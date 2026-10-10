Διαμαρτυρία της ελληνικής πρεσβείας στα Σκόπια για το πανό με χάρτη της «Μεγάλης Μακεδονίας», που σηκώθηκε σε αγώνα του Ηρακλή με τη ΜΖΤ
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Πανό Σκόπια Μακεδονία Βόρεια Μακεδονία Ηρακλής Πρεσβεία Υπουργείο Εξωτερικών

Διαμαρτυρία της ελληνικής πρεσβείας στα Σκόπια για το πανό με χάρτη της «Μεγάλης Μακεδονίας», που σηκώθηκε σε αγώνα του Ηρακλή με τη ΜΖΤ

Παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας για το περιστατικό στον αγώνα του FIBA Europe στις 6 Οκτωβρίου - Οπαδοί της MZT Σκοπίων κρέμασαν πανό με χάρτη, όπου τμήματα της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της Χαλκιδικής, εμφανίζονται ως εδάφη της Βόρειας Μακεδονίας

Διαμαρτυρία της ελληνικής πρεσβείας στα Σκόπια για το πανό με χάρτη της «Μεγάλης Μακεδονίας», που σηκώθηκε σε αγώνα του Ηρακλή με τη ΜΖΤ
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Η πρεσβεία της Ελλάδας στα Σκόπια προέβη σε παράσταση διαμαρτυρίας προς το υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας για το πανό με χάρτη της «Μεγάλης Μακεδονίας» με τα σύνορα στη Χαλκιδική που σήκωσαν οπαδοί της ομάδας ΜΖΤ Σκοπίων, στον αγώνα μπάσκετ με τον Ηρακλή που διεξήχθη στα Σκόπια στις 6 Οκτωβρίου για το FIBA Europe Cup.

Συγκεκριμένα, οπαδοί της MZT Σκοπίων κρέμασαν ένα πανό με χάρτη, όπου τμήματα της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της Χαλκιδικής, αλλά και τμήματα της Σερβίας, της Αλβανίας και της Βουλγαρίας, εμφανίζονται ως εδάφη της Βόρειας Μακεδονίας. Στο πανό, το οποίο πλαισιωνόταν και με τον Ήλιο της Βεργίνας αναγραφόταν: «Το ιερό σου όνομα θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο».

Σχετικά με το πανό που αναρτήθηκε από τους οπαδούς της MZT Σκοπίων, η ΚΑΕ Ηρακλής προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στην κομισάριο του αγώνα, ενημερώνοντας παράλληλα και την ελληνική πρεσβεία στα Σκόπια.

«Ο συμβολισμός του πανό αντιβαίνουν στις υποχρεώσεις και το πνεύμα της Συμφωνίας των Πρεσπών»

Η πρεσβεία της Ελλάδας στα Σκόπια, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της τοπικής ενημερωτικής ιστοσελίδας «360 Stepeni», επιβεβαίωσε ότι αντέδρασε στο υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας για το πανό που αναρτήθηκε.

«Η Πρεσβεία έθεσε το ζήτημα της ανάρτησης του πανό, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που λάβαμε, αυτό αναρτήθηκε παρουσία του Υπουργού Αθλητισμού της Βόρειας Μακεδονίας. Επισημάναμε ότι το περιεχόμενο και ο συμβολισμός του πανό αντιβαίνουν στις υποχρεώσεις και το πνεύμα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ως εκ τούτου, το ζήτημα τέθηκε υπόψη των Αρχών της Βόρειας Μακεδονίας μέσω της ενδεδειγμένης διπλωματικής οδού», αναφέρθηκε από την πρεσβεία της Ελλάδας στα Σκόπια.
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