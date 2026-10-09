Ολυμπιακός - Εφές: Συνθήματα στις τουαλέτες της Sunel Arena από τους οπαδούς των «ερυθρολεύκων»
SPORTS
Sunel Arena Ολυμπιακός ΑΕΚ Euroleague

Ολυμπιακός - Εφές: Συνθήματα στις τουαλέτες της Sunel Arena από τους οπαδούς των «ερυθρολεύκων»

Στο πρώτο του ματς, στο κλειστό γυμναστήριο που έχει νοικιάσει από την ΑΕΚ, οι φίλοι του Ολυμπιακού έβαψαν τους τοίχους με συνθήματα

Ολυμπιακός - Εφές: Συνθήματα στις τουαλέτες της Sunel Arena από τους οπαδούς των «ερυθρολεύκων»
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H Sunel Arena ντύθηκε στα ερυθρόλευκα για να υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στο πρώτο του ματς ως γηπεδούχος στο κλειστό των Λιοσίων (λόγω των έργων που γίνονται στο ΣΕΦ θα χρησιμοποιεί το επόμενο διάστημα το γήπεδο της ΑΕΚ).

Οι κερκίδες ήταν κατάμεστες στον αγώνα με την Εφές, ωστόσο κάποιοι ερυθρόλευκοι οπαδοί δεν έμειναν στα συνθήματα, αλλά έγραψαν διάφορα συνθήματα στις τουαλέτες του γηπέδου όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες:

Ολυμπιακός - Εφές: Συνθήματα στις τουαλέτες της Sunel Arena από τους οπαδούς των «ερυθρολεύκων»
Ολυμπιακός - Εφές: Συνθήματα στις τουαλέτες της Sunel Arena από τους οπαδούς των «ερυθρολεύκων»
Ολυμπιακός - Εφές: Συνθήματα στις τουαλέτες της Sunel Arena από τους οπαδούς των «ερυθρολεύκων»

Πηγή:www.gazzetta.gr
32 ΣΧΟΛΙΑ

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