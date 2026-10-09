Μπαρτζώκας: «Δύσκολο να πας μακριά χωρίς την άμυνα, βελτιωθήκαμε πολύ στο δεύτερο ημίχρονο»
SPORTS
Γιώργος Μπαρτζώκας Ολυμπιακός Εφές Euroleague

Μπαρτζώκας: «Δύσκολο να πας μακριά χωρίς την άμυνα, βελτιωθήκαμε πολύ στο δεύτερο ημίχρονο»

Όσα δήλωσε ο κόουτς Μπαρτζώκας μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Εφές

Μπαρτζώκας: «Δύσκολο να πας μακριά χωρίς την άμυνα, βελτιωθήκαμε πολύ στο δεύτερο ημίχρονο»
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 89-66 της Αναντολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στο flash interview της Nova και στάθηκε στην αμυντική βελτίωση της ομάδας του στο δεύτερο μέρος.

Αναλυτικά:

Για την πρώτη νίκη και το τι διαφορετικό είχε από τις προηγούμενες: «Βελτιώσαμε την άμυνά μας στο δεύτερο μέρος. Είχαμε 23 ασίστ και 21 επιθετικά ριμπάουντ, αυτά αποδεικνύουν τι έγινε στο παρκέ. Μερικές φορές αναγκαστήκαμε να πάρουμε σουτ, έχουμε εξαιρετικούς παίκτες. Η Εφές είναι καλή ομάδα και έπρεπε να ήμασταν καλοί στην άμυνα για να νικήσουμε».

Για την άμυνα: «Αν κάποιος παρακολουθεί παιχνίδια της EuroLeague, θα δει ότι υπάρχει ταλέντο σε όλες τις ομάδες. Χωρίς άμυνα σε αυτή την Λίγκα είναι δύσκολο να πας μακριά χωρίς άμυνα και αυτό προσπαθώ να μεταφέρω στους παίκτες μου».

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

«Παίζουμε μαζί, Κερδίζουμε όλοι»: Όταν η συμπερίληψη γίνεται πράξη μέσα από τον αθλητισμό

Μια πρωτοβουλία του καφέ NESCAFÉ® φέρνει παιδιά της ΚΥΔΩΝ Special Team και παιδιά εργαζομένων της Nestlé στο ίδιο γήπεδο, δείχνοντας στην πράξη ότι ο αθλητισμός μπορεί να δημιουργεί χώρο για όλους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης