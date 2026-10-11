Νίστρουπ: «Αξίζαμε να χάσουμε, ηλίθια ήττα και μεγάλη απογοήτευση για εμάς»
Νίστρουπ: «Αξίζαμε να χάσουμε, ηλίθια ήττα και μεγάλη απογοήτευση για εμάς»
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού παραδέχθηκε την ανωτερότητα των «ερυθρολεύκων» και στάθηκε στην προβληματική δημιουργία και το πρέσινγκ της ομάδας του
Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στην έδρα του Ολυμπιακού με 1-0 στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Μετά το τέλος του ντέρμπι ο Τζέικομπ Νίστρουπ σχολίασε τα αίτια της ήττας.
Ο προπονητής των «πρασίνων» έκανε λόγο για ένα κλειστό παιχνίδι, το οποίο κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Παράλληλα τόνισε πως το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο.
Αρχικά είπε: «Αξίζαμε να χάσουμε, νομίζω πως ήταν ένα κλειστό ματς και δε παίξαμε στο επίπεδο που μπορούμε και θα έπρεπε. Πρεσάραμε καλά τόσο 11 εναντίον 10 τόσο στο 10 εναντίον 10. Το μας κρίθηκε σε μικρές λεπτομέρειες. Η κάθε ομάδα είχε από 2 φάσεις σε 90+ λεπτά και νομίζω ότι σήμερα ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα».
Για το τί έλειψε από τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο μέρος για να δημιουργήσει περισσότερες προϋποθέσεις για γκολ απάντησε: «Δεν είμαι σίγουρος για το τι άλλαξε στο δεύτερο μέρος, θα έπρεπε να αποδώσουμε καλύτερα όχι μόνο στο πρώτο αλλά και στο δεύτερο μέρος. Ήταν ένα παιχνίδι με 2,5 φάσεις για κάθε ομάδα, χρειάζεται να αρπάξεις τις ευκαιρίες που θα έχεις, εκείνοι το έκαναν και εμείς δεν το κάναμε και για αυτό άξιζαν να κερδίσουν. Ήταν ένα κλειστό ματς για 95 λεπτά».
«Ηλίθια ήττα, αλλά στο 90λεπτο ο αντίπαλός μας ήταν καλύτερος»
Λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου ο Δανός τεχνικός ήταν και πάλι αρκετά σκληρός για την εμφάνιση της ομάδας του:
«Ηλίθια ήττα, ακόμα και σε ένα ισοδύναμο παιχνίδι στη γενική του εικόνα. Πιστεύω ότι στο πρώτο μέρος ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα και αυτός είναι ο λόγος που χάσαμε. Φυσικά ήταν ένα ματς που θα μπορούσε να ολοκληρωθεί με ισοπαλία, αλλά στο τέλος πιστεύω ότι στο 90λεπτο ο αντίπαλός μας ήταν καλύτερη ομάδα από εμάς.
Είναι μία μεγάλη απογοήτευση για εμάς, αλλά νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί. Τώρα πρέπει να μπούμε ξανά σε σειρά εν όψει της Πέμπτης»
Για την προβληματική δημιουργία και πού οφείλεται: «Ήταν γενικώς ένα παιχνίδι χωρίς μεγάλες ευκαιρίες. Είχαμε μία κι έπρεπε να την πάρουμε. Δυσκολευτήκαμε να δημιουργήσουμε τελικές. Στο πρώτο ημίχρονο αγχωθήκαμε πάρα πολύ στην αρχή. Δεν φτάναμε συχνά να βάλουμε τη μπάλα στην περιοχή του Ολυμπιακού και πίσω από την άμυνα και γι' αυτό η αμυντική τετράδα των Πειραιωτών δεν πρέπει να ένιωσε ιδιαίτερα φοβισμένη. Στο τέλος του πρώτου μέρους και στην αρχή του δευτέρου βελτιωθήκαμε, αλλά γενικά δεν φτάσαμε την ποιότητα που έχουμε συνήθως στο τελευταίο τρίτο του γήπεδο, αλλά και στις άλλες φάσεις του παιχνιδιού. Όταν δεν πιάνεις το επίπεδο που μπορείς, πρέπει να πράττεις ό,τι μπορείς για να μην δεχθείς γκολ. Ήταν ένα ματς που θα μπορούσαμε να μην είχαμε δεχθεί γκολ. Δώσαμε λίγες ευκαιρίες στον αντίπαλο. Γενικά όμως υπήρχαν πολλές περίοδοι στον αγώνα που ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο γήπεδο».
