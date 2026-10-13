Το σκάνδαλο της χρονιάς στην Αργεντινή: Πέναλτι ακυρώθηκε μέσω... κινητού στον αγώνα Ολ Μπόις - Γοδόι Κρουζ, δείτε βίντεο

"VAR" Porque el jugador de All Boys le mostró la transmisión de LPF Play para mostrarle a Nicolás Lamolina que fue claramente afuera. https://t.co/fUGOEFZHKA — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 13, 2026

"Nicolás Lamolina" Porque parece que cambió de opinión y entraron todos los suplentes de Godoy Cruz a reclamarle. https://t.co/sFL3lnF0YI — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 13, 2026

Οι παίκτες των γηπεδούχων και οι παράγοντες περικύκλωσαν τον διαιτητή για να διαμαρτυρηθούν, ενώ την ίδια ώρα του έδειχναν οθόνες κινητών τηλεφώνων με την επανάληψη της φάσης. Ο αγώνας διεκόπη για 26 λεπτά, με 100 οπαδούς να εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο και τον διαιτητή μετά την επιστροφή της ηρεμίας να... ακυρώνει το πέναλτι λέγοντας ότι ο βοηθός του τον είχε ειδοποιήσει για το λάθος!Όπως ήταν αναμενόμενο αυτή η αλλαγή απόφασης προκάλεσε την οργή των φιλοξενούμενων, αλλά το πέναλτι έγινε φάουλ και μετά από σχεδόν 70 λεπτά το Β' ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το 0-0 να είναι το τελικό αποτέλεσμα.