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Αλγουαθίλ: Δεν μου αρέσουν οι δικαιολογίες, σκέφτομαι να αλλάξω και τον σχηματισμό
Αλγουαθίλ: Δεν μου αρέσουν οι δικαιολογίες, σκέφτομαι να αλλάξω και τον σχηματισμό
Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ μίλησε για τα προβλήματα που έχουν προκύψει στον Ολυμπιακό και για τον τρόπο με τον οποίο θα τα καλύψει – Τι είπε ο Μάριους Μουαντιλμαντζί
Η κατάσταση στον Ολυμπιακό είναι αρκετά δύσκολη λόγω των τραυματισμών που αντιμετωπίζει η ομάδα του Πειραιά και ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στις δηλώσεις του στη Magenta TV τόνισε πως οι απουσίες δεν είναι δικαιολογία για την ομάδα του. Πρέπει να δουλέψουν όλοι για να καλυφθούν τα κενά, ενώ ξεκαθάρισε ότι σκέφτεται και το ενδεχόμενο να αλλάξει το σύστημα της ομάδας.
Αναλυτικά ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ μίλησε:
Για τα προβλήματα τραυματισμών: Είναι πράγματα που συμβαίνουν όταν υπάρχουν πολλά παιχνίδια. Η «τύχη» μας, ας το πούμε έτσι, είναι ότι δεν πρόκειται για μυϊκούς τραυματισμούς. Είναι συνέπεια της φύσης του ποδοσφαίρου, που είναι άθλημα επαφής. Έτυχε σχεδόν όλοι οι τραυματισμοί να συμβούν μέσα στην ίδια εβδομάδα και μάλιστα σε ιδιαίτερα ευαίσθητες θέσεις.
Για το πώς σκοπεύει να καλύψει τις απουσίες: Δεν είμαι προπονητής που του αρέσει να ψάχνει δικαιολογίες. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δουλέψουμε και να προσαρμοστούμε. Είναι καταστάσεις που δεν τις περιμένεις, αλλά μπορούν να συμβούν. Γι' αυτό έχουμε ένα μεγάλο ρόστερ. Είναι αλήθεια ότι σχεδόν όλοι οι τραυματίες αγωνίζονται σε παρόμοια θέση, κάτι που δυσκολεύει την κατάσταση. Όπως είπα όμως, δεν μου αρέσουν οι δικαιολογίες. Πρέπει να δουλέψουμε, να προσπαθήσουμε να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις τόσο για την ενδεκάδα όσο και για τη διάταξη και το σύστημα. Σκέφτομαι ακόμη και το ενδεχόμενο να αλλάξουμε σχηματισμό. Αν χρειαστεί να το κάνω, θα είναι εν μέρει από ανάγκη, αλλά και με γνώμονα το καλό της ομάδας.
Για το ενδεχόμενο αναβολής κάποιου αγώνα: Αποφασίσαμε να μην ζητήσουμε την αναβολή του αγώνα που μπορούσαμε να αναβάλουμε. Θα προχωρήσουμε μέρα με τη μέρα. Αυτή τη στιγμή δεν το έχω στο μυαλό μου, αλλά όσο προχωρούν τα παιχνίδια, γιατί όχι; Υπάρχει αυτή η δυνατότητα και θα πρέπει να την αξιολογήσουμε. Προς το παρόν, θα κοιτάζουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και θα αποφασίζουμε ανάλογα.
Για το ματς με τον Ηρακλή και την απαιτητική σειρά αγώνων: Είναι αλήθεια ότι οι προπονητές κοιτάζουμε πάντα λίγο πιο μακριά, αλλά αυτό δεν βοηθά ιδιαίτερα. Θεωρώ σημαντικό, και το τονίζω συνεχώς στους παίκτες, να πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό είναι το ματς με τον Ηρακλή. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την Κυριακή και μετά να σκεφτούμε το επόμενο. Δεν ωφελεί να κοιτάζουμε πολύ μακριά, γιατί, όπως είδαμε αυτή την εβδομάδα, ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί κάτι απρόοπτο, όπως οι τραυματισμοί αυτών των παικτών.
