Euroleague: Ο Ολυμπιακός διέλυσε την Εφές, μεγάλη ανατροπή της Ζαλγκίρις στη Βαρκελώνη και «διπλό» της Μπεσίκτας, δείτε βίντεο
Euroleague: Ο Ολυμπιακός διέλυσε την Εφές, μεγάλη ανατροπή της Ζαλγκίρις στη Βαρκελώνη και «διπλό» της Μπεσίκτας, δείτε βίντεο
Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 89-66 των Τούρκων και πέτυχαν την πρώτη εντός έδρας νίκη τους – Με ανατροπή η Ζαλγκίρις 88-81 την Μπαρτσελόνα, πέρασε από τη Μπασκόνια με 92-84 η Μπεσίκτας
Με εμφατικό τρόπο επέστρεψε στις νίκες στη Euroleague ο Ολυμπιακός, επικρατώντας με 89-66 της Αναντολού Εφές στη SUNEL Arena, για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης.
Την ίδια ώρα, η Ζαλγκίρις Κάουνας πέτυχε σπουδαία ανατροπή στη Βαρκελώνη, νικώντας με 88-81 την Μπαρτσελόνα, ενώ η Μπεσίκτας έφυγε με το «διπλό» από τη Βιτόρια, επικρατώντας με 92-84 της Μπασκόνια.
Με επιστροφή στις νίκες στη Euroleague συνδύασε την πρεμιέρα του στη SUNEL Arena o Ολυμπιακός. Μετά το «στραβοπάτημα» στην Μπολόνια, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έβαλαν στην 3η περίοδο τις βάσεις της νίκης τους, με 89-66 επί της Αναντολού Εφές, όταν ένα ξέσπασμα και οκτώ πόντοι σ’ εκείνο του σημείο του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ μετέτρεψαν το +4 του ημιχρόνου (35-31) σε +18 (54-36). Αυτή τη φορά, ο Ολυμπιακός έδειξε θετικά δείγματα και στην άμυνα, τομέας στον οποίο δεν έπειθε στα τρία πρώτα παιχνίδια της σεζόν. Οι «ερυθρόλευκοι» μάζεψαν 49 ριμπάουντ (τα 21 επιθετικά και τα 28 αμυντικά), ενώ η Εφές είχε 31 ριμπάουντ (τα 8 επιθετικά και τα 23 αμυντικά). Ο Ολυμπιακός είχε 23 ασίστ για 13 λάθη. Η Εφές 16 ασίστ για 17 λάθη.
Ο Ολυμπιακός που πάντως τα... έσπασε έξω από τα 6.75 με 8/29 τρίποντα έκανε το 3-1, ενώ η ομάδα της Κωνσταντινούπολης που πρόσφατα έχασε από σοβαρό τραυματισμό τον Μάικ Τζέιμς υποχώρησε στο 1-3.
Η 2η περίοδος ήταν το μοναδικό διάστημα στο οποίο προβλημάτισαν οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα, όταν δηλαδή σημείωσαν μόλις 9 πόντους (9-15). Έκτοτε, με ομαδικότητα, πίεση στην άμυνα και πολυφωνία στην επίθεση... έφτασε άνετα στο θετικό αποτέλεσμα, χωρίς να έχει κάποιον συγκεκριμένο πρωταγωνιστή.
Ο Ζαν Μοντέρο βγήκε μπροστά στην 4η περίοδο (ο Ντόρσεϊ είχε 0/4 τρίποντα) και έδειξε ένα... δείγμα της δεινότητάς του στο σκοράρισμα. Ο Δομινικανός πόιντ γκαρντ μετρούσε μόλις 4 πόντους έως το 30ό λεπτό και όταν τέλειωσε ο αγώνας μετρούσε... 16! Δηλαδή πέτυχε 12 πόντους με 2 τρίποντα στο τελευταίο δεκάλεπτο!
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς τέλειωσε το ματς με 11 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Από 9 πόντους είχαν οι Σάσα Βεζένκοφ και Τάισον Ουόρντ, ενώ 9 πόντους με 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο πρόσφερε στην ομάδα του ο θεαματικός Εμπάι Εντζάι. Highlight του αγώνα η μαγική ασίστ του στον Ταϊρίκ Τζόουνς, που τέλειωσε με εντυπωσιακό κάρφωμα του Αμερικανού ψηλού.
Από 8 πόντους είχαν οι Παπανικολάου και Μίλερ-ΜακΙντάιρ (4 ριμπάουντ και 4 ασίστ), ενώ 9 ριμπάουντ έδωσε στον Ολυμπιακό ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Φουρνιέ είχε συγκομιδή 7 πόντους και 6 ασίστ!
Από την Αναντολού Εφές ξεχώρισαν οι Κάμερον Πέιν (12π.), Πι Τζέι Ντόζιερ (11π.) και Τζόρνταν Λόιντ (10π.).
Την ίδια ώρα, η Ζαλγκίρις Κάουνας πέτυχε σπουδαία ανατροπή στη Βαρκελώνη, νικώντας με 88-81 την Μπαρτσελόνα, ενώ η Μπεσίκτας έφυγε με το «διπλό» από τη Βιτόρια, επικρατώντας με 92-84 της Μπασκόνια.
Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές 89-66: Ξέσπασε στην τρίτη περίοδο και επέστρεψε στις νίκες
Με επιστροφή στις νίκες στη Euroleague συνδύασε την πρεμιέρα του στη SUNEL Arena o Ολυμπιακός. Μετά το «στραβοπάτημα» στην Μπολόνια, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έβαλαν στην 3η περίοδο τις βάσεις της νίκης τους, με 89-66 επί της Αναντολού Εφές, όταν ένα ξέσπασμα και οκτώ πόντοι σ’ εκείνο του σημείο του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ μετέτρεψαν το +4 του ημιχρόνου (35-31) σε +18 (54-36). Αυτή τη φορά, ο Ολυμπιακός έδειξε θετικά δείγματα και στην άμυνα, τομέας στον οποίο δεν έπειθε στα τρία πρώτα παιχνίδια της σεζόν. Οι «ερυθρόλευκοι» μάζεψαν 49 ριμπάουντ (τα 21 επιθετικά και τα 28 αμυντικά), ενώ η Εφές είχε 31 ριμπάουντ (τα 8 επιθετικά και τα 23 αμυντικά). Ο Ολυμπιακός είχε 23 ασίστ για 13 λάθη. Η Εφές 16 ασίστ για 17 λάθη.
Ο Ολυμπιακός που πάντως τα... έσπασε έξω από τα 6.75 με 8/29 τρίποντα έκανε το 3-1, ενώ η ομάδα της Κωνσταντινούπολης που πρόσφατα έχασε από σοβαρό τραυματισμό τον Μάικ Τζέιμς υποχώρησε στο 1-3.
Η 2η περίοδος ήταν το μοναδικό διάστημα στο οποίο προβλημάτισαν οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα, όταν δηλαδή σημείωσαν μόλις 9 πόντους (9-15). Έκτοτε, με ομαδικότητα, πίεση στην άμυνα και πολυφωνία στην επίθεση... έφτασε άνετα στο θετικό αποτέλεσμα, χωρίς να έχει κάποιον συγκεκριμένο πρωταγωνιστή.
Ο Ζαν Μοντέρο βγήκε μπροστά στην 4η περίοδο (ο Ντόρσεϊ είχε 0/4 τρίποντα) και έδειξε ένα... δείγμα της δεινότητάς του στο σκοράρισμα. Ο Δομινικανός πόιντ γκαρντ μετρούσε μόλις 4 πόντους έως το 30ό λεπτό και όταν τέλειωσε ο αγώνας μετρούσε... 16! Δηλαδή πέτυχε 12 πόντους με 2 τρίποντα στο τελευταίο δεκάλεπτο!
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς τέλειωσε το ματς με 11 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Από 9 πόντους είχαν οι Σάσα Βεζένκοφ και Τάισον Ουόρντ, ενώ 9 πόντους με 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο πρόσφερε στην ομάδα του ο θεαματικός Εμπάι Εντζάι. Highlight του αγώνα η μαγική ασίστ του στον Ταϊρίκ Τζόουνς, που τέλειωσε με εντυπωσιακό κάρφωμα του Αμερικανού ψηλού.
Από 8 πόντους είχαν οι Παπανικολάου και Μίλερ-ΜακΙντάιρ (4 ριμπάουντ και 4 ασίστ), ενώ 9 ριμπάουντ έδωσε στον Ολυμπιακό ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Φουρνιέ είχε συγκομιδή 7 πόντους και 6 ασίστ!
Από την Αναντολού Εφές ξεχώρισαν οι Κάμερον Πέιν (12π.), Πι Τζέι Ντόζιερ (11π.) και Τζόρνταν Λόιντ (10π.).
Ο Σάσα Βεζένκοφ παρέλαβε το βραβείο του καλύτερου πρεσβευτή του One Team Ambassador πριν το τζάμπολ από τη μικρή Αμέλεια.
Τα δεκάλεπτα: 26-16, 35-31, 62-49, 89-66
Με μυθική τέταρτη περίοδο, η Ζαλγκίρις Κάουνας επέστρεψε με σπουδαίο «διπλό» στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague, μετά από δύο σερί ήττες. Οι Λιθουανοί, που είχαν βρεθεί στο -10 (65-55) στο 30΄, απάντησαν με ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 33-16 στον... επίλογο για το τελικό 88-81 επί της Μπαρτσελόνα, για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης. Με την αποψινή επιτυχία στη Βαρκελώνη η Ζαλγκίρις έπιασε τους Καταλανούς στην κατάταξη με ρεκόρ 2-2.
