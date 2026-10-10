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Ανησυχία για Κουλιεράκη μετά το ματς με τη Γερμανία – Τι αποκάλυψε ο Γκασπερίνι
Ανησυχία για Κουλιεράκη μετά το ματς με τη Γερμανία – Τι αποκάλυψε ο Γκασπερίνι
Χωρίς τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη θα παραταχθεί η Ρόμα στην αναμέτρηση με την Κόμο, καθώς ο Έλληνας αμυντικός δεν έχει ξεπεράσει το χτύπημα που υπέστη στο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στη Γερμανία
Ο προπονητής της ομάδας, Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, επιβεβαίωσε ότι ο διεθνής στόπερ δεν θα προλάβει το αυριανό παιχνίδι, εμφανίστηκε ωστόσο καθησυχαστικός σχετικά με την κατάστασή του.
Καθησυχαστικός ο Γκασπερίνι
«Είναι μόνο ένα χτύπημα. Δεν θα προλάβει να είναι έτοιμος για αύριο, αλλά πιθανότατα θα είναι ξανά διαθέσιμος από τη Δευτέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιταλός τεχνικός.
Έτσι, ο Κουλιεράκης αναμένεται να απουσιάσει από την αναμέτρηση με την Κόμο, χωρίς προς το παρόν να υπάρχει ένδειξη ότι θα χρειαστεί να μείνει εκτός για μεγαλύτερο διάστημα.
monobala.gr
Καθησυχαστικός ο Γκασπερίνι
«Είναι μόνο ένα χτύπημα. Δεν θα προλάβει να είναι έτοιμος για αύριο, αλλά πιθανότατα θα είναι ξανά διαθέσιμος από τη Δευτέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιταλός τεχνικός.
Έτσι, ο Κουλιεράκης αναμένεται να απουσιάσει από την αναμέτρηση με την Κόμο, χωρίς προς το παρόν να υπάρχει ένδειξη ότι θα χρειαστεί να μείνει εκτός για μεγαλύτερο διάστημα.
monobala.gr
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