Μπαρτζώκας: «Δύσκολο να πας μακριά χωρίς την άμυνα, βελτιωθήκαμε πολύ στο δεύτερο ημίχρονο»

Όσα δήλωσε ο κόουτς Μπαρτζώκας μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Εφές

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 89-66 της Αναντολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague.



Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στο flash interview της Nova και στάθηκε στην αμυντική βελτίωση της ομάδας του στο δεύτερο μέρος.



Αναλυτικά:



Για την πρώτη νίκη και το τι διαφορετικό είχε από τις προηγούμενες: «Βελτιώσαμε την άμυνά μας στο δεύτερο μέρος. Είχαμε 23 ασίστ και 21 επιθετικά ριμπάουντ, αυτά αποδεικνύουν τι έγινε στο παρκέ. Μερικές φορές αναγκαστήκαμε να πάρουμε σουτ, έχουμε εξαιρετικούς παίκτες. Η Εφές είναι καλή ομάδα και έπρεπε να ήμασταν καλοί στην άμυνα για να νικήσουμε».



Για την άμυνα: «Αν κάποιος παρακολουθεί παιχνίδια της EuroLeague, θα δει ότι υπάρχει ταλέντο σε όλες τις ομάδες. Χωρίς άμυνα σε αυτή την Λίγκα είναι δύσκολο να πας μακριά χωρίς άμυνα και αυτό προσπαθώ να μεταφέρω στους παίκτες μου».