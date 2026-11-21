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Τρινκιέρι: Μεγάλη νίκη, μαγική ατμόσφαιρα
Τρινκιέρι: Μεγάλη νίκη, μαγική ατμόσφαιρα
Ο Αντρέα Τρινκιέρι μίλησε για τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Άρη στο ντέρμπι της νέας εποχής
Στο πρώτο ντέρμπι της νέας εποχής ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Άρη και ο Αντρέα Τρινκιέρι στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης δεν μπορούσε να κρύψει την ικανοποίηση του. Ο τεχνικός του Δικεφάλου έκανε λόγο για μεγάλη νίκη, ενώ έκανε ειδική αναφορά και στην ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο γήπεδο.
Αναλυτικά ο Αντρέα Τρινκιέρι δήλωσε:
«Πολύ μεγάλη νίκη. Είχαμε τον έλεγχο από την αρχή, παίξαμε με την κατάλληλη ενέργεια. Περιμέναμε αυτό το παιχνίδι. Η ατμόσφαιρα ήταν μαγική. Είμαι σίγουρος ότι οι οπαδοί μας το ευχαριστήθηκαν. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τη διακοπή και να γεμίσουμε δυνάμεις».
Για το κλειδί του αγώνα: «Δεν ήταν μόνο ένα, ήταν η προσέγγιση μας. Όλοι ήταν έτοιμοι, ήμασταν συγκεντρωμένοι. Έτσι παίζεις αυτά τα παιχνίδια και έτσι τα νικάς. Όλοι έδωσαν κάτι και βοήθησαν την ομάδα».
Αναλυτικά ο Αντρέα Τρινκιέρι δήλωσε:
«Πολύ μεγάλη νίκη. Είχαμε τον έλεγχο από την αρχή, παίξαμε με την κατάλληλη ενέργεια. Περιμέναμε αυτό το παιχνίδι. Η ατμόσφαιρα ήταν μαγική. Είμαι σίγουρος ότι οι οπαδοί μας το ευχαριστήθηκαν. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τη διακοπή και να γεμίσουμε δυνάμεις».
Για το κλειδί του αγώνα: «Δεν ήταν μόνο ένα, ήταν η προσέγγιση μας. Όλοι ήταν έτοιμοι, ήμασταν συγκεντρωμένοι. Έτσι παίζεις αυτά τα παιχνίδια και έτσι τα νικάς. Όλοι έδωσαν κάτι και βοήθησαν την ομάδα».
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