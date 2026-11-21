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Σκόραρε ξανά με τη Γουέστ Χαμ ο Μαυροπάνος, δείτε το γκολ
Σκόραρε ξανά με τη Γουέστ Χαμ ο Μαυροπάνος, δείτε το γκολ
Ο Ντίνος Μαυροπάνος επέστρεψε στα γκολ, αφού βρήκε δίχτυα στο 1-1 της Γουέστ Χαμ με αντίπαλο την Πρέστον
Το έκτο του γκολ στη φετινή Championship σημείωσε ο Ντίνος Μαυροπάνος. Ο διεθνής αμυντικός βρήκε δίχτυα με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ και ισοφάρισε για τη Γουέστ Χαμ στο 60’ σε 1-1 την Πρέστον.
Ο 28χρονος στόπερ είχε σκοράρει για τελευταία φορά στο 6-0 επί της Λίνκολν πριν πέντε εβδομάδες και στην αναμέτρηση με την Πρέστον κατάφερε να επιστρέψει στα γκολ.
Ο 28χρονος στόπερ είχε σκοράρει για τελευταία φορά στο 6-0 επί της Λίνκολν πριν πέντε εβδομάδες και στην αναμέτρηση με την Πρέστον κατάφερε να επιστρέψει στα γκολ.
🚨 Konstantinos Mavropanos 🏴 West Ham 1-1 Preston https://t.co/cZ8tyVKWOS— Goals Xtra (@GoalsXtra) November 21, 2026
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