Μάριους: Θα συνεχίσουμε να είμαστε ενωμένοι
Εκ μέρους των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού στη Magenta TV μίλησε ο Μάριους Μουαντιλμαντζί, ο οποίος παραδέχτηκε πως το σημαντικό για την ομάδα είναι να μείνει ενωμένη και να συνεχίσει να παλεύει για να παίρνει τις νίκες.
Αναλυτικά ο Μάριους Μουαντιλμαντζί μίλησε:
Για το διάστημα της διακοπής: Νομίζω ότι πήγε αρκετά καλά, γιατί μας έδωσε την ευκαιρία να περάσουμε χρόνο με τις οικογένειές μας και να γεμίσουμε ξανά τις μπαταρίες μας. Τώρα επιστρέψαμε στη δουλειά και είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτή. Πιστεύω ότι αυτή η διακοπή μάς έκανε καλό, γιατί μπορέσαμε να ανακτήσουμε δυνάμεις μετά από πολλά συνεχόμενα παιχνίδια. Ήταν ιδανική για εμάς.
Για τους τραυματισμούς των τελευταίων ημερών: Οι τραυματισμοί είναι μέρος του ποδοσφαίρου. Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για σημαντικούς παίκτες της ομάδας, αλλά θα πρέπει να το διαχειριστούμε. Είμαστε περισσότεροι από 23 παίκτες και είμαστε μια ομάδα. Με ή χωρίς τραυματισμούς, θα συνεχίσουμε να είμαστε ενωμένοι και να παλεύουμε για να κερδίζουμε τους αγώνες.
Για το ματς με τον Ηρακλή: Όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά, ειδικά όταν αγωνίζεσαι για τον τίτλο. Θα αντιμετωπίσουμε αυτόν τον αγώνα με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίσαμε και τους προηγούμενους. Θα μπούμε με νοοτροπία νικητή και με απόλυτο σεβασμό προς τον Ηρακλή. Είναι ακόμη ένα σημαντικό παιχνίδι για εμάς. Θα βλέπουμε τους αγώνες έναν έναν και θα μπαίνουμε πάντα με στόχο τη νίκη.
Για την προσαρμογή του στην ομάδα: Ναι, όλα πηγαίνουν πολύ καλά. Είμαι τυχερός που έχω εξαιρετικούς συμπαίκτες, οι οποίοι με υποδέχθηκαν πολύ θερμά και με βοήθησαν να προσαρμοστώ. Ελπίζω να συνεχίσω να βοηθώ την ομάδα όσο καλύτερα μπορώ. Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, το τεχνικό επιτελείο, τη διοίκηση και τους φιλάθλους για την υποδοχή τους. Χάρη σε όλους αυτούς αισθάνομαι καλά εδώ και η προσαρμογή μου είναι ευκολότερη.
Αναλυτικά ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ μίλησε:
Για τα προβλήματα τραυματισμών: Είναι πράγματα που συμβαίνουν όταν υπάρχουν πολλά παιχνίδια. Η «τύχη» μας, ας το πούμε έτσι, είναι ότι δεν πρόκειται για μυϊκούς τραυματισμούς. Είναι συνέπεια της φύσης του ποδοσφαίρου, που είναι άθλημα επαφής. Έτυχε σχεδόν όλοι οι τραυματισμοί να συμβούν μέσα στην ίδια εβδομάδα και μάλιστα σε ιδιαίτερα ευαίσθητες θέσεις.
Για το πώς σκοπεύει να καλύψει τις απουσίες: Δεν είμαι προπονητής που του αρέσει να ψάχνει δικαιολογίες. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δουλέψουμε και να προσαρμοστούμε. Είναι καταστάσεις που δεν τις περιμένεις, αλλά μπορούν να συμβούν. Γι' αυτό έχουμε ένα μεγάλο ρόστερ. Είναι αλήθεια ότι σχεδόν όλοι οι τραυματίες αγωνίζονται σε παρόμοια θέση, κάτι που δυσκολεύει την κατάσταση. Όπως είπα όμως, δεν μου αρέσουν οι δικαιολογίες. Πρέπει να δουλέψουμε, να προσπαθήσουμε να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις τόσο για την ενδεκάδα όσο και για τη διάταξη και το σύστημα. Σκέφτομαι ακόμη και το ενδεχόμενο να αλλάξουμε σχηματισμό. Αν χρειαστεί να το κάνω, θα είναι εν μέρει από ανάγκη, αλλά και με γνώμονα το καλό της ομάδας.
