Ανησυχία για Κουλιεράκη μετά το ματς με τη Γερμανία – Τι αποκάλυψε ο Γκασπερίνι

Ο προπονητής της ομάδας, Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, επιβεβαίωσε ότι ο διεθνής στόπερ δεν θα προλάβει το αυριανό παιχνίδι, εμφανίστηκε ωστόσο καθησυχαστικός σχετικά με την κατάστασή του.Καθησυχαστικός ο Γκασπερίνι«Είναι μόνο ένα χτύπημα. Δεν θα προλάβει να είναι έτοιμος για αύριο, αλλά πιθανότατα θα είναι ξανά διαθέσιμος από τη Δευτέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιταλός τεχνικός.Έτσι, ο Κουλιεράκης αναμένεται να απουσιάσει από την αναμέτρηση με την Κόμο, χωρίς προς το παρόν να υπάρχει ένδειξη ότι θα χρειαστεί να μείνει εκτός για μεγαλύτερο διάστημα.