Κορυφαίος των νικητών ο Κάρσεν Έντουαρντς με 19 πόντους και 7 ασίστ, ενώ από την Μπαρτσελόνα ξεχώρισε ο Τζάστιν Ρόμπινσον με 20 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 18-23, 41-39, 65-55, 81-88
Η Μπεσίκτας πανηγύρισε στη Βιτόρια τη δεύτερη εκτός έδρας νίκη της στη Euroleague, επικρατώντας με 92-84 της Μπασκόνια και ισοφαρίζοντας το ρεκόρ της σε 2-2. Με 11 εύστοχα τρίποντα σε 27 προσπάθειες, η τουρκική ομάδα διατήρησε τον έλεγχο και έφτασε στο θετικό αποτέλεσμα, υποχρεώνοντας τους Βάσκους στην τρίτη ήττα τους.
Κορυφαίος της Μπεσίκτας ήταν ο Σκότι Ουίλμπεκιν με 24 πόντους και 6/13 τρίποντα, ενώ για την Μπασκόνια ο Κρις Ντουάρτε σημείωσε 23 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 20-28, 51-49, 71-73, 84-92
Παρί (Γαλλία)-Βιλερμπάν (Γαλλία) 96-98
Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου
Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 92-74
Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 58-77
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 97-79
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 87-94
Βαλένθια (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 93-82
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Παρτιζάν (Σερβία) 86-76
Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου
Ολυμπιακός-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 89-66
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία) 81-88
Μπασκόνια (Ισπανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία) 84-92
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Η
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4-0
Βαλένθια 4-0
Παρτιζάν 3-1
Φενέρμπαχτσε 3-1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3-1
Μπαρτσελόνα 2-2
Ερυθρός Αστέρας 2-2
Βίρτους Μπολόνια 2-2
Χάποελ Τελ Αβίβ 2-2
Ντουμπάι 2-2
Βιλερμπάν 2-2
Ζάλγκιρις Κάουνας 2-2
Μπεσίκτας 2-2
Μπασκόνια 1-3
Αναντολού Εφές 1-3
Παρί 1-3
Μπάγερν Μονάχου 1-3
Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-3
Αρμάνι Μιλάνο 1-3
Ρεάλ Μαδρίτης 1-3
Τα δεκάλεπτα: 26-16, 35-31, 62-49, 89-66
Μπαρτσελόνα - Ζαλγκίρις 81-88: Μυθική ανατροπή
Με μυθική τέταρτη περίοδο, η Ζαλγκίρις Κάουνας επέστρεψε με σπουδαίο «διπλό» στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague, μετά από δύο σερί ήττες. Οι Λιθουανοί, που είχαν βρεθεί στο -10 (65-55) στο 30΄, απάντησαν με ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 33-16 στον... επίλογο για το τελικό 88-81 επί της Μπαρτσελόνα, για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης. Με την αποψινή επιτυχία στη Βαρκελώνη η Ζαλγκίρις έπιασε τους Καταλανούς στην κατάταξη με ρεκόρ 2-2.
Κορυφαίος των νικητών ο Κάρσεν Έντουαρντς με 19 πόντους και 7 ασίστ, ενώ από την Μπαρτσελόνα ξεχώρισε ο Τζάστιν Ρόμπινσον με 20 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 18-23, 41-39, 65-55, 81-88
Μπασκόνια - Μπεσίκτας 84-92: Ο Ουίλμπεκιν «εκτέλεσε» τους Βάσκους
Η Μπεσίκτας πανηγύρισε στη Βιτόρια τη δεύτερη εκτός έδρας νίκη της στη Euroleague, επικρατώντας με 92-84 της Μπασκόνια και ισοφαρίζοντας το ρεκόρ της σε 2-2. Με 11 εύστοχα τρίποντα σε 27 προσπάθειες, η τουρκική ομάδα διατήρησε τον έλεγχο και έφτασε στο θετικό αποτέλεσμα, υποχρεώνοντας τους Βάσκους στην τρίτη ήττα τους.
Κορυφαίος της Μπεσίκτας ήταν ο Σκότι Ουίλμπεκιν με 24 πόντους και 6/13 τρίποντα, ενώ για την Μπασκόνια ο Κρις Ντουάρτε σημείωσε 23 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 20-28, 51-49, 71-73, 84-92
Σε αναμετρήσεις της 4ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου
Παρί (Γαλλία)-Βιλερμπάν (Γαλλία) 96-98
Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου
Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 92-74
Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 58-77
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 97-79
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 87-94
Βαλένθια (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 93-82
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Παρτιζάν (Σερβία) 86-76
Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου
Ολυμπιακός-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 89-66
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία) 81-88
Μπασκόνια (Ισπανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία) 84-92
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Η
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4-0
Βαλένθια 4-0
Παρτιζάν 3-1
Φενέρμπαχτσε 3-1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3-1
Μπαρτσελόνα 2-2
Ερυθρός Αστέρας 2-2
Βίρτους Μπολόνια 2-2
Χάποελ Τελ Αβίβ 2-2
Ντουμπάι 2-2
Βιλερμπάν 2-2
Ζάλγκιρις Κάουνας 2-2
Μπεσίκτας 2-2
Μπασκόνια 1-3
Αναντολού Εφές 1-3
Παρί 1-3
Μπάγερν Μονάχου 1-3
Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-3
Αρμάνι Μιλάνο 1-3
Ρεάλ Μαδρίτης 1-3
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