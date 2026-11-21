Premier League: Η Λιντς ταπείνωσε την Τσέλσι με 4-1 στο Λονδίνο, επιστροφή στις νίκες για την Τότεναμ, δείτε τα γκολ

Απογοητευτική ήταν η Τσέλσι στο εντός έδρας παιχνίδι με τη Λιντς από την οποία ηττήθηκε με σκορ 4-1 – Σε δύσκολη θέση η Νότιγχαμ Φόρεστ που έχασε εκτός έδρας από τη Μπόρνμουθ