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Με κορυφαίους Νίκολς και Φιντς, το Περιστέρι νίκησε εκτός έδρας 87-83 τη Δόξα Λευκάδας για την Stoiximan GBL
Με κορυφαίους Νίκολς και Φιντς, το Περιστέρι νίκησε εκτός έδρας 87-83 τη Δόξα Λευκάδας για την Stoiximan GBL
Οι νικητές είχαν φτάσει τη διαφορά ακόμα και στους 18 πόντους
Παίζοντας εξαιρετικό μπάσκετ στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και παρότι αγωνίστηκε χωρίς τον καλύτερο ψηλό του τον Ομάρ Πέιν το Περιστέρι πέρασε νικηφόρα (87-83) από την έδρα της Δόξας Λευκάδας για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL.
Ο Τζέιλεν Φιντς με 24 πόντους και ο Τάι Νίκολς με 19 πόντους, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 κοψίματα αποτέλεσαν το θεμέλιο λίθο της νίκης της ομάδας του Βασίλη Ξανθόπουλου.
Από τους γηπεδούχους ο Ντεβιόν Χάρμον από τους 5 πόντους στο πρώτο ημίχρονο έφτασε στους 30 συνολικά, με 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Μάικα Ιμάνουελ Πάρις είχε 12 πόντους και 4 ριμπάουντ. Ο Τρέι Ρόμπινσον είχε 11 πόντους, αλλά αποχώρησε στα τελευταία λεπτά, καθώς τραυματίστηκε στη γάμπα.
Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο (10-10 στο 4.30''), αλλά με τον εξαιρετικό Τάι Νίκολς το Περιστέρι μπόρεσε να έχει τον έλεγχο (10-13 στο 5.20''). Με τον Σάρμα η Δόξα Λευκάδας βρήκε λύσεις κοντά στο καλάθι και προσπέρασε (19-15 στο 8.40'') και έκλεισε το πρώτο 10λεπτο στο +3 (21-18). Με βελτιωμένη εικόνα στα ριμπάουντ και λύσεις από τους Φραϊντέλ, Κάριους και Φιντς το Περιστέρι στη δεύτερη περίοδο κυριάρχησε (29-33 στο 15.30'').
Παράλληλα περιόρισε πλήρως τον Ντεβιόν Χάρμον (είχε 5 πόντους στο πρώτο 20λεπτο). Τα 7 κλεψίματα στο πρώτο μέρος επέτρεψαν στους παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου να βρουν εύκολα καλάθια στο ανοικτό γήπεδο και να διευρύνουν τη διαφορά (30-41 στο 17'), η οποία έφτασε και στο +13 (33-46 στο 19') πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο με την ομάδα του Περιστερίου να έχει το «πάνω χέρι» με διαφορά 10 πόντων (36-46 στο 20').
Στο τρίτο 10λεπτο με τους Τζέιλεν Φιντς και Τάι Νίκολς να δίνουν μοναδική παράσταση από τα 6.75 οι παίκτες του Περιστερίου ανέβασαν τη διαφορά στο +17 (38-55 στο 22.40'') παίζοντας εξαιρετική άμυνα. Μάλιστα στη συνέχεια ανέβασαν τη διαφορά και στο +18 (40-58 στο 23.20'').
Οι γηπεδούχοι δεν τα παράτησαν και έβγαλαν αντίδραση και αξιοποιώντας αβίαστα λάθη των φιλοξενούμενων ροκάνισαν τη διαφορά (52-50 στο 27.20'') και από τη στιγμή που ο Ντέβιον Χάρμον βρήκε τον τρόπο να σκοράρει και να «συνδεθεί» με το καλάθι πλησίασαν στους 4 πόντους (56-60 στο 28.40''). Το Περιστέρι με καλάθια των Άντερσον και Φιντς βρέθηκε ξανά στο +9 (62-71 στο 31.30''). Οι γηπεδούχοι με τον Χάρμον να είναι «ζεστός» πλησίασαν ξανά (71-76 στο 33.20'') αλλά τελικά ηττήθηκαν.
πηγή: gazzetta.gr
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα
Ο Τζέιλεν Φιντς με 24 πόντους και ο Τάι Νίκολς με 19 πόντους, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 κοψίματα αποτέλεσαν το θεμέλιο λίθο της νίκης της ομάδας του Βασίλη Ξανθόπουλου.
Από τους γηπεδούχους ο Ντεβιόν Χάρμον από τους 5 πόντους στο πρώτο ημίχρονο έφτασε στους 30 συνολικά, με 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Μάικα Ιμάνουελ Πάρις είχε 12 πόντους και 4 ριμπάουντ. Ο Τρέι Ρόμπινσον είχε 11 πόντους, αλλά αποχώρησε στα τελευταία λεπτά, καθώς τραυματίστηκε στη γάμπα.
Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο (10-10 στο 4.30''), αλλά με τον εξαιρετικό Τάι Νίκολς το Περιστέρι μπόρεσε να έχει τον έλεγχο (10-13 στο 5.20''). Με τον Σάρμα η Δόξα Λευκάδας βρήκε λύσεις κοντά στο καλάθι και προσπέρασε (19-15 στο 8.40'') και έκλεισε το πρώτο 10λεπτο στο +3 (21-18). Με βελτιωμένη εικόνα στα ριμπάουντ και λύσεις από τους Φραϊντέλ, Κάριους και Φιντς το Περιστέρι στη δεύτερη περίοδο κυριάρχησε (29-33 στο 15.30'').
Παράλληλα περιόρισε πλήρως τον Ντεβιόν Χάρμον (είχε 5 πόντους στο πρώτο 20λεπτο). Τα 7 κλεψίματα στο πρώτο μέρος επέτρεψαν στους παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου να βρουν εύκολα καλάθια στο ανοικτό γήπεδο και να διευρύνουν τη διαφορά (30-41 στο 17'), η οποία έφτασε και στο +13 (33-46 στο 19') πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο με την ομάδα του Περιστερίου να έχει το «πάνω χέρι» με διαφορά 10 πόντων (36-46 στο 20').
Στο τρίτο 10λεπτο με τους Τζέιλεν Φιντς και Τάι Νίκολς να δίνουν μοναδική παράσταση από τα 6.75 οι παίκτες του Περιστερίου ανέβασαν τη διαφορά στο +17 (38-55 στο 22.40'') παίζοντας εξαιρετική άμυνα. Μάλιστα στη συνέχεια ανέβασαν τη διαφορά και στο +18 (40-58 στο 23.20'').
Οι γηπεδούχοι δεν τα παράτησαν και έβγαλαν αντίδραση και αξιοποιώντας αβίαστα λάθη των φιλοξενούμενων ροκάνισαν τη διαφορά (52-50 στο 27.20'') και από τη στιγμή που ο Ντέβιον Χάρμον βρήκε τον τρόπο να σκοράρει και να «συνδεθεί» με το καλάθι πλησίασαν στους 4 πόντους (56-60 στο 28.40''). Το Περιστέρι με καλάθια των Άντερσον και Φιντς βρέθηκε ξανά στο +9 (62-71 στο 31.30''). Οι γηπεδούχοι με τον Χάρμον να είναι «ζεστός» πλησίασαν ξανά (71-76 στο 33.20'') αλλά τελικά ηττήθηκαν.
πηγή: gazzetta.gr
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα
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