Euroleague: Ο Ολυμπιακός διέλυσε την Εφές, μεγάλη ανατροπή της Ζαλγκίρις στη Βαρκελώνη και «διπλό» της Μπεσίκτας, δείτε βίντεο

Μπαρτσελόνα - Ζαλγκίρις 81-88: Μυθική ανατροπή

Μπασκόνια - Μπεσίκτας 84-92: Ο Ουίλμπεκιν «εκτέλεσε» τους Βάσκους

Σε αναμετρήσεις της 4ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ο Σάσα Βεζένκοφ παρέλαβε το βραβείο του καλύτερου πρεσβευτή του One Team Ambassador πριν το τζάμπολ από τη μικρή Αμέλεια.Τα δεκάλεπτα: 26-16, 35-31, 62-49, 89-66Με μυθική τέταρτη περίοδο, η Ζαλγκίρις Κάουνας επέστρεψε με σπουδαίο «διπλό» στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague, μετά από δύο σερί ήττες. Οι Λιθουανοί, που είχαν βρεθεί στο -10 (65-55) στο 30΄, απάντησαν με ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 33-16 στον... επίλογο για το τελικό 88-81 επί της Μπαρτσελόνα, για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης. Με την αποψινή επιτυχία στη Βαρκελώνη η Ζαλγκίρις έπιασε τους Καταλανούς στην κατάταξη με ρεκόρ 2-2.Κορυφαίος των νικητών ο Κάρσεν Έντουαρντς με 19 πόντους και 7 ασίστ, ενώ από την Μπαρτσελόνα ξεχώρισε ο Τζάστιν Ρόμπινσον με 20 πόντους.Τα δεκάλεπτα: 18-23, 41-39, 65-55, 81-88Η Μπεσίκτας πανηγύρισε στη Βιτόρια τη δεύτερη εκτός έδρας νίκη της στη Euroleague, επικρατώντας με 92-84 της Μπασκόνια και ισοφαρίζοντας το ρεκόρ της σε 2-2. Με 11 εύστοχα τρίποντα σε 27 προσπάθειες, η τουρκική ομάδα διατήρησε τον έλεγχο και έφτασε στο θετικό αποτέλεσμα, υποχρεώνοντας τους Βάσκους στην τρίτη ήττα τους.Κορυφαίος της Μπεσίκτας ήταν ο Σκότι Ουίλμπεκιν με 24 πόντους και 6/13 τρίποντα, ενώ για την Μπασκόνια ο Κρις Ντουάρτε σημείωσε 23 πόντους.Τα δεκάλεπτα: 20-28, 51-49, 71-73, 84-92Τετάρτη, 7 ΟκτωβρίουΠαρί (Γαλλία)-Βιλερμπάν (Γαλλία) 96-98Πέμπτη, 8 ΟκτωβρίουΠαναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 92-74Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 58-77Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 97-79Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 87-94Βαλένθια (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 93-82Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Παρτιζάν (Σερβία) 86-76Παρασκευή, 9 ΟκτωβρίουΟλυμπιακός-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 89-66Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία) 81-88Μπασκόνια (Ισπανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία) 84-92ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4-0Βαλένθια 4-0Παρτιζάν 3-1Φενέρμπαχτσε 3-1ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3-1Μπαρτσελόνα 2-2Ερυθρός Αστέρας 2-2Βίρτους Μπολόνια 2-2Χάποελ Τελ Αβίβ 2-2Ντουμπάι 2-2Βιλερμπάν 2-2Ζάλγκιρις Κάουνας 2-2Μπεσίκτας 2-2Μπασκόνια 1-3Αναντολού Εφές 1-3Παρί 1-3Μπάγερν Μονάχου 1-3Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-3Αρμάνι Μιλάνο 1-3Ρεάλ Μαδρίτης 1-3