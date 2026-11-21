Σπανούλης για την ήττα από τον ΠΑΟΚ: «Κάναμε το χειρότερό μας παιχνίδι, η ήττα θα μας κάνει καλό»
Σπανούλης για την ήττα από τον ΠΑΟΚ: «Κάναμε το χειρότερό μας παιχνίδι, η ήττα θα μας κάνει καλό»
Ο προπονητής του Άρη μίλησε για την απώλεια του ντέρμπι από τον ΠΑΟΚ
Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε για την ήττα με 22 πόντους από τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.
Ο τεχνικός του Άρη τόνισε πως η ομάδα του έκανε το χειρότερο της παιχνίδι αλλά και πως η ήττα θα κάνει καλό: «Κάναμε το χειρότερό μας παιχνίδι και ο ΠΑΟΚ ένα από τα καλύτερα. Παίξαμε ατομικά και δεν είχαμε υπομονή στην επίθεση και δεν παίξαμε άμυνα. Δεχτήκαμε 100 πόντους και αυτό τα λέει όλα» είπε ο Σπανούλης.
Για να προσθέσει: «Μια ήττα ή μια νίκη δεν αλλάζει τα δεδομένα. Αυτή η ήττα θα μας κάνει καλό».
Ο τεχνικός του Άρη τόνισε πως η ομάδα του έκανε το χειρότερο της παιχνίδι αλλά και πως η ήττα θα κάνει καλό: «Κάναμε το χειρότερό μας παιχνίδι και ο ΠΑΟΚ ένα από τα καλύτερα. Παίξαμε ατομικά και δεν είχαμε υπομονή στην επίθεση και δεν παίξαμε άμυνα. Δεχτήκαμε 100 πόντους και αυτό τα λέει όλα» είπε ο Σπανούλης.
Για να προσθέσει: «Μια ήττα ή μια νίκη δεν αλλάζει τα δεδομένα. Αυτή η ήττα θα μας κάνει καλό».
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