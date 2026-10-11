Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Οι οπαδοί της Λίβερπουλ υποδέχθηκαν τη Μάντσεστερ Σίτι με μπλούζες, κασκόλ και σημαίες που γράφουν «κλέφτες»
Οι οπαδοί της Λίβερπουλ υποδέχθηκαν τη Μάντσεστερ Σίτι με μπλούζες, κασκόλ και σημαίες που γράφουν «κλέφτες»
Το ντέρμπι στο «Άνφιλντ» είναι το πρώτο μετά την απόφαση ενοχής της Σίτι για τις κατηγορίες για παράβαση των κανονισμών της Premier League
Ιδιαίτερο το σημερινό (11/10, 18:30 - Novasports Premier League) ντέρμπι στο «Άνφιλντ» ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Μάντσεστερ Σίτι για την 6η αγωνιστική της Premier League.
Είναι το πρώτο παιχνίδι που δίνουν οι «πολίτες» μετά την απόφαση για ενοχή όσον αφορά την πλειονότητα των κατηγοριών για παράβαση των κανονισμών της Premier League.
Οι οπαδοί της Λίβερπουλ υποδέχθηκαν τη Μάντσεστερ Σίτι με κασκόλ, σημαίες και μπλούζες που γράφουν τη λέξη «κλέφτες». Σε άλλες υπάρχει το νούμερο 114, καθώς υπάρχει η φημολογία (δεν υπάρχουν ακόμα επίσημες ανακοινώσεις) πως από τις 115 κατηγορίες, οι «πολίτες» έχουν βρεθεί ένοχοι στις 114.
Σε άλλα κασκόλ αναγράφεται «Shamchester City» σε μια σύνθεση της λέξης «ντροπή» με το όνομα της ομάδας. Όπως είναι γνωστό η Σίτι έχει καταθέσει έφεση κατά της απόφασης.
Είναι το πρώτο παιχνίδι που δίνουν οι «πολίτες» μετά την απόφαση για ενοχή όσον αφορά την πλειονότητα των κατηγοριών για παράβαση των κανονισμών της Premier League.
Οι οπαδοί της Λίβερπουλ υποδέχθηκαν τη Μάντσεστερ Σίτι με κασκόλ, σημαίες και μπλούζες που γράφουν τη λέξη «κλέφτες». Σε άλλες υπάρχει το νούμερο 114, καθώς υπάρχει η φημολογία (δεν υπάρχουν ακόμα επίσημες ανακοινώσεις) πως από τις 115 κατηγορίες, οι «πολίτες» έχουν βρεθεί ένοχοι στις 114.
Σε άλλα κασκόλ αναγράφεται «Shamchester City» σε μια σύνθεση της λέξης «ντροπή» με το όνομα της ομάδας. Όπως είναι γνωστό η Σίτι έχει καταθέσει έφεση κατά της απόφασης.
Manchester City return to Premier League action today against Liverpool for their first game since being found guilty on almost all of the charges relating to breaches of the league's financial regulations. A hostile environment awaits Enzo Maresca's side at Anfield as they look to defend their 100 per cent record after a uniquely tumultuous international break. Follow all the build up here ⬇️ 🔗 https://t.co/ES569iXPvc— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 11, 2026
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