη μεγαλύτερη λόγω των απίθανων σφυριγμάτων του διαιτητή Νικολάς Λαμολίνα.
🔥💣 “ES UN ESCÁNDALO” Nicolás Lamolina le sancionó un penal a Godoy Cruz ante All Boys cuando la infracción se dio afuera del área y los jugadores del albo le mostraron la jugada al juez con un celular https://t.co/shJtVkq9em— PaseClave (@paseclave__) October 13, 2026
Ο τελευταίος καταλόγισε δύο ανύπαρκτα πέναλτι, αλλά το πιο απίστευτο ήταν ότι ανακάλεσε το δεύτερο όταν οι παίκτες της γηπεδούχου ομάδας του έδειξαν από ένα κινητό τηλέφωνο ότι το φάουλ είχε γίνει έξω από την περιοχή.
Το πρώτο σκάνδαλο ήρθε στο 68ο λεπτό, όταν καταλόγισε ένα ανύπαρκτο πέναλτι υπέρ των φιλοξενούμενων για υποτιθέμενο χέρι αμυντικού (ο οποίος είχε τα χέρια του κολλημένα στο σώμα). Παρά τη δικαιολογημένη οργή των γηπεδούχων, η ποινή διατηρήθηκε, αλλά ο επιθετικός Μαρτίν Πίνο αστόχησε στην εκτέλεση, δίνοντας στον αγώνα μια ελαφριά προσωρινή ανανάσα πριν από την τελική έκρηξη.
"Robo en vivo y en directo" Por el increíble penal que Nicolás Lamolina (árbitro de primera división) le regaló a Godoy Cruz ante All Boys. https://t.co/l0gGTzHkoA— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 13, 2026
"Justicia Divina" Porque Martín Pino, jugador de Godoy Cruz erró el penal ante All Boys tras un papelón de Nicolás Lamolina. https://t.co/Qs8FGIwgKf— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 13, 2026
Ωστόσο η νέα έκρηξη ήρθε στο 88' με τον καταλογισμό ενός δεύτερου ανύπαρκτου πέναλτι, καθώς η παράβαση έγινε ξεκάθαρα εκτός περιοχής.
"Es un bochorno" Porque Nicolás Lamolina cobró un penal a favor de Godoy Cruz ante All Boys cuando claramente fue afuera. https://t.co/08TSAngoIR— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 13, 2026
Οι παίκτες των γηπεδούχων και οι παράγοντες περικύκλωσαν τον διαιτητή για να διαμαρτυρηθούν, ενώ την ίδια ώρα του έδειχναν οθόνες κινητών τηλεφώνων με την επανάληψη της φάσης. Ο αγώνας διεκόπη για 26 λεπτά, με 100 οπαδούς να εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο και τον διαιτητή μετά την επιστροφή της ηρεμίας να... ακυρώνει το πέναλτι λέγοντας ότι ο βοηθός του τον είχε ειδοποιήσει για το λάθος!
"VAR" Porque el jugador de All Boys le mostró la transmisión de LPF Play para mostrarle a Nicolás Lamolina que fue claramente afuera. https://t.co/fUGOEFZHKA— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 13, 2026
Όπως ήταν αναμενόμενο αυτή η αλλαγή απόφασης προκάλεσε την οργή των φιλοξενούμενων, αλλά το πέναλτι έγινε φάουλ και μετά από σχεδόν 70 λεπτά το Β' ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το 0-0 να είναι το τελικό αποτέλεσμα.
"Nicolás Lamolina" Porque parece que cambió de opinión y entraron todos los suplentes de Godoy Cruz a reclamarle. https://t.co/sFL3lnF0YI— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 13, 2026
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