Για την έλλειψη αποφασιστικότητας των παικτών του, αν ο Ολυμπιακός το ήθελε περισσότερο κι έναν απολογισμό για τις 6 αγωνιστικές: «Δεν ήταν επειδή ο Ολυμπιακός ήθελε να κερδίσει περισσότερο. Κι εμείς θέλαμε πολύ να κερδίσουμε, να κάνουμε τους οπαδούς περήφανους και να κερδίσουμε ένα ντέρμπι. Μπορείς να χάσεις ένα ματς λόγω ποιότητας για τον έναν λόγο ή για τον άλλον. Συμφωνώ ότι δεν δημιουργήσαμε αρκετά. Μπορώ όμως να βρω και στιγμές που δεν ήμασταν καλοί στο πρέσινγκ μας ειδικά στα πρώτα 25 λεπτά. Γενικά υπήρχαν πολλές στιγμές απόψε που δεν φτάσαμε την ποιότητά μας και όταν αυτό συμβαίνει υπάρχει πάντα ένα ρίσκο πως μπορείς να χάσεις όταν αντιμετωπίζεις μία ομάδα που έχει καλούς παίκτες. Δεν έχω κάτι να πω για τα πρώτα έξι ματς. Είχαμε ήδη ξεχάσαμε τα πέντε, τώρα πρέπει να πέσει μαύρο και σ'αυτό. Θα κάνουμε αύριο ότι κάνουμε συνήθως και θα κοιτάξουμε μπροστά. Σίγουρα η απογοήτευση θα είναι μεγάλη και θα είναι εκεί για μένα και τους παίκτες. Πρέπει να ανασυνταχθούμε και να αντεπιτεθούμε».
Ο προπονητής των «πρασίνων» έκανε λόγο για ένα κλειστό παιχνίδι, το οποίο κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Παράλληλα τόνισε πως το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο.
Αρχικά είπε: «Αξίζαμε να χάσουμε, νομίζω πως ήταν ένα κλειστό ματς και δε παίξαμε στο επίπεδο που μπορούμε και θα έπρεπε. Πρεσάραμε καλά τόσο 11 εναντίον 10 τόσο στο 10 εναντίον 10. Το μας κρίθηκε σε μικρές λεπτομέρειες. Η κάθε ομάδα είχε από 2 φάσεις σε 90+ λεπτά και νομίζω ότι σήμερα ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα».
Για το τί έλειψε από τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο μέρος για να δημιουργήσει περισσότερες προϋποθέσεις για γκολ απάντησε: «Δεν είμαι σίγουρος για το τι άλλαξε στο δεύτερο μέρος, θα έπρεπε να αποδώσουμε καλύτερα όχι μόνο στο πρώτο αλλά και στο δεύτερο μέρος. Ήταν ένα παιχνίδι με 2,5 φάσεις για κάθε ομάδα, χρειάζεται να αρπάξεις τις ευκαιρίες που θα έχεις, εκείνοι το έκαναν και εμείς δεν το κάναμε και για αυτό άξιζαν να κερδίσουν. Ήταν ένα κλειστό ματς για 95 λεπτά».
«Ηλίθια ήττα, αλλά στο 90λεπτο ο αντίπαλός μας ήταν καλύτερος»
Λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου ο Δανός τεχνικός ήταν και πάλι αρκετά σκληρός για την εμφάνιση της ομάδας του:
«Ηλίθια ήττα, ακόμα και σε ένα ισοδύναμο παιχνίδι στη γενική του εικόνα. Πιστεύω ότι στο πρώτο μέρος ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα και αυτός είναι ο λόγος που χάσαμε. Φυσικά ήταν ένα ματς που θα μπορούσε να ολοκληρωθεί με ισοπαλία, αλλά στο τέλος πιστεύω ότι στο 90λεπτο ο αντίπαλός μας ήταν καλύτερη ομάδα από εμάς.
