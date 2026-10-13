ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ύποπτη βαλίτσα κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά, στο σημείο το ΤΕΕΜ

Το σκάνδαλο της χρονιάς στην Αργεντινή: Πέναλτι ακυρώθηκε μέσω... κινητού στον αγώνα Ολ Μπόις - Γοδόι Κρουζ, δείτε βίντεο
SPORTS
Αργεντινή Ποδόσφαιρο επεισόδια σε ποδοσφαιρικό αγώνα Πέναλτι Διαιτητής

Το σκάνδαλο της χρονιάς στην Αργεντινή: Πέναλτι ακυρώθηκε μέσω... κινητού στον αγώνα Ολ Μπόις - Γοδόι Κρουζ, δείτε βίντεο

Ο διαιτητής Νικολάς Λαμολίνα ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής του αγώνα καταλογίζοντας δύο ανύπαρκτα πέναλτι, ενώ ακύρωσε το δεύτερο μετά την προβολή βίντεο από κινητό τηλέφωνο που κρατούσε ποδοσφαιριστής

Το σκάνδαλο της χρονιάς στην Αργεντινή: Πέναλτι ακυρώθηκε μέσω... κινητού στον αγώνα Ολ Μπόις - Γοδόι Κρουζ, δείτε βίντεο
Δημήτρης Τυχάλας
3 ΣΧΟΛΙΑ
Απίθανα πράγματα στη Β' κατηγορία της Αργεντινής και στην αναμέτρηση Ολ Μπόις - Γοδόι Κρουζ όπου οι γηπεδούχοι ήθελαν τη νίκη στη μάχη για την παραμονή και οι φιλοξενούμεοι στην προσπάθεια τους να πάρουν την άνοδο.

Ο αγώνας ξεκίνησε με καθυστέρηση μισής ώρας καθώς είχαμε σοβαρά επεισόδια των οπαδών των γηπεδούχων με τις αστυνομικές δυνάμεις και ολοκληρώθηκε με ακόμη μεγαλύτερη λόγω των απίθανων σφυριγμάτων του διαιτητή Νικολάς Λαμολίνα.


Ο τελευταίος καταλόγισε δύο ανύπαρκτα πέναλτι, αλλά το πιο απίστευτο ήταν ότι ανακάλεσε το δεύτερο όταν οι παίκτες της γηπεδούχου ομάδας του έδειξαν από ένα κινητό τηλέφωνο ότι το φάουλ είχε γίνει έξω από την περιοχή. 

Το πρώτο σκάνδαλο ήρθε στο 68ο λεπτό, όταν καταλόγισε ένα ανύπαρκτο πέναλτι υπέρ των φιλοξενούμενων για υποτιθέμενο χέρι αμυντικού (ο οποίος είχε τα χέρια του κολλημένα στο σώμα). Παρά τη δικαιολογημένη οργή των γηπεδούχων, η ποινή διατηρήθηκε, αλλά ο επιθετικός Μαρτίν Πίνο αστόχησε στην εκτέλεση, δίνοντας στον αγώνα μια ελαφριά προσωρινή ανανάσα πριν από την τελική έκρηξη.



Κλείσιμο


Ωστόσο η νέα έκρηξη ήρθε στο 88' με τον καταλογισμό ενός δεύτερου ανύπαρκτου πέναλτι, καθώς η παράβαση έγινε ξεκάθαρα εκτός περιοχής.



Οι παίκτες των γηπεδούχων και οι παράγοντες περικύκλωσαν τον διαιτητή για να διαμαρτυρηθούν, ενώ την ίδια ώρα του έδειχναν οθόνες κινητών τηλεφώνων με την επανάληψη της φάσης. Ο αγώνας διεκόπη για 26 λεπτά, με 100 οπαδούς να εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο και τον διαιτητή μετά την επιστροφή της ηρεμίας να... ακυρώνει το πέναλτι λέγοντας ότι ο βοηθός του τον είχε ειδοποιήσει για το λάθος!



Όπως ήταν αναμενόμενο αυτή η αλλαγή απόφασης προκάλεσε την οργή των φιλοξενούμενων, αλλά το πέναλτι έγινε φάουλ και μετά από σχεδόν 70 λεπτά το Β' ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το 0-0 να είναι το τελικό αποτέλεσμα.

Δημήτρης Τυχάλας
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης