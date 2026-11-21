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Premier League: Η Λιντς ταπείνωσε την Τσέλσι με 4-1 στο Λονδίνο, επιστροφή στις νίκες για την Τότεναμ, δείτε τα γκολ
Premier League: Η Λιντς ταπείνωσε την Τσέλσι με 4-1 στο Λονδίνο, επιστροφή στις νίκες για την Τότεναμ, δείτε τα γκολ
Απογοητευτική ήταν η Τσέλσι στο εντός έδρας παιχνίδι με τη Λιντς από την οποία ηττήθηκε με σκορ 4-1 – Σε δύσκολη θέση η Νότιγχαμ Φόρεστ που έχασε εκτός έδρας από τη Μπόρνμουθ
Απογοητευτική η Τσέλσι γνώρισε βαριά εντός έδρας ήττα από τη Λιντς με σκορ 4-1 για την 11η αγωνιστικής της Premier League. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Εμανουέλ Εμέγκα στο 25΄, όμως η συνέχεια ανήκε ολοκληρωτικά στους φιλοξενούμενους.
Ο Νόα Οκαφόρ ισοφάρισε στο 28΄ και στη συνέχεια πέτυχε και δεύτερο προσωπικό γκολ. Ο Ντόμινικ Κάλβερτ-Λιούιν ευστόχησε από την άσπρη βούλα, ενώ ο Μπρέντεν Άαρονσον έβαλε το κερασάκι στην τούρτα, διαμορφώνοντας το εντυπωσιακό 1-4.
Η Μπόρνμουθ αξιοποίησε την έδρα της και πήρε τους τρεις βαθμούς απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο Εβανίλσον άνοιξε το σκορ στο 19΄, ενώ ο Τζάστιν Κλάιφερτ έδωσε σημαντικό προβάδισμα στους γηπεδούχους στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου (45+3΄).
Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στο Μπέρμιγχαμ. Η Άστον Βίλα δεν κατάφερε να διασπάσει την άμυνα της Σάντερλαντ, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται τους βαθμούς σε ένα παιχνίδι χωρίς γκολ.
Σε ένα από τα πιο θεαματικά παιχνίδια της ημέρας, η Κόβεντρι επικράτησε με 3-2 της Κρίσταλ Πάλας. Ο Ταϊβό Αβονίγι άνοιξε το σκορ μόλις στο 5΄, με τον Πίνο να ισοφαρίζει στο 13΄. Ο Σακαμότο έδωσε ξανά το προβάδισμα στην Κόβεντρι στο 30΄, ενώ ο Γιόργκεν Στραντ Λάρσεν έφερε το ματς στα ίσα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.
Τη λύση για τους γηπεδούχους έδωσε τελικά ένα αυτογκόλ του Ντουάιτ ΜακΝιλ στο 85΄, χαρίζοντας στην Κόβεντρι ένα πολύτιμο τρίποντο.
Τέλος, η Τότεναμ επιβεβαίωσε τον ρόλο του φαβορί απέναντι στην Ίπσουιτς και πήρε τη νίκη με 2-0. Ο 18χρονος Λούκα Γουίλιαμς-Μπάρνετ άνοιξε το σκορ στο 15΄, πραγματοποιώντας μάλιστα ιδανικό ξεκίνημα στην πρώτη του παρουσία ως βασικός στην Premier League. Ο Ντόμινικ Σολάνκε πρόσθεσε το δεύτερο γκολ, εξασφαλίζοντας τη νίκη για τους Λονδρέζους.
Αναλυτικά η 11η αγωνιστική:
Σάββατο 21/11
Μάντσεστερ Σίτι-Φούλαμ 1-1 (57' Άντερσον - 16' Μουνίς)
Άστον Βίλα-Σάντερλαντ 0-0
Ο Νόα Οκαφόρ ισοφάρισε στο 28΄ και στη συνέχεια πέτυχε και δεύτερο προσωπικό γκολ. Ο Ντόμινικ Κάλβερτ-Λιούιν ευστόχησε από την άσπρη βούλα, ενώ ο Μπρέντεν Άαρονσον έβαλε το κερασάκι στην τούρτα, διαμορφώνοντας το εντυπωσιακό 1-4.
Η Μπόρνμουθ αξιοποίησε την έδρα της και πήρε τους τρεις βαθμούς απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο Εβανίλσον άνοιξε το σκορ στο 19΄, ενώ ο Τζάστιν Κλάιφερτ έδωσε σημαντικό προβάδισμα στους γηπεδούχους στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου (45+3΄).
Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στο Μπέρμιγχαμ. Η Άστον Βίλα δεν κατάφερε να διασπάσει την άμυνα της Σάντερλαντ, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται τους βαθμούς σε ένα παιχνίδι χωρίς γκολ.
Σε ένα από τα πιο θεαματικά παιχνίδια της ημέρας, η Κόβεντρι επικράτησε με 3-2 της Κρίσταλ Πάλας. Ο Ταϊβό Αβονίγι άνοιξε το σκορ μόλις στο 5΄, με τον Πίνο να ισοφαρίζει στο 13΄. Ο Σακαμότο έδωσε ξανά το προβάδισμα στην Κόβεντρι στο 30΄, ενώ ο Γιόργκεν Στραντ Λάρσεν έφερε το ματς στα ίσα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.
Τη λύση για τους γηπεδούχους έδωσε τελικά ένα αυτογκόλ του Ντουάιτ ΜακΝιλ στο 85΄, χαρίζοντας στην Κόβεντρι ένα πολύτιμο τρίποντο.
Τέλος, η Τότεναμ επιβεβαίωσε τον ρόλο του φαβορί απέναντι στην Ίπσουιτς και πήρε τη νίκη με 2-0. Ο 18χρονος Λούκα Γουίλιαμς-Μπάρνετ άνοιξε το σκορ στο 15΄, πραγματοποιώντας μάλιστα ιδανικό ξεκίνημα στην πρώτη του παρουσία ως βασικός στην Premier League. Ο Ντόμινικ Σολάνκε πρόσθεσε το δεύτερο γκολ, εξασφαλίζοντας τη νίκη για τους Λονδρέζους.
Αναλυτικά η 11η αγωνιστική:
Σάββατο 21/11
Μάντσεστερ Σίτι-Φούλαμ 1-1 (57' Άντερσον - 16' Μουνίς)
Άστον Βίλα-Σάντερλαντ 0-0
Κόβεντρι-Κρίσταλ Πάλας 3-2 (5’ Αβονίγι, 30’ Σακαμότο, 85’ αυτ. ΜακΝέιλ- 13’ Πίνο, 45’+1’ Λάρσεν)
Μπόρνμουθ-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-0 (19’ Εβανίλσον, 45’+3’ Κλάιφερτ)
Τότεναμ-Ίπσουιτς 2-0 (15’ Μπαρνέτ, 51’ Σολάνκε)
Τσέλσι-Λιντς 1-4 (25’ Εμεγκά – 28’, 58’ Οκαφόρ, 53’ πεν. Κάλβερτ-Λέουιν, 90’+1’ Άαρονσον)
Νιουκάστλ-Άρσεναλ (19:30)
Κυριακή 22/11
Χαλ-Μπράιτον (16:00)
Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)
Δευτέρα 23/11
Μπρέντφορντ-Έβερτον (22:00)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)
Άρσεναλ 27 -10αγ.
Μπράιτον 22 -10αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 22
Μπόρνμουθ 18
Λίβερπουλ 18 -10αγ.
Λιντς 17
Τσέλσι 16
Έβερτον 16 -10αγ.
Τότεναμ 15
Μπρέντφορντ 14 -10αγ.
Άστον Βίλα 14
Νιούκαστλ 12 -10αγ.
Κόβεντρι 12
Χαλ 11 -10αγ.
Ίπσουιτς 11
Φούλαμ 11
Νότιγχαμ Φόρεστ 9
Σάντερλαντ 9
Μάντσεστερ Γιουν. 8 -10αγ.
Κρίσταλ Πάλας 7
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