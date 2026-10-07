Η Λίβερπουλ βλέπει… Τζολάκη για διάδοχο του Άλισον – Το μυθικό ποσό για τον Έλληνα γκολκίπερ
SPORTS

Η Λίβερπουλ βλέπει… Τζολάκη για διάδοχο του Άλισον – Το μυθικό ποσό για τον Έλληνα γκολκίπερ

Η Λίβερπουλ εξετάζει την περίπτωση του Κωνσταντίνου Τζολάκη, με αγγλικά δημοσιεύματα να βάζουν τον Έλληνα τερματοφύλακα στη λίστα των «Reds» για το μέλλον

Η Λίβερπουλ βλέπει… Τζολάκη για διάδοχο του Άλισον – Το μυθικό ποσό για τον Έλληνα γκολκίπερ
Το όνομα του Κωνσταντίνου Τζολάκη φαίνεται πως απασχολεί όλο και περισσότερο μεγάλα κλαμπ της Premier League, με τη Λίβερπουλ να προστίθεται στις ομάδες που παρακολουθούν την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Fichajes», οι «Reds» εξετάζουν προσεκτικά τον 23χρονο τερματοφύλακα της Χαλ, ο οποίος με τις εμφανίσεις του στην Premier League έχει καταφέρει να τραβήξει τα βλέμματα.



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