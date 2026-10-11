Οι οπαδοί της Λίβερπουλ υποδέχθηκαν τη Μάντσεστερ Σίτι με μπλούζες, κασκόλ και σημαίες που γράφουν «κλέφτες»
SPORTS
Λίβερπουλ Μάντσεστερ Σίτι Premier League

Οι οπαδοί της Λίβερπουλ υποδέχθηκαν τη Μάντσεστερ Σίτι με μπλούζες, κασκόλ και σημαίες που γράφουν «κλέφτες»

Το ντέρμπι στο «Άνφιλντ» είναι το πρώτο μετά την απόφαση ενοχής της Σίτι για τις κατηγορίες για παράβαση των κανονισμών της Premier League

Οι οπαδοί της Λίβερπουλ υποδέχθηκαν τη Μάντσεστερ Σίτι με μπλούζες, κασκόλ και σημαίες που γράφουν «κλέφτες»
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Ιδιαίτερο το σημερινό (11/10, 18:30 - Novasports Premier League) ντέρμπι στο «Άνφιλντ» ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Μάντσεστερ Σίτι για την 6η αγωνιστική της Premier League. 

Είναι το πρώτο παιχνίδι που δίνουν οι «πολίτες» μετά την απόφαση για ενοχή όσον αφορά την πλειονότητα των κατηγοριών για παράβαση των κανονισμών της Premier League. 

Οι οπαδοί της Λίβερπουλ υποδέχθηκαν τη Μάντσεστερ Σίτι με κασκόλ, σημαίες και μπλούζες που γράφουν τη λέξη «κλέφτες». Σε άλλες υπάρχει το νούμερο 114, καθώς υπάρχει η φημολογία (δεν υπάρχουν ακόμα επίσημες ανακοινώσεις) πως από τις 115 κατηγορίες, οι «πολίτες» έχουν βρεθεί ένοχοι στις 114. 

Σε άλλα κασκόλ αναγράφεται «Shamchester City» σε μια σύνθεση της λέξης «ντροπή» με το όνομα της ομάδας. Όπως είναι γνωστό η Σίτι έχει καταθέσει έφεση κατά της απόφασης.

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