Είναι μία μεγάλη απογοήτευση για εμάς, αλλά νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί. Τώρα πρέπει να μπούμε ξανά σε σειρά εν όψει της Πέμπτης»
Η συνέντευξη Τύπου του ΝίστρουπΓια το ματς: «Μία ηλίθια ήττα. Ένα παιχνίδι στο οποίο οι δύο ομάδες δεν είχαν μεγάλες διαφορές. Στο πρώτο μέρος ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα και γι' αυτό τον λόγο χάσαμε. Ήταν ένα ματς που θα μπορούσε να είχε λήξει και ισόπαλο. Στο τέλος νομίζω πως στα 95 λεπτά απόψε ο αντίπαλός μας ήταν καλύτερος οπότε με την εμφάνιση αυτή ρισκάραμε να χάσουμε. Προφανώς είναι μία μεγάλη απογοήτευση για μας. Κερδίζουμε μαζί, χάνουμε μαζί. Το ίδιο συμβαίνει και στα ντέρμπι. Πρέπει να επιστρέψουμε στις νίκες την Πέμπτη (με τη Μπόρατς Μπάνια Λούκα)».
Για την προβληματική δημιουργία και πού οφείλεται: «Ήταν γενικώς ένα παιχνίδι χωρίς μεγάλες ευκαιρίες. Είχαμε μία κι έπρεπε να την πάρουμε. Δυσκολευτήκαμε να δημιουργήσουμε τελικές. Στο πρώτο ημίχρονο αγχωθήκαμε πάρα πολύ στην αρχή. Δεν φτάναμε συχνά να βάλουμε τη μπάλα στην περιοχή του Ολυμπιακού και πίσω από την άμυνα και γι' αυτό η αμυντική τετράδα των Πειραιωτών δεν πρέπει να ένιωσε ιδιαίτερα φοβισμένη. Στο τέλος του πρώτου μέρους και στην αρχή του δευτέρου βελτιωθήκαμε, αλλά γενικά δεν φτάσαμε την ποιότητα που έχουμε συνήθως στο τελευταίο τρίτο του γήπεδο, αλλά και στις άλλες φάσεις του παιχνιδιού. Όταν δεν πιάνεις το επίπεδο που μπορείς, πρέπει να πράττεις ό,τι μπορείς για να μην δεχθείς γκολ. Ήταν ένα ματς που θα μπορούσαμε να μην είχαμε δεχθεί γκολ. Δώσαμε λίγες ευκαιρίες στον αντίπαλο. Γενικά όμως υπήρχαν πολλές περίοδοι στον αγώνα που ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο γήπεδο».
Για την έλλειψη αποφασιστικότητας των παικτών του, αν ο Ολυμπιακός το ήθελε περισσότερο κι έναν απολογισμό για τις 6 αγωνιστικές: «Δεν ήταν επειδή ο Ολυμπιακός ήθελε να κερδίσει περισσότερο. Κι εμείς θέλαμε πολύ να κερδίσουμε, να κάνουμε τους οπαδούς περήφανους και να κερδίσουμε ένα ντέρμπι. Μπορείς να χάσεις ένα ματς λόγω ποιότητας για τον έναν λόγο ή για τον άλλον. Συμφωνώ ότι δεν δημιουργήσαμε αρκετά. Μπορώ όμως να βρω και στιγμές που δεν ήμασταν καλοί στο πρέσινγκ μας ειδικά στα πρώτα 25 λεπτά. Γενικά υπήρχαν πολλές στιγμές απόψε που δεν φτάσαμε την ποιότητά μας και όταν αυτό συμβαίνει υπάρχει πάντα ένα ρίσκο πως μπορείς να χάσεις όταν αντιμετωπίζεις μία ομάδα που έχει καλούς παίκτες. Δεν έχω κάτι να πω για τα πρώτα έξι ματς. Είχαμε ήδη ξεχάσαμε τα πέντε, τώρα πρέπει να πέσει μαύρο και σ'αυτό. Θα κάνουμε αύριο ότι κάνουμε συνήθως και θα κοιτάξουμε μπροστά. Σίγουρα η απογοήτευση θα είναι μεγάλη και θα είναι εκεί για μένα και τους παίκτες. Πρέπει να ανασυνταχθούμε και να αντεπιτεθούμε».
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