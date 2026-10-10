Ο τερματοφύλακας της Βααλβάικ έδιωξε την μπάλα πάνω στη γραμμή εκτός ισορροπίας και με... τακουνάκι
SPORTS

Ο τερματοφύλακας της Βααλβάικ έδιωξε την μπάλα πάνω στη γραμμή εκτός ισορροπίας και με... τακουνάκι

Αν νομίζετε ότι έχετε δει την κορυφαία απόκρουση πάνω στη γραμμή, τότε απολαύστε την απίστευτη απόκρουση έκανε ο τερματοφύλακας της Βααλβάικ, Νικ Σικς, στην αναμέτρηση απέναντι στη Χέρκουλες

Ο τερματοφύλακας της Βααλβάικ έδιωξε την μπάλα πάνω στη γραμμή εκτός ισορροπίας και με... τακουνάκι
3 ΣΧΟΛΙΑ
Μετά τα όσα έγιναν στον αγώνα της Ολλανδίας με τη Γερμανίας, ένας 13χρονος έγινε viral από την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο, όμως ένα σκηνικό στη Β' Ολλανδίας, ήρθε για να του πάρει τα... ηνία. Ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε στον αγώνα της Παρασκευής (9/10) ανάμεσα στη Χέρακλες και τη Βααλβάικ (3-0), με πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακα Νικ Σικς.

Στο πρώτο ημίχρονο, εξελίχθηκε μια επικίνδυνη επίθεση από τους γηπεδούχους, με την μπάλα να έχει τροχιά προς τα δίχτυα και το γκολ να μοιάζει σχεδόν βέβαιο. Ο κίπερ της Βααλβάικ είχε ήδη χάσει τη σωστή τοποθέτηση του σώματος του, όμως αντέδρασε ακαριαία. Την τελευταία στιγμή κατάφερε να απομακρύνει την μπάλα, ακριβώς πάνω στη γραμμή του τέρματος, χρησιμοποιώντας το πόδι του, πίσω από το πόδι στήριξης.


Η φάση αυτή κάνει το γύρο του διαδικτύου με πολλούς να εντυπωσιάζονται από την απίθανη απόκρουση του 22χρονου Ολλανδού και άλλοι να διχάζονται αν εν τέλη η μπάλα πέρασε τη γραμμή του τέρματος και έπρεπε να μετρήσει το γκολ.

Πηγή: gazzetta.gr
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

«Παίζουμε μαζί, Κερδίζουμε όλοι»: Όταν η συμπερίληψη γίνεται πράξη μέσα από τον αθλητισμό

Μια πρωτοβουλία του καφέ NESCAFÉ® φέρνει παιδιά της ΚΥΔΩΝ Special Team και παιδιά εργαζομένων της Nestlé στο ίδιο γήπεδο, δείχνοντας στην πράξη ότι ο αθλητισμός μπορεί να δημιουργεί χώρο για όλους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης