Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Η σπόντα της Λίβερπουλ στη Μάντσεστερ Σίτι για τον τίτλο του 2014 με πρωταγωνιστή τον Τζέραντ
Η σπόντα της Λίβερπουλ στη Μάντσεστερ Σίτι για τον τίτλο του 2014 με πρωταγωνιστή τον Τζέραντ
Οι οπαδοί της Λίβερπουλ πίκαραν τη Μάντσεστερ Σίτι, με ένα πανό στο «Άνφιλντ» που ανέφερε τον Στίβεν Τζέραρντ ως πρωταθλητή της Premier League για το 2014, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη σεζόν που οι «κόκκινοι» έχασαν τον τίτλο από τους «πολίτες».
Οι φίλοι της Λίβερπουλ δεν ξεχνούν τη χαμένη ευκαιρία για την κατάκτηση της Premier League το 2014, στέλνοντας ένα ξεχωριστό μήνυμα στο περιθώριο της αναμέτρησης με τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Άνφιλντ».
Συγκεκριμένα, πάνω από τη φυσούνα του γηπέδου αναρτήθηκε ένα πανό που έγραφε «GERRARD Premier League Winner 2014», δηλαδή «Τζέραρντ, πρωταθλητής Premier League 2014».
Το πανό αφορά τη σεζόν 2013-2014, όταν η Λίβερπουλ έφτασε πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά τελικά τερμάτισε στη δεύτερη θέση με δύο λιγότερους πόντους, πίσω από τη Μάντσεστερ Σίτι. Μια χρονιά που παραμένει ιδιαίτερα έντονη στη μνήμη των φίλων της ομάδας, καθώς η διεκδίκηση του τίτλου κρίθηκε στις τελευταίες αγωνιστικές.
Το πανό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία υπό το πρίσμα των εξελίξεων γύρω από τη Μάντσεστερ Σίτι και τις κατηγορίες για παραβίαση κανονισμών της Premier League.
Συγκεκριμένα, πάνω από τη φυσούνα του γηπέδου αναρτήθηκε ένα πανό που έγραφε «GERRARD Premier League Winner 2014», δηλαδή «Τζέραρντ, πρωταθλητής Premier League 2014».
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Το πανό αφορά τη σεζόν 2013-2014, όταν η Λίβερπουλ έφτασε πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά τελικά τερμάτισε στη δεύτερη θέση με δύο λιγότερους πόντους, πίσω από τη Μάντσεστερ Σίτι. Μια χρονιά που παραμένει ιδιαίτερα έντονη στη μνήμη των φίλων της ομάδας, καθώς η διεκδίκηση του τίτλου κρίθηκε στις τελευταίες αγωνιστικές.
Το πανό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία υπό το πρίσμα των εξελίξεων γύρω από τη Μάντσεστερ Σίτι και τις κατηγορίες για παραβίαση κανονισμών της Premier League.
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