Για το ενδεχόμενο αναβολής κάποιου αγώνα: Αποφασίσαμε να μην ζητήσουμε την αναβολή του αγώνα που μπορούσαμε να αναβάλουμε. Θα προχωρήσουμε μέρα με τη μέρα. Αυτή τη στιγμή δεν το έχω στο μυαλό μου, αλλά όσο προχωρούν τα παιχνίδια, γιατί όχι; Υπάρχει αυτή η δυνατότητα και θα πρέπει να την αξιολογήσουμε. Προς το παρόν, θα κοιτάζουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και θα αποφασίζουμε ανάλογα.
Για το ματς με τον Ηρακλή και την απαιτητική σειρά αγώνων: Είναι αλήθεια ότι οι προπονητές κοιτάζουμε πάντα λίγο πιο μακριά, αλλά αυτό δεν βοηθά ιδιαίτερα. Θεωρώ σημαντικό, και το τονίζω συνεχώς στους παίκτες, να πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό είναι το ματς με τον Ηρακλή. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την Κυριακή και μετά να σκεφτούμε το επόμενο. Δεν ωφελεί να κοιτάζουμε πολύ μακριά, γιατί, όπως είδαμε αυτή την εβδομάδα, ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί κάτι απρόοπτο, όπως οι τραυματισμοί αυτών των παικτών.
Μάριους: Θα συνεχίσουμε να είμαστε ενωμένοι
Εκ μέρους των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού στη Magenta TV μίλησε ο Μάριους Μουαντιλμαντζί, ο οποίος παραδέχτηκε πως το σημαντικό για την ομάδα είναι να μείνει ενωμένη και να συνεχίσει να παλεύει για να παίρνει τις νίκες.
Αναλυτικά ο Μάριους Μουαντιλμαντζί μίλησε:
Για το διάστημα της διακοπής: Νομίζω ότι πήγε αρκετά καλά, γιατί μας έδωσε την ευκαιρία να περάσουμε χρόνο με τις οικογένειές μας και να γεμίσουμε ξανά τις μπαταρίες μας. Τώρα επιστρέψαμε στη δουλειά και είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτή. Πιστεύω ότι αυτή η διακοπή μάς έκανε καλό, γιατί μπορέσαμε να ανακτήσουμε δυνάμεις μετά από πολλά συνεχόμενα παιχνίδια. Ήταν ιδανική για εμάς.
Για τους τραυματισμούς των τελευταίων ημερών: Οι τραυματισμοί είναι μέρος του ποδοσφαίρου. Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για σημαντικούς παίκτες της ομάδας, αλλά θα πρέπει να το διαχειριστούμε. Είμαστε περισσότεροι από 23 παίκτες και είμαστε μια ομάδα. Με ή χωρίς τραυματισμούς, θα συνεχίσουμε να είμαστε ενωμένοι και να παλεύουμε για να κερδίζουμε τους αγώνες.
Για το ματς με τον Ηρακλή: Όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά, ειδικά όταν αγωνίζεσαι για τον τίτλο. Θα αντιμετωπίσουμε αυτόν τον αγώνα με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίσαμε και τους προηγούμενους. Θα μπούμε με νοοτροπία νικητή και με απόλυτο σεβασμό προς τον Ηρακλή. Είναι ακόμη ένα σημαντικό παιχνίδι για εμάς. Θα βλέπουμε τους αγώνες έναν έναν και θα μπαίνουμε πάντα με στόχο τη νίκη.
Για την προσαρμογή του στην ομάδα: Ναι, όλα πηγαίνουν πολύ καλά. Είμαι τυχερός που έχω εξαιρετικούς συμπαίκτες, οι οποίοι με υποδέχθηκαν πολύ θερμά και με βοήθησαν να προσαρμοστώ. Ελπίζω να συνεχίσω να βοηθώ την ομάδα όσο καλύτερα μπορώ. Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, το τεχνικό επιτελείο, τη διοίκηση και τους φιλάθλους για την υποδοχή τους. Χάρη σε όλους αυτούς αισθάνομαι καλά εδώ και η προσαρμογή μου είναι ευκολότερη.
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