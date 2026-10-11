Χάαλαντ: «Περήφανος που πετύχαμε τρία γκολ στο Άνφιλντ»
Χάαλαντ: «Περήφανος που πετύχαμε τρία γκολ στο Άνφιλντ»
Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι σχολίασε τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη των «πολιτών» κόντρα στη Λίβερπουλ
Ο Έρλινγκ Χάαλαντ ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της Μάντσεστερ Σίτι στο «Άνφιλντ» και, μετά την αναμέτρηση με τη Λίβερπουλ, μίλησε στο Sky Sports για την εμφάνισή του, τη σημασία της πνευματικής δύναμης, αλλά και τον συμπαίκτη του, Έλιοτ Άντερσον.
Ο Νορβηγός επιθετικός στάθηκε ιδιαίτερα στην ικανότητα της ομάδας του να παραμένει ενωμένη στις δύσκολες στιγμές, ενώ δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για τα τρία γκολ που έχει πετύχει συνολικά στο «Άνφιλντ», ένα γήπεδο όπου δεν είναι εύκολο για κανέναν επιθετικό να βρίσκει δίχτυα.
Τα εύσημα στον Έλιοτ Άντερσον
Αρχικά, ο Χάαλαντ αναφέρθηκε στον Έλιοτ Άντερσον, εκφράζοντας την εκτίμησή του για την αγωνιστική παρουσία και τον χαρακτήρα του συμπαίκτη του.
«Μίλησα για τον χαρακτήρα που δείξαμε παίζοντας με 10 παίκτες στο Όλντ Τράφορντ και ο πρώτος που μου έρχεται στο μυαλό είναι ο Έλιοτ. Και σήμερα πήρε ξανά τον έλεγχο του αγώνα. Μπαίνει δυνατά στις μονομαχίες, κάνει όσα πρέπει να κάνουμε. Είναι καλός παίκτης», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Περήφανος που πέτυχα τρία γκολ στο Άνφιλντ»
Ο Νορβηγός στράικερ μίλησε και για το γκολ του, αποκαλύπτοντας ότι χρειάστηκε να αφήσει γρήγορα πίσω του μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία, προκειμένου να παραμείνει συγκεντρωμένος και να εκμεταλλευτεί την επόμενη στιγμή που θα του παρουσιαζόταν.
«Είχα χάσει μια μεγάλη ευκαιρία λίγο νωρίτερα, οπότε έπρεπε να παραμείνω συγκεντρωμένος, περιμένοντας να μου δοθεί άλλη μία ευκαιρία. Η στιγμή ήρθε και την αξιοποίησα. Είμαι περήφανος που πέτυχα τρία γκολ στο Άνφιλντ, γιατί αυτό δεν συμβαίνει συχνά», δήλωσε.
Ο πατέρας του στις εξέδρες και η πνευματική δύναμη της Σίτι
Ο Χάαλαντ αναφέρθηκε, επίσης, στον πατέρα του, Άλφι-Ίνγκε, ο οποίος βρισκόταν στις εξέδρες για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση. Όπως αποκάλυψε, προσπάθησε να τον εντοπίσει, χωρίς όμως να τα καταφέρει κατά τη διάρκεια του αγώνα.
«Δεν τον είδα, παρόλο που τον έψαχνα. Για να είμαι ειλικρινής, φαινόταν πως πέρασαν υπέροχα, όπως και πέρυσι. Νομίζω ότι το απόλαυσε, οπότε θα του στείλω τώρα ένα μήνυμα», είπε με χαμόγελο.
Κλείνοντας, ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι στάθηκε στη σημασία της νίκης, αλλά και στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι ποδοσφαιριστές όταν επιστρέφουν από τις υποχρεώσεις τους με τις εθνικές ομάδες.
«Θέλεις να κερδίζεις αγώνες, τόσο απλά. Να αποδίδεις καλά, να παίζεις καλό ποδόσφαιρο και να κερδίζεις. Αυτή ήταν μια μάχη κυρίως σε πνευματικό επίπεδο, καθώς δεν είναι ποτέ εύκολο να επιστρέφεις από τις υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες.
Είμαι περήφανος που καταφέραμε να μείνουμε ενωμένοι. Είμαστε δυνατοί πνευματικά. Ακολουθούν πολλά παιχνίδια, οπότε τώρα είναι ώρα να ανακτήσουμε τις δυνάμεις μας και να συνεχίσουμε», κατέληξε ο Χάαλαντ.
Ο Νορβηγός επιθετικός στάθηκε ιδιαίτερα στην ικανότητα της ομάδας του να παραμένει ενωμένη στις δύσκολες στιγμές, ενώ δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για τα τρία γκολ που έχει πετύχει συνολικά στο «Άνφιλντ», ένα γήπεδο όπου δεν είναι εύκολο για κανέναν επιθετικό να βρίσκει δίχτυα.
Τα εύσημα στον Έλιοτ Άντερσον
Αρχικά, ο Χάαλαντ αναφέρθηκε στον Έλιοτ Άντερσον, εκφράζοντας την εκτίμησή του για την αγωνιστική παρουσία και τον χαρακτήρα του συμπαίκτη του.
«Μίλησα για τον χαρακτήρα που δείξαμε παίζοντας με 10 παίκτες στο Όλντ Τράφορντ και ο πρώτος που μου έρχεται στο μυαλό είναι ο Έλιοτ. Και σήμερα πήρε ξανά τον έλεγχο του αγώνα. Μπαίνει δυνατά στις μονομαχίες, κάνει όσα πρέπει να κάνουμε. Είναι καλός παίκτης», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Περήφανος που πέτυχα τρία γκολ στο Άνφιλντ»
Ο Νορβηγός στράικερ μίλησε και για το γκολ του, αποκαλύπτοντας ότι χρειάστηκε να αφήσει γρήγορα πίσω του μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία, προκειμένου να παραμείνει συγκεντρωμένος και να εκμεταλλευτεί την επόμενη στιγμή που θα του παρουσιαζόταν.
«Είχα χάσει μια μεγάλη ευκαιρία λίγο νωρίτερα, οπότε έπρεπε να παραμείνω συγκεντρωμένος, περιμένοντας να μου δοθεί άλλη μία ευκαιρία. Η στιγμή ήρθε και την αξιοποίησα. Είμαι περήφανος που πέτυχα τρία γκολ στο Άνφιλντ, γιατί αυτό δεν συμβαίνει συχνά», δήλωσε.
Ο πατέρας του στις εξέδρες και η πνευματική δύναμη της Σίτι
Ο Χάαλαντ αναφέρθηκε, επίσης, στον πατέρα του, Άλφι-Ίνγκε, ο οποίος βρισκόταν στις εξέδρες για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση. Όπως αποκάλυψε, προσπάθησε να τον εντοπίσει, χωρίς όμως να τα καταφέρει κατά τη διάρκεια του αγώνα.
«Δεν τον είδα, παρόλο που τον έψαχνα. Για να είμαι ειλικρινής, φαινόταν πως πέρασαν υπέροχα, όπως και πέρυσι. Νομίζω ότι το απόλαυσε, οπότε θα του στείλω τώρα ένα μήνυμα», είπε με χαμόγελο.
Κλείνοντας, ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι στάθηκε στη σημασία της νίκης, αλλά και στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι ποδοσφαιριστές όταν επιστρέφουν από τις υποχρεώσεις τους με τις εθνικές ομάδες.
«Θέλεις να κερδίζεις αγώνες, τόσο απλά. Να αποδίδεις καλά, να παίζεις καλό ποδόσφαιρο και να κερδίζεις. Αυτή ήταν μια μάχη κυρίως σε πνευματικό επίπεδο, καθώς δεν είναι ποτέ εύκολο να επιστρέφεις από τις υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες.
Είμαι περήφανος που καταφέραμε να μείνουμε ενωμένοι. Είμαστε δυνατοί πνευματικά. Ακολουθούν πολλά παιχνίδια, οπότε τώρα είναι ώρα να ανακτήσουμε τις δυνάμεις μας και να συνεχίσουμε», κατέληξε ο Χάαλαντ.
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